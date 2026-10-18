Skattemyndigheten granskade klubbar, spelare och agenter extra. Det gav en ny fotbollsskandal, med 1,5 miljarder de försökt skattefuska bort.
Ny fotbollsskandal: Försökte skattefuska bort 1,5 miljarder
Brittiska Premier League och brittisk fotboll drabbas nu av ännu en skandal, dessutom i ett redan utsatt läge.
När den brittiska skattemyndigheten HMRC gjorde extra granskningar av fotbollssektorn den gångna säsongen kunde man plocka in ytterligare 110 miljoner pund som skulle ha betalats i skatt, ett belopp motsvarande 1 435 miljoner i svenska kronor.
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68 granskningar under våren
Fram till och med april i år inledde HMRC totalt 68 skattegranskningar som berörde spelare, klubbar och agenter.
Det gav resultat i form av att myndigheten nu alltså kan kräva in ytterligare nästan 1,5 miljarder som undanhållits i stället för att betalas i skatt.
Uppgifterna kommer via redovisningsbyrån UHY Hacker Young och redovisas av City AM.
För Manchester City, framför allt, är avslöjandena illavarslande. De kommer just när en diskussion förs om huruvida klubben ska granskas ytterligare när det gäller skattebetalningar.
Storklubben är som bekant hårt ansatt av att ha befunnits skyldig på 114 av 115 punkter när det gäller överträdelser av finansiella regler för fotbollen.
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Vill se fler granskningar
Brittiska parlamentets finansutskott har redan skickat ett brev till skattemyndighetens chef J P Marks och undrat om myndigheten avser att granska Manchester City ytterligare.
I svaret från skattemyndigheten framgår att ”även om sekretessregler hindrar JP Marks från att kommentera en eventuell pågående utredning av klubben, har han försäkrat utskottet att HMRC arbetar konstruktivt med aktörer inom fotbollen och vidtar åtgärder när det framkommer uppgifter som tyder på en potentiell skatterisk”.
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Klubbar bakom mest fusk
När det gäller den granskning HMRC nu gjort gav den ytterligare 13 miljoner pund i skatt genom 40 granskningar av fotbollsspelare.
87 miljoner pund kom in i skatt via elva ärenden som rörde klubbar och tio miljoner pund från 17 granskningar av agenter.
”Inom professionell fotboll finns en lång tradition av upplägg som syftar till att på konstgjord väg undvika – eller till och med undandra sig – skatt”, konstaterar Elliott Buss, partner på UHY Hacker Young, hos City AM.
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Synar agenter extra
Agentarvoden har blivit ett av den brittiska skattemyndighetens främsta fokusområden. Eftersom betydande summor numera betalas till agenter, håller HMRC extra noggrann uppsikt efter ett antal fall av försök till skattefusk.
HMRC granskar redan branschen ingående, men det är tveksamt om de upptäcker allt som pågår, påpekar City AM.
”Vårt mål är att alla ska betala den skatt de är skyldiga enligt lag, oavsett vem de är. Vi fortsätter att samarbeta med fotbollsbranschen för att säkerställa att rätt skatt betalas in”, säger en talesperson för skattemyndigheten hos City AM.
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