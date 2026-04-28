Ray Dalio: USA i stagflation – sänk inte räntan

Han råder mot bakgrund av situationen den tilltänkte efterträdaren för USA:s centralbank Federal Reserve, Kevin Warsh, att inte sänka räntorna.

Dalio varnar för att Fed då begår ett misstag.

”Vi befinner oss definitivt i en stagflationsperiod”, säger Dalio i en intervju med CNBC:s program ”Money Movers”.

Ray Dalio till Fed: Då förlorar ni er trovärdig

Inflationen hamnar allt längre bort från målet 2 procent, konstaterar Dalio och slår fast att om den potentiella Fed-efterträdaren sänker räntorna hotar det att skada förtroendet för centralbanken i ett kritiskt läge.

”Ni kommer att förlora er trovärdighet”, varnar Ray Dalio nu Kevin Warsh, som ska ta över rodret för Fed i mitten av maj när nuvarande centralbankschefen Jerome Powells mandat löper ut.

Dalio uppmanar Fed att titta på andra centralbanker, som inte heller sänker sina räntor just nu. Som ekonomin ser ut i dag kan inte den amerikanska centralbanken bryta mot den trenden, ”oavsett vad era riktmärken är”, säger hedgefondmiljardären och framhåller att den information som finns tillgänglig talar mot en räntesänkning.

