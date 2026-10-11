Först Fulham med stjärnkockar och cocktails. Nu Chelsea med lyxmat och fransk lyxrestaurang. Välkommen till Premier League.
Nya konceptet: Nu handlar Premier Leagues mål om lyxmat
God mat och fri bar har länge varit dragplåster i Premier League, allt sedan den tid då man började tränga undan ståplatspubliken, till förmån för den publik som var beredd att betala mer och inte bara för fotboll.
Den här utvecklingen tog ett nytt steg när Shahid Khan-ägda Fulham öppnade sin Riverside-läktare med säsongsbiljetter för 20 000 und, stjärnkockar och fler cocktails än spelare i truppen.
Då talar vi ändå om en London-klubb i Premier League med sina senaste större framgångar noterade i en vinst i Intertoto-cupen 2002 och en finalplats i Europa League 2010.
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Lyxrestaurang till arenan
Nu har Bagatelle, som karaktäriserar sig som ett franskt varumärke för lyxrestauranger och strandklubbar, öppnat på Chelseas hemmaarena Stamford Bridge i sydvästra London.
Chelsea FC ägs sedan september nästan helt, 99,9 procent, av amerikanska investeringsbolaget Clearlake Capital, som leds av Behdad Eghbali och José E Feliciano sedan Todd Boehly och Mark Walter sålt sina andelar efter oenighet i ägarkretsen.
Att Bagatelle nu gett sig in i fotbollsvärlden har en enkel och ganska frank förklaring.
”Chelsea är världsmästare, de är kända över hela världen och de huserar i det område som förmodligen har det mest välbärgade postnumret inom sportvärlden”, konstaterar Salima Vellani, medgrundare av Bagatelle International, hos City AM.
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”Ett sätt att visa musklerna”
”Att ge sig in i sportvärlden är ett sätt för oss att visa musklerna och markera vart varumärket är på väg – det handlar mer om en plattform för en lyxig livsstil än bara en restaurangkoncern”, tillägger hon.
”Sportvärlden saknar den här dimensionen och det är något som aldrig tidigare gjorts i Premier League.”
Vellani påpekar att det inte är Bagatelle som anpassat sig till fotbollen, utan Chelsea som tagit till sig Bagatelles vision.
”Jag har ett varumärke som jag måste värna om”, säger hon.
”Jag vill inte gå in och anpassa mig efter era ramar. Det jag vill är att ni anpassar er efter vår vision. Chelsea och Legends, som driver arenan, är fantastiska samarbetspartners, de nappade på idén.”
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Vill gå vidare i sportvärlden
”Vi såg en lucka och den luckan handlar om lyxig VIP-service till skillnad från det som brukar kallas premium”, sammanfattar hon.
De som inte gillar konceptet har ”kanske inte riktigt förstått” hur sporten har utvecklats, menar hon.
Samarbetet har sitt ursprung i Chelseas avtal med Legends, ett företag som specialiserar sig på arenadrift, och alltså driver Stamford Bridge.
Salima Vellani vill nu ta konceptet vidare i sportvärlden.
”Vi samarbetar med Legends”, säger hon. ”Vi för omfattande samtal med dem och hoppas kunna ta konceptet ut i världen – inte bara till andra klubbar i Storbritannien, utan även till USA och andra länder.”
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”Skulle urvattna varumärket”
Men det ska inte bli något masskoncept, förklarar Vellani.
”Vi vill inte finnas på hundra olika idrottsarenor, eftersom det skulle urvattna varumärket. Vi vill vara mycket selektiva med vilka arenor vi väljer, och Legends stöder den inställningen fullt ut.”
”De har faktiskt insett att det finns en helt ny nivå av hospitality-upplevelser inom idrotten som hittills har saknats.” Till den nivån hör prislappen. Bagatelles erbjudande på Stamford Bridge kostar från 1 000 pund per person, motsvarande 13 200 kronor.