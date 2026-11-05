Därför ska vi locka tjuvarna med miljarder: "Var försiktig"

”Näst mest efter julafton”

”Bortsett från julen – då uttagsautomaterna används som mest – är detta första gången som det genomsnittliga veckobeloppet har överstigit 100 pund”, konstaterade Graham Mott, strategichef hos bankomat-företaget Link, hos The Independent.

”Dessutom har fredagens genomsnitt på 106,20 pund endast överträffats vid ett tidigare tillfälle: på julafton”, tillade han.

Frågan är nu vad som skulle hända i Sverige om vi tog Riksbankens och myndigheternas uppmaning på lika stort allvar som britterna?

Om sju miljoner vuxna svenskar tog ut varsin tusenlapp i kontanter, skulle vi stå med sju miljarder kronor i sedlar och lägga på något, i våra ögon, listigt ställe i hemmet.

Det skulle för det första vara en rejäl förlust i sig för svenskarnas ekonomi. De kontanter vi ska ha hemma är på långsiktig basis, för ett krisläge.

Pengarna skulle annars, med säkerhet, vara placerade i någon form som ger avkastning – och instoppade mellan den senaste Camilla Läckberg och familjebibeln i bokhyllan, är tillväxten för pengarna exakt noll.

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Förlorar 210 miljoner – minst

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Om vi då tänker oss att svenskarna haft dessa sju miljarder kvar placerade och att de gett en stillsam avkastning på tre procent – då hade det gett en tillväxt på 210 miljoner kronor, ett nätt belopp vi förlorar helt och hållet när vår beredskap ska hållas.

Illa på sitt sätt – men det finns en värre aspekt. Vi har färre och färre bostadsinbrott i Sverige.

Mellan 2017 och 2023 halverades antalet anmälda bostadsinbrott och sjönk till en nivå strax över 10 000.

Efter det har utvecklingen fortsatt, berättar Brå. 2024 anmäldes 10 427 bostadsinbrott, 2025 8 820.

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Nu ska vi locka med sju miljarder

Över tid har vi en halvering och enligt en uppgift uppgår värdet av det stulna i 60 procent av inbrotten till mer än 10 000 kronor.

Men om vi ändå utgår från 10 000 bostadsinbrott och att 10 000 kr i värde stjäls vid varje, har vi förluster på 100 miljoner kronor på ett år via bostadsinbrott.

En rejäl slant – men det är ganska lätt att föreställa sig vad som händer med nivån och antalet inbrott, den dag svenskarna fyller på värdet med sju miljarder kronor liggande i kontanter i våra hem.

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Kom ihåg att kontanter är sällsynta i dag. Enligt Riksbanken sker fem procent av köpen i fysiska butiker i Sverige i dag med kontanter.

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Bostadsinbrotten har halverats i Sverige – men vad händer när vi nu uppmanas ha sju miljarder i kontanter hemma av beredskapsskäl? (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

”Berätta inte att du har kontanter hemma”

Vad säger då polisen om att vi nu ska locka tjuvar genom att förvara miljarder hemma?

Att vi ska ta ut pengar för att klara beredskapen, men inte berätta för någon.

”Håll dig till rekommendationen för krisberedskap. Berätta inte för personer att du har kontanter hemma och förvara kontanterna på ett säkert ställe”, är de förslag Rebecca Landberg, pressekreterare på Polismyndighetens nationella mediecenter, ger till Dagens PS.

”Polisens bedömning är att stölder som inte genomförs av organiserade nätverk genomförs i begränsad skala och ofta väldigt slumpmässigt”, menar Landberg.

”Inbrott minskar som sagt och det finns inget i nuläget som tyder på att det kommer att öka”, tillägger hon trosvisst.

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