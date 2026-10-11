Nya konceptet: Nu handlar Premier Leagues mål om lyxmat

”Ett sätt att visa musklerna”

”Att ge sig in i sportvärlden är ett sätt för oss att visa musklerna och markera vart varumärket är på väg – det handlar mer om en plattform för en lyxig livsstil än bara en restaurangkoncern”, tillägger hon.

”Sportvärlden saknar den här dimensionen och det är något som aldrig tidigare gjorts i Premier League.”

Vellani påpekar att det inte är Bagatelle som anpassat sig till fotbollen, utan Chelsea som tagit till sig Bagatelles vision.

”Jag har ett varumärke som jag måste värna om”, säger hon.

”Jag vill inte gå in och anpassa mig efter era ramar. Det jag vill är att ni anpassar er efter vår vision. Chelsea och Legends, som driver arenan, är fantastiska samarbetspartners, de nappade på idén.”

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Vill gå vidare i sportvärlden

”Vi såg en lucka och den luckan handlar om lyxig VIP-service till skillnad från det som brukar kallas premium”, sammanfattar hon.

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De som inte gillar konceptet har ”kanske inte riktigt förstått” hur sporten har utvecklats, menar hon.

Samarbetet har sitt ursprung i Chelseas avtal med Legends, ett företag som specialiserar sig på arenadrift, och alltså driver Stamford Bridge.

Salima Vellani vill nu ta konceptet vidare i sportvärlden.

”Vi samarbetar med Legends”, säger hon. ”Vi för omfattande samtal med dem och hoppas kunna ta konceptet ut i världen – inte bara till andra klubbar i Storbritannien, utan även till USA och andra länder.”

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En bubbla eller framtiden? Chelsea satsar på lyxmat och lyxkrog på Stamford Bridge, långt ifrån och betydligt dyrare än ståplats. (Foto: Kirsty Wigglesworth /AP-TT)

”Skulle urvattna varumärket”

Men det ska inte bli något masskoncept, förklarar Vellani.

”Vi vill inte finnas på hundra olika idrottsarenor, eftersom det skulle urvattna varumärket. Vi vill vara mycket selektiva med vilka arenor vi väljer, och Legends stöder den inställningen fullt ut.”

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”De har faktiskt insett att det finns en helt ny nivå av hospitality-upplevelser inom idrotten som hittills har saknats.” Till den nivån hör prislappen. Bagatelles erbjudande på Stamford Bridge kostar från 1 000 pund per person, motsvarande 13 200 kronor.

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