"Ekonomisk dopning": Kräver hårt straff för Manchester C

”Om man ger ett lindrigt straff kommer alla att göra likadant”, säger Ilicali.

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”Som att vinna OS dopad”

Hull Citys ägare jämför Manchester Citys framgångar med att vinna en OS-medalj genom dopning, om klubben fälls för merparten av de anklagelser som riktats mot den.

Ilicali underströk samtidigt att han inte vet om City faktiskt är skyldiga, även om källor har uppgett för The Times att en oberoende kommission kommit fram till ett sådant beslut.

Han betonade att om de fälls – och City väntas överklaga ett sådant beslut – bör straffet vara tillräckligt strängt för att avskräcka andra klubbar från att göra detsamma.

”För fotbollens framtid – och för att den ska vara ren – måste sådant här bestraffas om det inträffar; man får inte låta folk komma undan med sådant”, säger Ilicali.

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