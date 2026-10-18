Ny fotbollsskandal: Försökte skattefuska bort 1,5 miljarder

Vill se fler granskningar

ANNONS

Brittiska parlamentets finansutskott har redan skickat ett brev till skattemyndighetens chef J P Marks och undrat om myndigheten avser att granska Manchester City ytterligare.

I svaret från skattemyndigheten framgår att ”även om sekretessregler hindrar JP Marks från att kommentera en eventuell pågående utredning av klubben, har han försäkrat utskottet att HMRC arbetar konstruktivt med aktörer inom fotbollen och vidtar åtgärder när det framkommer uppgifter som tyder på en potentiell skatterisk”.

Till salu: Skandinaviens främsta fotbollsklubb – och en svensk. Dagens PS

Klubbar bakom mest fusk

När det gäller den granskning HMRC nu gjort gav den ytterligare 13 miljoner pund i skatt genom 40 granskningar av fotbollsspelare.

87 miljoner pund kom in i skatt via elva ärenden som rörde klubbar och tio miljoner pund från 17 granskningar av agenter.

”Inom professionell fotboll finns en lång tradition av upplägg som syftar till att på konstgjord väg undvika – eller till och med undandra sig – skatt”, konstaterar Elliott Buss, partner på UHY Hacker Young, hos City AM.

Nya konceptet: Nu handlar Premier Leagues mål om lyxmat. Dagens PS

Birmingham-Sunderland. En ny ekonomisk fotbollsskandal rullas nu upp där spelare, agenter och klubbar försökt skattefuska bort 1,5 miljarder. (Foto: Andrew Matthews /AP-TT)

ANNONS

Synar agenter extra

Agentarvoden har blivit ett av den brittiska skattemyndighetens främsta fokusområden. Eftersom betydande summor numera betalas till agenter, håller HMRC extra noggrann uppsikt efter ett antal fall av försök till skattefusk.

HMRC granskar redan branschen ingående, men det är tveksamt om de upptäcker allt som pågår, påpekar City AM.

”Vårt mål är att alla ska betala den skatt de är skyldiga enligt lag, oavsett vem de är. Vi fortsätter att samarbeta med fotbollsbranschen för att säkerställa att rätt skatt betalas in”, säger en talesperson för skattemyndigheten hos City AM.

Jeff Bezos drev upp priset – nu är klubben dubbelt så dyr. Dagens PS