Först ska de anställda tillbaka till kontoret. Väl där väntar digitala möten och arbetsdagar framför skärmen, precis som hemma. En ny studie visar att nästan hälften inte har ett enda fysiskt möte under sin kontorsdag.
Paradoxen: De tvingas tillbaka till kontoret – för att jobba på distans
Under de senaste åren har en växande skara företag krävt att personalen återvänder till kontoren. Argumenten är ofta snarlika. På plats ska de anställda samarbeta bättre och få fler möjligheter att träffa kollegorna ansikte mot ansikte.
Det verkar dock inte alltid bli som arbetsgivarna tänkt sig.
En ny forskningsrapport från Federal Reserve Bank of New York visar nämligen att många anställda pendlar till kontoret för att sedan arbeta ungefär som om de satt hemma.
Forskarna har undersökt 1 835 högskoleutbildade amerikaner och resultatet är anmärkningsvärt.
Nästan hälften, 48,8 procent, hade inte ett enda fysiskt möte under sin senaste arbetsdag på kontoret.
Ännu fler, 70,6 procent, saknade minst en kollega från sitt arbetslag.
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Digitala möten trots att alla är på plats
En av de mer överraskande upptäckterna är att 37 procent hade deltagit i minst ett digitalt möte trots att samtliga deltagare befann sig på samma kontor.
”Många anställdas pendling innebär helt enkelt att de får en ny bakgrund till sina Zoom-möten”, skriver forskarna Natalia Emanuel och Emma Harrington i rapporten.
Forskarna pekar på flera förklaringar. Företagens anställda är numera ofta utspridda på olika kontor och orter. Andra arbetar hemifrån vissa dagar, medan kollegorna befinner sig på kontoret.
I ett stort amerikanskt företag som ingår i undersökningen hade tidigare åtta av tio anställda hela sitt arbetslag placerat på samma kontor. Efter pandemin gäller det bara fyra av tio.
Problemet märks också i den sociala kontakten. Enligt forskarnas analys av amerikansk tidsanvändningsstatistik har tiden som anställda tillbringar ensamma på kontoret ökat med 59 procent jämfört med före pandemin.
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Svenska chefer vill ha personalen på kontoret
Också svenska arbetsgivare vill se mer av sina anställda på kontoret.
Enligt fastighetsbolaget Castellums rapport Framtidens arbetsliv anser åtta av tio chefer att hög kontorsnärvaro är viktig.
De främsta skälen är effektivare samarbete och bättre sammanhållning.
Undersökningen, där drygt 2 000 svenska kontorsarbetare deltagit, visar också att var femte måste vara på kontoret varje arbetsdag.
Men alla är inte lika övertygade om fördelarna.
Enligt en rapport från ISS vill 36 procent av de tillfrågade vd:arna öka kontorsnärvaron, medan hela 40 procent av medarbetarna vill arbeta mer på distans.
Synen på hemarbete skiljer sig också kraftigt mellan generationerna. Bland chefer under 30 år anser 58 procent att distansarbete är positivt för samarbetet. Bland chefer över 50 år är motsvarande andel bara 6 procent.
Samma problem på svenska myndigheter
Att få personalen till kontoret är alltså ingen garanti för att kollegorna faktiskt träffas.
I en granskning från Riksrevisionen framkommer att svenska myndigheter brottas med liknande problem.
Myndigheten konstaterar bland annat att det kan vara svårt att motivera medarbetare att komma till kontoret när deras närmaste kollegor arbetar någon annanstans.
Samtidigt uppger mellan 80 och 90 procent av medarbetarna vid de särskilt undersökta myndigheterna att möjligheten att träffa kollegorna är ett skäl till att de väljer kontoret.
I den amerikanska studien pekar forskarna också på bristande samordning. De anställda kommer helt enkelt till kontoret olika dagar.
Och även när alla är på plats har de digitala mötena blivit en vana. I undersökningen uppgav 45 procent att deras arbetsplats tillämpar principen att hela mötet hålls digitalt om en enda deltagare behöver ansluta på distans.
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