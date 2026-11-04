EU sätter ner hoven: Stoppar dalahästar från Kina

Vi må översvämmas av kinesiska bilar, men några kinesiska dalahästar ska vi inte ha. Nu slår EU fast att dalahästar måste vara från Dalarna.
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Kanske var det dalmasen på besök i Stockholm oktober 2019 som startade processen.
Hen besökte i vilket fall Åhléns, upptäckte att kedjan skändade hantverket från Dalarna genom att sälja dalahästar från Kina och lade ut ett inlägg på sociala medier.
Det blev ett liv och ett kiv och Åhléns PR- och kommunikationsavdelning for hit och dit som om man red barbacka på en dalahäst, när man skulle förklara saken.
Att man köpte från Kina var dels en pris- och dels en kapacitetsfråga och förresten köpte man även från Dalarna, förklarade Åhléns.
Trams, tyckte Christina Liljegren hos Grannas hemslöjd i Nusnäs, den äldsta dalahäst-tillverkaren.
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”Ingenting är omöjligt”
”Vi tillverkar 100.000 dalahästar per år. Om någon hade ställt frågan så hade vi kunnat svara. Jag skulle säga att det beror på framförhållning. Ingenting är omöjligt om man har framförhållning”, slog hon fast hos SVT Dalarna.
”De ser naturligtvis att de inte kan sälja de här prydnaderna om de kostar det en äkta dalahäst kostar. Vi kan aldrig konkurrera med Kinas priser”, säger hon.
Nu behöver de inte göra det. Nu blir dalahästen nämligen först i Sverige att registreras i EU:s nya system för geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter.
”Registreringen ger namnet ett skydd i hela EU och stärker möjligheten att värna ett av Sveriges mest välkända hantverk”, skriver Patent- och registreringsverket, PRV, i en pressrelease.
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Får inte kallas dalahästar
En skyddad geografisk beteckning innebär att namnet får användas för produkter som uppfyller en fastställd produktspecifikation.
Där beskrivs bland annat produktens egenskaper, hur den tillverkas och sambandet med det geografiska området.
Skyddet omfattar bland annat obehörig kommersiell användning av namnet och vilseledande uppgifter om ursprunget. Det gäller i hela EU, även vid försäljning på nätet.
Det här tycker man, förstås, är bra i Mora, Orsa och Rättvik.
”Det känns viktigt och stort”, säger Henrik Ljungberg, vd för Nils Olsson dalahästar i Nusnäs.
Det är hans företag tillsammans med grannen Grannas hemslöjd som ligger bakom ansökan.
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Drivit ärendet nästan två år
”Vi har drivit detta tillsammans sedan januari 1925 och det har stor betydelse att man slår fast detta”, konstaterar Ljungberg hos SVT Dalarna.
”Det är fortfarande väldigt nytt för oss så vi vet inte ännu helt vad det kommer att innebära för oss, men det som gäller är att den är tillverkad i trä, målad på ett traditionellt sätt och tillverkad här i trakterna”, säger han.
Att dalahästar både kunnat se ut lite hur som helst och tillverkas var som helst, gillar han inte.
”Det är tråkigt att många hästar som säljs inte alls är dalahästar och tillverkade i ett helt annat land. Vi är stolta över dalahästen som en symbol för Dalarna och hela Sverige och det vill vi att den ska fortsätta vara”, menar Henrik Ljungberg.
Att Grannas hemslöjd och Nils Olsson dalahästar står bakom ansökan innebär inte att just de företagen får ensamrätt till beteckningen. Alla producenter som uppfyller kraven har rätt att använda den.
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