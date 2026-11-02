Hela listan: Ikea stänger 20 butiker och stäms globalt

Borlänge först att stänga i Sverige på 43 år

Samtidigt som stämningen pågår läggs ett antal varuhus ner. På hemmaplan är varuhuset i Borlänge det första att läggas ner på 43 år. Det byter lokaler och flyttar under 2027 till mindre i köpcentret Kupolen, enligt TV4. Michael Parker, som i maj var tillförordnad vd för Ikea Sverige, sade till Borlänge Tidning, enligt TV4:

Vi skapar framtidens Ikea i Borlänge.

Listan över Ikea-varuhus som stänger eller stängts

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Från Borlänge till Tokyo och Memphis – globalt stänger Ikea ner ett antal varuhus och planeringsstudios.

Listan över planeringsstudior som stänger eller stängts

I en planeringsstudio får kunderna hjälp av Ikeas personal att planera och beställa till exempel kök och badrum. Varorna levereras sedan hem eller hämtas ut vid en särskild upphämtningspunkt, enligt Ikea. Följande studios har stängt under 2026:

I Sverige öppnar Ikea tio mindre varuhusformat

Ikea Sverige inför ett varuhusformat på mindre städer och förorter där Ikea inte har funnits tidigare, enligt ett pressmeddelande från den 7 oktober. Fredrik Norrlid, presschef på Ikea Sverige, skriver i ett mejl till Dagens PS:

När det gäller IKEA Sverige har vi nyligen kommunicerat att vi öppnar ett nytt, mindre varuhusformat med ambitionen att öppna tio nya varuhus i Sverige de kommande tre åren.

Under verksamhetsåret som slutade i augusti 2025 ökade Ikea Sveriges försäljning med 1,7 procent till 18 miljarder kronor. Bolaget hade även 25 procent av den svenska heminredningsmarknaden, enligt Ikea.

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I dag har Ikea 22 varuhus och 12 planeringsstudior i Sverige.

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