Domen efter tre år: "Skyldiga på 114 av 115 punkter"

Det handlar om dolda ägartillskott, utbetalningar till personal som inte har bokförts, bristande vilja att samarbeta med utredarna och mycket mer.

Framför allt handlar det om perioden 2009-2018, en tidsepok där klubben vann Premier League tre gånger, FA-cupen två gånger och EFL-cupen en gång.

Fotboll: Fyra ligor går ihop – vill få bort Fifa-basen. Dagens PS

”Allvarligaste ärendet i PL:s historia”

Dagens dom kommer efter nästan två års överläggningar i en oberoende kommission och gäller det mest allvarliga disciplinära och ekonomiska ärendet i Premier Leagues historia.

Inget beslut om vilket straff Manchester City tilldelas har offentliggjorts, däremot ett besked att klubben ”sannolikt” ska överklaga i skuldfrågan, skriver City AM.

”Processen inom Premier League pågår fortfarande, med betydande delar kvar att slutföra, och omfattas av strikt sekretess. Manchester City FC:s inställning är därför fortsatt densamma som i klubbens uttalande från februari 2023”, säger en företrädare för klubben i något som mest är ett icke-uttalande, hos The Athletic.

”Klubben har under åtta års tid noggrant respekterat den fastställda processen, i förvissningen om att Premier Leagues styrelse och ledning skulle agera som en oberoende, opartisk och rättvis tillsynsmyndighet, fri från partiska påtryckningar.”

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