De kinesiska ägarna tar över på riktigt hos lyxbåtsjätten Ferretti, som äger Riva, världens mest kända varumärke inom båtvärlden. Tre toppchefer har lämnat eller är på väg ut, och det här är ett kulturskifte som är väldigt starkt i bolaget.
Kinesiskt kulturskifte hos Riva – toppchefer lämnar
Det statsägda kinesiska bolaget Weichai köpte sig in i Ferretti 2012, när varvet gick med stora förluster, men under många år fick den italienska ledningen sköta driften.
I våras betalade en tjeckisk miljardär 3,90 euro per aktie för att nå 23 procent av bolaget och rädda den gamla ledningen. Han förlorade på stämman i maj, där Weichai med 39,5 procent av aktierna och stöd från mindre ägare tog åtta av nio styrelseplatser och bytte ut vd:n efter tolv år.
Nu lämnar fler ur den gamla ledningen. Chefsjuristen har sagt upp sig, och enligt den italienska affärstidningen Milano Finanza hade hans roll krympt ”efter en del slitningar” med Weichai. Produktionschefen slutar den 1 december, kommunikationschefen är redan borta och försäljningschefen kan enligt tidningen bli nästa.
Den nye vd:n, tidigare chef för Duracell, samlar makten hos sig själv. Produktionen delas upp i tre enheter vars chefer rapporterar direkt till honom, och han säger att bolaget behöver ”snabbare beslut”. Milano Finanza skriver att han vill ha en ”mycket mer vd-styrd” ledning, vilket bryter med den gamla modellen.
Sedan maj har bolaget vinstvarnat två gånger och hänvisar till osäkerheten i Mellanöstern och ineffektivitet hos leverantörsbolag inom koncernen. Aktien stod på onsdagen i 2,58 euro, 34 procent under vad miljardären betalade.
Två kulturer i samma bolag
Kulturskiftet syns i hur de två sidorna talar om bolaget. Den gamle vd:n sade i maj att han alltid kommer att vara tacksam mot Weichai, ”som räddade Ferretti”, men tillade att ”företag består av människor, inte bara av fabrikshallar, varumärken eller maskiner”. Hans kritik var att styrelsen bromsade förvärv och att bristen på ”industriell vision” tyngde koncernen.
Weichai såg i stället ett bolag som halkat efter konkurrenterna i tillväxt och lönsamhet, och där disciplinen i driften brustit, enligt personer som står ägaren nära och som talat med nyhetsbyrån Radiocor.
Piero Ferrari, son till Enzo Ferrari och svärfar till den gamle vd:n, lämnade styrelsen kvällen före stämman. ”Jag kan inte längre förknippa mitt namn och det arv det står för inom italiensk industri med det här bolaget”, skrev han i sitt avskedsbrev.
”Oavsett våra ägares nationalitet är Ferrettis identitet, hjärta och själ italienska”, sade den nye vd:n i ett uttalande i oktober.
Samma strid i fler bolag
Ferretti är inte det enda bolaget i världen som inte står ut med det kinesiska managementet. Den nederländska chiptillverkaren Nexperia har i veckan stämt sin kinesiska ägare på över 2 miljarder dollar, enligt ägaren själv, och anklagar den för att ha byggt en egen leveranskedja i konkurrens med bolaget. En domstol stängde av den kinesiske vd:n redan i fjol.
Däckjätten Pirelli är det närmaste exemplet. Den italienska regeringen gick in redan 2023 och begränsade i år Sinochem, kinesisk största ägare med 34,1 procent, till tre av 15 styrelseplatser.
Sinochem stängdes också ute från posterna som ordförande och vd, med stöd av lagen golden power, som ger staten rätt att sätta villkor i strategiska bolag.
Samma lag kan bli aktuell för Ferretti, som har byggt patrullfartyg. La Repubblica skriver på torsdagen att den kommitté som tillämpar lagen bevakar Weichais drag.
Miljardären vill få stämmans beslut upphävda, och de första förhandlingarna i domstolen hålls i november.