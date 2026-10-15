Till salu: Skandinaviens främsta fotbollsklubb – och en svensk

FC Köpenhamn är till salu. Danska nationalarenan också. Ett herrlag i svenska tredjedivisionen följer med på köpet.
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Det var en sensationell satsning som presenterades i Malmö 1 december 2025. Ägarna till FC Köpenhamn, Nordens mest framgångsrika fotbollsklubb, hade bestämt sig för att bli delägare i ett aktiebolag kring FC Rosengård 1917:s herrlag, ett mittenlag i svenska tredjedivisionen, division 1 södra.
”Om vi pratar i tal i direkta minimum, så är det en investering på över 50 miljoner danska kronor över tre, fyra år”, sade FC Köpenhamns vd Jacob Lauesen hos Sydsvenskan när satsningen lanserades.
Översatt till svenska kronor motsvarar det, just nu, cirka 75 miljoner kronor.
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Målet Allsvenskan – nu säljer man
Målet förklarades vara en plats i Allsvenskan, förklarade Lauesen.
”Man har drömmar. Det är inte hastigheten som är det viktigaste”, konstaterade han.
”Vi ska i alla fall vara högt uppe i Superettan, annars lyckas vi inte. Om det blir toppen på den eller botten i Allsvenskan är inte avgörande för affärsmodellen”.
FC Köpenhamns ägarbolag Parken Sport & Entertainment och Danir, Malmö-entreprenören Dan Olofssons familjebolag, gick tillsammans in som knappt 50-procentig ägare i det bolag som bildades kring herrlaget.
Enligt Jacob Lauesen var detta FCK:s enda samarbetsklubb i det här formatet, efter ett mindre lyckat försök till samarbete med Halmstad BK för några år sedan.
Nu, tio månader senare, slår bomben ner i fotbollsvärlden. Parken Sport & Entertainment, vill sälja företagets ”fotbollsaktiviteter”, skriver företaget i ett pressmeddelande.
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Arenan och klubben till salu
Det innebär FC Köpenhamn, Nordens mest framgångsrika fotbollsklubb, aktierna i FC Rosengårds herrlag och dessutom Parken, Danmarks nationalarena, som man äger men också vill sälja.
Det är med andra ord som om Volvo skulle gå ut med beskedet att ”det där med fordon ska vi nog inte syssla med framöver”.
I pressmeddelandet, undertecknat av bolagets styrelseordförande Henrik Møgelmose, skriver bolaget att man ”undersöker strategiska alternativ för koncernens fotbollsverksamhet, inklusive FC København”.
De alternativen är en ”hel- eller delavyttring” av inte bara FC København utan även ”FC København Kvindefodbold A/S samt ägarandelen i FC Rosengård 1917 Elitfotboll AB”.
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Vill sälja nationalarenan
Man är även beredd till en försäljning av danska nationalarenan Parken, i form av ”en hel- eller delavyttring av Parken Ejendomme A/S, som omfattar fotbollsstadion och tillhörande kontorstorn”.
Att sälja arenan och FC Köpenhamn kan dock vara separata delar, enligt styrelsen för ägarbolaget.
Orsaken till att man vill sälja förtydligas inte mer än i att ”tiden är mogen för att undersöka huruvida det finns strategiska alternativ till koncernens nuvarande ägande av F.C. København.”
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