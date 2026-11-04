EU sätter ner hoven: Stoppar dalahästar från Kina

Det blev ett liv och ett kiv och Åhléns PR- och kommunikationsavdelning for hit och dit som om man red barbacka på en dalahäst, när man skulle förklara saken.

Att man köpte från Kina var dels en pris- och dels en kapacitetsfråga och förresten köpte man även från Dalarna, förklarade Åhléns.

Trams, tyckte Christina Liljegren hos Grannas hemslöjd i Nusnäs, den äldsta dalahäst-tillverkaren.

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”Ingenting är omöjligt”

”Vi tillverkar 100.000 dalahästar per år. Om någon hade ställt frågan så hade vi kunnat svara. Jag skulle säga att det beror på framförhållning. Ingenting är omöjligt om man har framförhållning”, slog hon fast hos SVT Dalarna.

”De ser naturligtvis att de inte kan sälja de här prydnaderna om de kostar det en äkta dalahäst kostar. Vi kan aldrig konkurrera med Kinas priser”, säger hon.

Nu behöver de inte göra det. Nu blir dalahästen nämligen först i Sverige att registreras i EU:s nya system för geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter.

”Registreringen ger namnet ett skydd i hela EU och stärker möjligheten att värna ett av Sveriges mest välkända hantverk”, skriver Patent- och registreringsverket, PRV, i en pressrelease.

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