Paradoxen: De tvingas tillbaka till kontoret – för att jobba på distans

Det verkar dock inte alltid bli som arbetsgivarna tänkt sig.

En ny forskningsrapport från Federal Reserve Bank of New York visar nämligen att många anställda pendlar till kontoret för att sedan arbeta ungefär som om de satt hemma.

Forskarna har undersökt 1 835 högskoleutbildade amerikaner och resultatet är anmärkningsvärt.

Nästan hälften, 48,8 procent, hade inte ett enda fysiskt möte under sin senaste arbetsdag på kontoret.

Ännu fler, 70,6 procent, saknade minst en kollega från sitt arbetslag.

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Digitala möten trots att alla är på plats

En av de mer överraskande upptäckterna är att 37 procent hade deltagit i minst ett digitalt möte trots att samtliga deltagare befann sig på samma kontor.

”Många anställdas pendling innebär helt enkelt att de får en ny bakgrund till sina Zoom-möten”, skriver forskarna Natalia Emanuel och Emma Harrington i rapporten.

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Forskarna pekar på flera förklaringar. Företagens anställda är numera ofta utspridda på olika kontor och orter. Andra arbetar hemifrån vissa dagar, medan kollegorna befinner sig på kontoret.

I ett stort amerikanskt företag som ingår i undersökningen hade tidigare åtta av tio anställda hela sitt arbetslag placerat på samma kontor. Efter pandemin gäller det bara fyra av tio.

Problemet märks också i den sociala kontakten. Enligt forskarnas analys av amerikansk tidsanvändningsstatistik har tiden som anställda tillbringar ensamma på kontoret ökat med 59 procent jämfört med före pandemin.

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