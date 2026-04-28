Enligt miljardären Ray Dalio, grundare av hedgefondjätten Bridgewater Associates, har USA glidit in i stagflation.
Ray Dalio: USA i stagflation – sänk inte räntan
Vid stagflation ökar inflationstrycket medan arbetslösheten är hög och tillväxten avtar. Där befinner sig just nu den amerikanska ekonomin, enligt Ray Dalio.
Han råder mot bakgrund av situationen den tilltänkte efterträdaren för USA:s centralbank Federal Reserve, Kevin Warsh, att inte sänka räntorna.
Dalio varnar för att Fed då begår ett misstag.
”Vi befinner oss definitivt i en stagflationsperiod”, säger Dalio i en intervju med CNBC:s program ”Money Movers”.
Missa inte: Trumps Fed-chef i rävsax – möter en mardröm DagensPS
Ray Dalio till Fed: Då förlorar ni er trovärdig
Inflationen hamnar allt längre bort från målet 2 procent, konstaterar Dalio och slår fast att om den potentiella Fed-efterträdaren sänker räntorna hotar det att skada förtroendet för centralbanken i ett kritiskt läge.
”Ni kommer att förlora er trovärdighet”, varnar Ray Dalio nu Kevin Warsh, som ska ta över rodret för Fed i mitten av maj när nuvarande centralbankschefen Jerome Powells mandat löper ut.
Dalio uppmanar Fed att titta på andra centralbanker, som inte heller sänker sina räntor just nu. Som ekonomin ser ut i dag kan inte den amerikanska centralbanken bryta mot den trenden, ”oavsett vad era riktmärken är”, säger hedgefondmiljardären och framhåller att den information som finns tillgänglig talar mot en räntesänkning.
Läs även: Professorns börslarm: ”Jag skulle vara mer orolig” DagensPS
Finansmarknaden spådom: Fed rör inte räntan
CNBC uppger att marknaden inpressat till 100 procent att Fed inte petar på räntan på veckans penningpolitiska möte.
Terminskontrakt för den amerikanska styrräntan indikerar också att räntan kommer att lämnas oförändrad resten av året, uppger finansnyhetskanalen.
När det gäller börsen, som återkommande slår nya rekord, är rallyt motiverat enligt Ray Dalio som hänvisar till de starka företagsvinsterna.
Han rekommenderar dock investerare att göra en allokering på 5 till 15 procent till guld och menar att det är en ”effektiv diversifierare”, framgår det.
Läs även: Ray Dalio mot strömmen: Så mycket guld bör du ha DagensPS
Läs vidare: Ray Dalio: Då förlorar USA sin makt över världen DagensPS