Dopad ekonomi. Skyldiga på 114 av 115 punkter. Nu väntar hårda sanktioner för Premier League-dominanten Manchester City, som kan uteslutas.
Domen efter tre år: "Skyldiga på 114 av 115 punkter"
Det är en odiskutabel storförlust. Definitivt Manchester Citys största. 1-114 är inga siffror man snackar bort.
Efter tre års utredande förklaras Manchester City skyldigt på 114 av 115 punkter när det gäller brott mot ekonomiska regelverk för brittisk fotboll.
Det handlar om dolda ägartillskott, utbetalningar till personal som inte har bokförts, bristande vilja att samarbeta med utredarna och mycket mer.
Framför allt handlar det om perioden 2009-2018, en tidsepok där klubben vann Premier League tre gånger, FA-cupen två gånger och EFL-cupen en gång.
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”Allvarligaste ärendet i PL:s historia”
Dagens dom kommer efter nästan två års överläggningar i en oberoende kommission och gäller det mest allvarliga disciplinära och ekonomiska ärendet i Premier Leagues historia.
Inget beslut om vilket straff Manchester City tilldelas har offentliggjorts, däremot ett besked att klubben ”sannolikt” ska överklaga i skuldfrågan, skriver City AM.
”Processen inom Premier League pågår fortfarande, med betydande delar kvar att slutföra, och omfattas av strikt sekretess. Manchester City FC:s inställning är därför fortsatt densamma som i klubbens uttalande från februari 2023”, säger en företrädare för klubben i något som mest är ett icke-uttalande, hos The Athletic.
”Klubben har under åtta års tid noggrant respekterat den fastställda processen, i förvissningen om att Premier Leagues styrelse och ledning skulle agera som en oberoende, opartisk och rättvis tillsynsmyndighet, fri från partiska påtryckningar.”
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Kan uteslutas ur ligan
När Premier League startade utredningen i februari 2023 uttryckte klubben däremot sin ”förvåning över anklagelserna” och förklarade att man skulle ”bestrida dem”.
De straff kommissionen nu har att ta till sträcker sig från böter och poängavdrag till uteslutning ur Premier League.
Retroaktiva poängavdrag skulle kunna leda till att Manchester City fråntas titlar de vunnit under perioden.
Ärendet har varit känsligt för Premier League, inte minst eftersom Manchester C dominerat ligan de senaste 15 åren.
De anklagelser man funnit klubben skyldig till nu rör sig i huvudsak om att klubben delvis byggde sina framgångar på att runda regler som införts för att klubbar inte ska leva över sina tillgångar.
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Svarta sponsorpengar och löner
Det handlar bland annat om den faktiska storleken på betalningar från klubbens sponsorer, vilka trots ha utökats av ägarna i Abu Dhabi, likväl som om förre tränaren Roberto Mancini fick ett oredovisat lönetillägg.
Man är även kritisk till bristande samarbetsvilja från klubben i utredningen.
Utredningen inleddes efter att tyska Der Spiegel publicerat läckta dokument som visade hur den engelska klubben rundat Premier Leagues och Uefas regelverk.
Uefa inledde en egen utredning och stängde av laget från europeiska klubbturneringar i två år, ett beslut som sedan upphävdes av idrottens skiljedomstol Cas. Även klubbens böter sänktes, från 30 till 10 miljoner euro.
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