Kinesiskt kulturskifte hos Riva – toppchefer lämnar

I våras betalade en tjeckisk miljardär 3,90 euro per aktie för att nå 23 procent av bolaget och rädda den gamla ledningen. Han förlorade på stämman i maj, där Weichai med 39,5 procent av aktierna och stöd från mindre ägare tog åtta av nio styrelseplatser och bytte ut vd:n efter tolv år.

Nu lämnar fler ur den gamla ledningen. Chefsjuristen har sagt upp sig, och enligt den italienska affärstidningen Milano Finanza hade hans roll krympt ”efter en del slitningar” med Weichai. Produktionschefen slutar den 1 december, kommunikationschefen är redan borta och försäljningschefen kan enligt tidningen bli nästa.

Den nye vd:n, tidigare chef för Duracell, samlar makten hos sig själv. Produktionen delas upp i tre enheter vars chefer rapporterar direkt till honom, och han säger att bolaget behöver ”snabbare beslut”. Milano Finanza skriver att han vill ha en ”mycket mer vd-styrd” ledning, vilket bryter med den gamla modellen.

Sedan maj har bolaget vinstvarnat två gånger och hänvisar till osäkerheten i Mellanöstern och ineffektivitet hos leverantörsbolag inom koncernen. Aktien stod på onsdagen i 2,58 euro, 34 procent under vad miljardären betalade.

Två kulturer i samma bolag

Kulturskiftet syns i hur de två sidorna talar om bolaget. Den gamle vd:n sade i maj att han alltid kommer att vara tacksam mot Weichai, ”som räddade Ferretti”, men tillade att ”företag består av människor, inte bara av fabrikshallar, varumärken eller maskiner”. Hans kritik var att styrelsen bromsade förvärv och att bristen på ”industriell vision” tyngde koncernen.

Weichai såg i stället ett bolag som halkat efter konkurrenterna i tillväxt och lönsamhet, och där disciplinen i driften brustit, enligt personer som står ägaren nära och som talat med nyhetsbyrån Radiocor.

Piero Ferrari, son till Enzo Ferrari och svärfar till den gamle vd:n, lämnade styrelsen kvällen före stämman. ”Jag kan inte längre förknippa mitt namn och det arv det står för inom italiensk industri med det här bolaget”, skrev han i sitt avskedsbrev.

”Oavsett våra ägares nationalitet är Ferrettis identitet, hjärta och själ italienska”, sade den nye vd:n i ett uttalande i oktober.