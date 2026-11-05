Pinsamt för hela konsultbranschen – var sjätte källa i Accenture-rapport underkänd

GPTZero kallar felen hallucinationer, alltså påhittade svar från språkmodeller. Påhittade källor gav i januari en jurist sänkt arvode i Eskilstuna tingsrätt. GPTZero, som själv säljer verktyg som letar efter sådana källor, säger att analysen inte bevisar att AI skrev texten.

Accenture förnekar att AI ligger bakom. ”Vår granskning visar att felen som hittats i rapporten berodde på mänskliga misstag”, säger en talesperson till The Telegraph. ”Det finns inga belägg för slutsatsen att de har skapats genom AI-hallucinationer.” Rapporten ska rättas och ges ut på nytt.

Ghana hamnar 94 platser för högt

Flera av felen kan vem som helst kontrollera. Tre av de underkända hänvisningarna går bara till startsidorna för FN-organet FAO, jordbruksinstitutet IICA och biståndsorganisationen TechnoServe, och leder alltså inte till de dokument som anges. En fjärde hänvisar till tidskriften East African Journal of Digital Development, som inte ger någon träff i forskningsdatabaserna Crossref och OpenAlex.

Utöver källorna pekar GPTZero ut nio sakpåståenden som felaktiga eller utan stöd, och bland dem hamnar Ghana 94 platser för högt. På sidan 16 står att landet ligger på plats 47 och Uganda på plats 74 i Oxford Insights index över regeringars AI-beredskap för 2023, men i Oxford Insights egen rapport för det året ligger Ghana på plats 141 och Uganda på plats 132.

Med den här rapporten inräknad underkände GPTZero totalt 31 av 245 källor i tre dokument från Accenture-forskare, och två av dokumenten är inte officiella utgåvor från bolaget.

Felen står i en rapport från ett bolag som omsätter nästan två miljarder kronor om dagen och som hade en nettovinst på cirka 83 miljarder kronor under räkenskapsåret som slutade i augusti. För de pengar som bolaget gör förväntar man sig mer genomarbetat material som faktiskt är kvalitetssäkrat.