Ray Dalio om USA:s skulder: ”Som plack i artärerna”

Ray Dalio
Ray Dalio varnar nu för någon form av "inbördeskrig" i USA och menar att den skenande statsskulden är "som plack i artärerna". (Foto: Michel Euler/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Hedgefondmiljardären Ray Dalio fortsätter skrocka över USA:s skenande skuldberg och liknar nu situationen vid blodkärl som korkat igen – han varnar även för någon form av inbördeskrig.

I en intervju med Bloomberg TV upprepade Ray Dalio, som är grundare av megahedgefonden Bridgewater Associates, sina varningar över den amerikanska statsskulden, skriver nyhetsbyrån.

Skuldökningen går på tok för snabbt och han menar att det ger näring åt ett klimat ”som är mycket analogt” med hur det såg ut åren före andra världskrigets utbrott.

Ray Dalio: Hotar den monetära ordningen

Det stora bekymret är, enligt Wall Street-auktoritären, att skulderna skenar i väg i förhållande till inkomsterna och det är ”som plack i artärerna som sedan börjar pressa ut utgifterna”, hävdar Dalio.

Den 76-årige investeraren har tidigare sagt att USA:s växande skulder utgör ett ”hot mot den monetära ordningen”, konstaterar Bloomberg.

Felet är politikernas på båda sidor, anser hedgefondproffset som efterlyser en blandning av skatteökningar och utgiftsnedskärningar för att bota den sjuka skuldspiralen, eller ”underskotts-/skuldbomben”, som han kallar det.

Bekymret större än så, menar miljardären

Siffror från Congressional Budget Office visar att allmänhetens skulder uppgick till dramatiska 99 procent av USA:s bruttonationalprodukt i fjol. Förväntan är att skuldsättningen ökar till 116 procent av landets BNP år 2034, vilket är ett historiskt högt skuldberg i USA, framgår det i artikeln.

Men Ray Dalio oroar sig inte bara över skuldsättningen, den är bara en del av problemet, menar han och pekar på de globala konflikterna och ojämlikheten i förmögenhet som andra stora orosmoln.

Ser risk för att inbördeskrig bryter ut i USA

Han hävdar också att ett ”inbördeskrig av något slag” är på väg att bli verklighet i USA, men även i andra delar av världen på grund av ”oförsonliga meningsskiljaktigheter”.

Han talar om ”maktprov” och konfliktrisker som världens måste ta itu med, annars medför det ännu större risker.

Ray Dalio grundade Bridgewater 1975 och 2017 inledde han ett gradvis utträde ur företaget genom att senare sälja sin återstående andel och lämna styrelsen.

Så stort kapital förvaltar Bridgewater

I år lutar det åt hedgefonden gör sin största vinst sedan 2010, berättar Bloomberg och konstaterar att Bridgewater vid 2024 års utgång förvaltade 92 miljarder dollar, vilket var mindre än de nästan 140 miljarder dollar som fanns i förvaltat kapital i början av 2023.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

