Till salu: Skandinaviens främsta fotbollsklubb – och en svensk

”Om vi pratar i tal i direkta minimum, så är det en investering på över 50 miljoner danska kronor över tre, fyra år”, sade FC Köpenhamns vd Jacob Lauesen hos Sydsvenskan när satsningen lanserades.

Översatt till svenska kronor motsvarar det, just nu, cirka 75 miljoner kronor.

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Målet Allsvenskan – nu säljer man

Målet förklarades vara en plats i Allsvenskan, förklarade Lauesen.

”Man har drömmar. Det är inte hastigheten som är det viktigaste”, konstaterade han.

”Vi ska i alla fall vara högt uppe i Superettan, annars lyckas vi inte. Om det blir toppen på den eller botten i Allsvenskan är inte avgörande för affärsmodellen”.

FC Köpenhamns ägarbolag Parken Sport & Entertainment och Danir, Malmö-entreprenören Dan Olofssons familjebolag, gick tillsammans in som knappt 50-procentig ägare i det bolag som bildades kring herrlaget.

Enligt Jacob Lauesen var detta FCK:s enda samarbetsklubb i det här formatet, efter ett mindre lyckat försök till samarbete med Halmstad BK för några år sedan.

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Nu, tio månader senare, slår bomben ner i fotbollsvärlden. Parken Sport & Entertainment, vill sälja företagets ”fotbollsaktiviteter”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

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