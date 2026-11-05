Det är pinsamt att ett av världens största managementkonsultbolag publicerar det här. Accenture, som omsätter 722 miljarder kronor om året, ska rätta en rapport där AI-detektionsbolaget GPTZero underkänt 15 av 89 källor.
Pinsamt för hela konsultbranschen – var sjätte källa i Accenture-rapport underkänd
Rapporten Leapfrogging Development kom i november 2025 och skrevs av Accenture Africa tillsammans med forskare vid IE University i Madrid. Den handlar om hur AI kan lyfta jordbruket i Afrika. Rapporten hade legat ute i ett år när GPTZero gick igenom källorna och kom fram till att 15 av dem är påhittade eller sammansatta av flera riktiga källor.
GPTZero kallar felen hallucinationer, alltså påhittade svar från språkmodeller. Påhittade källor gav i januari en jurist sänkt arvode i Eskilstuna tingsrätt. GPTZero, som själv säljer verktyg som letar efter sådana källor, säger att analysen inte bevisar att AI skrev texten.
Accenture förnekar att AI ligger bakom. ”Vår granskning visar att felen som hittats i rapporten berodde på mänskliga misstag”, säger en talesperson till The Telegraph. ”Det finns inga belägg för slutsatsen att de har skapats genom AI-hallucinationer.” Rapporten ska rättas och ges ut på nytt.
Ghana hamnar 94 platser för högt
Flera av felen kan vem som helst kontrollera. Tre av de underkända hänvisningarna går bara till startsidorna för FN-organet FAO, jordbruksinstitutet IICA och biståndsorganisationen TechnoServe, och leder alltså inte till de dokument som anges. En fjärde hänvisar till tidskriften East African Journal of Digital Development, som inte ger någon träff i forskningsdatabaserna Crossref och OpenAlex.
Utöver källorna pekar GPTZero ut nio sakpåståenden som felaktiga eller utan stöd, och bland dem hamnar Ghana 94 platser för högt. På sidan 16 står att landet ligger på plats 47 och Uganda på plats 74 i Oxford Insights index över regeringars AI-beredskap för 2023, men i Oxford Insights egen rapport för det året ligger Ghana på plats 141 och Uganda på plats 132.
Med den här rapporten inräknad underkände GPTZero totalt 31 av 245 källor i tre dokument från Accenture-forskare, och två av dokumenten är inte officiella utgåvor från bolaget.
Felen står i en rapport från ett bolag som omsätter nästan två miljarder kronor om dagen och som hade en nettovinst på cirka 83 miljarder kronor under räkenskapsåret som slutade i augusti. För de pengar som bolaget gör förväntar man sig mer genomarbetat material som faktiskt är kvalitetssäkrat.
Målet är världens mest AI-drivna arbetsplats
Det här riskerar att sänka hela Accentures trovärdighet. Bolaget säljer AI-rådgivning till världens storföretag, och i samma rapport skriver Accenture att målet är att vara världens ”mest AI-drivna” arbetsplats. Förordet räknar hallucinationer till AI-teknikens kända begränsningar, men enligt GPTZero innehåller källförteckningen just sådana fel.
Fel hos alla de fyra stora
Det är pinsamt för hela konsultbranschen. Hallucinationer har på ett år hittats i rapporter från alla de fyra stora revisions- och konsultbolagen Deloitte, EY, KPMG och PwC, enligt GPTZero, och i samtliga fall i tabellen nedan var det någon utanför bolaget som upptäckte felen. Tabellen omfattar bara fall som blivit kända, så den säger ingenting om hur många fel som stoppas i tid.
|Bolag
|Dokument
|Vem hittade felen
|Följd
|Accenture
|Rapport om AI i Afrika
|GPTZero
|Rättas och ges ut på nytt
|KPMG
|Rapport om AI-agenter
|GPTZero
|Togs bort från webbplatser
|EY Kanada
|Studie om lojalitetsprogram
|GPTZero
|Togs bort från webbplatsen
|PwC Mellanöstern
|Fyra rapporter
|GPTZero
|Källhänvisningar uppdateras
|Deloitte Australien
|Rapport till regeringen
|Australian Financial Review och akademiker
|Del av arvodet återbetalt
När KPMG:s rapport togs bort hade den redan citerats av flera branschmedier. GPTZero-vd:n Edward Tian sa till Financial Times i juni att fel i rapporter från de stora bolagen ”förgiftar informationsbrunnen” och ökar risken för ”andrahandshallucinationer”, eftersom andra litar på bolagen och sprider de påhittade uppgifterna vidare.
På torsdagsmorgonen låg den ursprungliga rapporten kvar på Accentures webbplats, med Ghana på plats 47.