Manchester City sägs vara skyldig på 114 av 115 punkter kring ekonomiska regelbrott. Nu kräver konkurrenter ett hårt straff.
"Ekonomisk dopning": Kräver hårt straff för Manchester C
Ilskan är stor bland andra Premier League-klubbar efter anklagelserna om ekonomiskt fiffel och dolda transaktioner hos Manchester City.
Hull Citys ägare Acun Ilicali anser att om klubbens skuld slås fast måste Manchester City straffas hårt – framför allt hårt nog för att avskräcka andra klubbar från att göra samma sak.
Om Manchester City befinns skyldiga måste klubben straffas tillräckligt hårt för att avskräcka andra klubbar och ge fotbollen den ”rena framtid” den förtjänar.
”Om man ger ett lindrigt straff kommer alla att göra likadant”, säger Ilicali.
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”Som att vinna OS dopad”
Hull Citys ägare jämför Manchester Citys framgångar med att vinna en OS-medalj genom dopning, om klubben fälls för merparten av de anklagelser som riktats mot den.
Ilicali underströk samtidigt att han inte vet om City faktiskt är skyldiga, även om källor har uppgett för The Times att en oberoende kommission kommit fram till ett sådant beslut.
Han betonade att om de fälls – och City väntas överklaga ett sådant beslut – bör straffet vara tillräckligt strängt för att avskräcka andra klubbar från att göra detsamma.
”För fotbollens framtid – och för att den ska vara ren – måste sådant här bestraffas om det inträffar; man får inte låta folk komma undan med sådant”, säger Ilicali.
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”Ekonomisk dopning”
”Deras ordförande hävdar att de är oskyldiga, men om de inte är det anser jag att det inte skiljer sig från dopning i samband med att man vinner en OS-medalj.
”I grund och botten handlar det om ekonomisk dopning att värva toppspelare för enorma summor och bryta mot reglerna. Ur det perspektivet ser det inte särskilt bra ut.”
Denna uppfattning delas av Javier Tebas, ordförande för spanska La Liga, som har krävt ”strängast möjliga sanktion”.
Tebas, som länge har kritiserat Citys ägare, säger att klubben har vunnit titlar ”som de inte borde ha vunnit” och att hela den europeiska fotbollen har påverkats.
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”Hoppas det blir en brytpunkt”
”Jag har i många år uttryckt oro kring Manchester City. Nu har det framkommit att det förekommit regelöverträdelser som sträcker sig ända tillbaka till 2009, tror jag. Mästerskap kan ha vunnits som inte borde ha vunnits. Det som har hänt är oerhört viktigt, och jag hoppas att det markerar en brytpunkt”, säger spanjoren.
Även USA:s förbundskapten Mauricio Pochettino, USA:s förbundskapten, om att ifall City har brutit mot reglerna så ”har vi levt igenom en tid av bedrägeri”.
”Vilket straff de än väljer går det inte att vrida klockan tillbaka. Det har orsakat stor skada”, sade Pochettino, som tidigare tränat Southampton, Tottenham och Chelsea i Premier League.
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