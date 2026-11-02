Dagens PS går igenom 20 varuhus och planeringsstudios som har stängt eller ska stänga under 2026-2027. I USA har samtidigt två kunder dragit bolaget inför rätta för att få tillbaka pengar för de prishöjningar som de menar att IKEA gjorde på grund av Trumps tullar.
Hela listan: Ikea stänger 20 butiker och stäms globalt
Först till stämningen: Brenda Perez köpte bland annat en hylla och blomkrukor på Ikea i december 2025. Enligt stämningsansökan fick hon betala 2 till 7 dollar extra per vara, cirka 20 till 69 kronor, skriver The Philadelphia Inquirer. Tillsammans med Patrick Terrill lämnade hon den 27 april in en stämningsansökan till en domstol i Pennsylvania för att få tillbaka pengar för det de anser att de betalat för mycket.
Kunderna kräver tillbaka pengar från Ikea
Stämningen bygger på att USA:s högsta domstol i februari 2026 underkände tullarna och slog fast att president Donald Trump hade gått utöver sina befogenheter, enligt tidningen.
Ikea sålde för 5,3 miljarder dollar, omkring 53 miljarder kronor, i USA under räkenskapsåret som slutade i augusti 2025. Ingkas detaljhandelschef Tolga Öncü sade i oktober 2025 till Wall Street Journal att bolaget måste låta kunderna bära en del av kostnadsökningen.
Redan i januari 2025 varnade Ingka för att tullar kunde leda till högre priser. Jesper Brodin, då vd för Ingka Group, sade vid World Economic Forum i Davos, skrev Dagens PS:
Ju färre handelstullar det finns, desto bättre.
Borlänge först att stänga i Sverige på 43 år
Samtidigt som stämningen pågår läggs ett antal varuhus ner. På hemmaplan är varuhuset i Borlänge det första att läggas ner på 43 år. Det byter lokaler och flyttar under 2027 till mindre i köpcentret Kupolen, enligt TV4. Michael Parker, som i maj var tillförordnad vd för Ikea Sverige, sade till Borlänge Tidning, enligt TV4:
Vi skapar framtidens Ikea i Borlänge.
Listan över Ikea-varuhus som stänger eller stängts
Från Borlänge till Tokyo och Memphis – globalt stänger Ikea ner ett antal varuhus och planeringsstudios.
- Bolingbrook, Illinois, håller öppet till slutet av 2027 och ersätts då av en mindre butik i Naperville.
- Memphis, Tennessee, stängde den 3 maj 2026.
- Sju varuhus i Kina slog igen den 2 februari 2026, i Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Nantong, Xuzhou, Ningbo och Harbin.
- Harajuku och Shinjuku i Tokyo stängde den 8 februari 2026.
- San Marcos, Texas, öppnade i juli 2025 och stängde den 1 november 2026, uppger Ikea.
- Las Rozas utanför Madrid, Spanien stängde den 28 februari 2026.
- Scarborough Town Centre i Toronto, Kanada, skulle enligt planen stänga i början av 2026. Ikea Kanada motiverade beslutet med att kunderna i allt högre grad handlar på nätet och att det begränsade sortimentet i den mindre butiken gav sämre resultat än väntat, enligt bolaget.
Listan över planeringsstudior som stänger eller stängts
I en planeringsstudio får kunderna hjälp av Ikeas personal att planera och beställa till exempel kök och badrum. Varorna levereras sedan hem eller hämtas ut vid en särskild upphämtningspunkt, enligt Ikea. Följande studios har stängt under 2026:
- Southlake, Texas, stängde den 1 februari 2026.
- Austin, Texas, stängde den 30 augusti 2026.
- South Charlotte i North Carolina höll öppet för bokade planeringsmöten till och med den 30 augusti 2026.
- Georgetown i Washington D.C. skulle stänga den 18 oktober 2026 och Annapolis i Maryland den 30 oktober 2026.
- Fairfax, Virginia, stänger den 30 november 2026.
I Sverige öppnar Ikea tio mindre varuhusformat
Ikea Sverige inför ett varuhusformat på mindre städer och förorter där Ikea inte har funnits tidigare, enligt ett pressmeddelande från den 7 oktober. Fredrik Norrlid, presschef på Ikea Sverige, skriver i ett mejl till Dagens PS:
När det gäller IKEA Sverige har vi nyligen kommunicerat att vi öppnar ett nytt, mindre varuhusformat med ambitionen att öppna tio nya varuhus i Sverige de kommande tre åren.
Under verksamhetsåret som slutade i augusti 2025 ökade Ikea Sveriges försäljning med 1,7 procent till 18 miljarder kronor. Bolaget hade även 25 procent av den svenska heminredningsmarknaden, enligt Ikea.
I dag har Ikea 22 varuhus och 12 planeringsstudior i Sverige.
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