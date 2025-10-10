Hedgefondmiljardären Ray Dalio fortsätter skrocka över USA:s skenande skuldberg och liknar nu situationen vid blodkärl som korkat igen – han varnar även för någon form av inbördeskrig.
Ray Dalio om USA:s skulder: ”Som plack i artärerna”
Mest läst i kategorin
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen
Det djupaste raset sen 2022. Så summerar The Moscow Times onsdagen den 8:e på ryska börsen, som haft kraftiga motgångar under 2025. De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin. I onsdags tog den …
Sänka räntan eller ej? "Flyger i blindo"
Debatten om sänkt ränta eller ej går vidare i USA. Samtidigt flyger centralbanken Fed i blindo under den federala nedstängningen. Fed-representanter fortsätter vara oeniga om sänkt ränta eller ej och i så fall hur mycket räntan bör sänkas.En central orsak till oenigheten är att den federala nedstängning USA nu lider av, berövar beslutsfattarna viktiga data …
Snart slår tullarna mot hela Asien – trots schampo-kupp
Narendra Modi försöker få indier att konsumera mer på hemmaplan. Men det räcker ändå inte mot tullarna som väntas bromsa hela regionen. USA:s handelshinder har inte riktigt slagit till med full kraft än, men nu börjar det trilla in prognoser som visar konsekvenserna. Sydostasien är en av regionerna som drabbas hårdast. Tillväxten väntas mattas av …
Svensk inflation krympte i september
Den så kallade kärninflationen, inflationen exklusive energi (KPIFXE), föll preliminärt tillbaka till 2,7 procent i september. Att prisstegringarna nu fortsätter pressas tillbaka, i augusti var siffran 2,9 procent, är ett välkommet besked för så väl Riksbanken som svenska hushåll och företag. Läs även: Bevisat: Optimism gör dig rikare – Dagens PS Inflationen ned för andra …
I en intervju med Bloomberg TV upprepade Ray Dalio, som är grundare av megahedgefonden Bridgewater Associates, sina varningar över den amerikanska statsskulden, skriver nyhetsbyrån.
Skuldökningen går på tok för snabbt och han menar att det ger näring åt ett klimat ”som är mycket analogt” med hur det såg ut åren före andra världskrigets utbrott.
Missa inte: Ray Dalio: ”Mycket, mycket mörka tider” stundar DagensPS
Ray Dalio: Hotar den monetära ordningen
Det stora bekymret är, enligt Wall Street-auktoritären, att skulderna skenar i väg i förhållande till inkomsterna och det är ”som plack i artärerna som sedan börjar pressa ut utgifterna”, hävdar Dalio.
Den 76-årige investeraren har tidigare sagt att USA:s växande skulder utgör ett ”hot mot den monetära ordningen”, konstaterar Bloomberg.
Felet är politikernas på båda sidor, anser hedgefondproffset som efterlyser en blandning av skatteökningar och utgiftsnedskärningar för att bota den sjuka skuldspiralen, eller ”underskotts-/skuldbomben”, som han kallar det.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Bekymret större än så, menar miljardären
Siffror från Congressional Budget Office visar att allmänhetens skulder uppgick till dramatiska 99 procent av USA:s bruttonationalprodukt i fjol. Förväntan är att skuldsättningen ökar till 116 procent av landets BNP år 2034, vilket är ett historiskt högt skuldberg i USA, framgår det i artikeln.
Men Ray Dalio oroar sig inte bara över skuldsättningen, den är bara en del av problemet, menar han och pekar på de globala konflikterna och ojämlikheten i förmögenhet som andra stora orosmoln.
Ser risk för att inbördeskrig bryter ut i USA
Han hävdar också att ett ”inbördeskrig av något slag” är på väg att bli verklighet i USA, men även i andra delar av världen på grund av ”oförsonliga meningsskiljaktigheter”.
Han talar om ”maktprov” och konfliktrisker som världens måste ta itu med, annars medför det ännu större risker.
Ray Dalio grundade Bridgewater 1975 och 2017 inledde han ett gradvis utträde ur företaget genom att senare sälja sin återstående andel och lämna styrelsen.
Så stort kapital förvaltar Bridgewater
I år lutar det åt hedgefonden gör sin största vinst sedan 2010, berättar Bloomberg och konstaterar att Bridgewater vid 2024 års utgång förvaltade 92 miljarder dollar, vilket var mindre än de nästan 140 miljarder dollar som fanns i förvaltat kapital i början av 2023.
Läs även: Ray Dalio mot strömmen: Så mycket guld bör du ha DagensPS
Läs vidare: Miljardären avslöjar: Så överlever du ekonomisk kollaps Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
De kan stoppa din halverade matmoms i sin egen ficka
Konkurrensverket kommer nu med en allvarlig varning. Bolag kan mycket väl kan öka sina vinster istället för att sänka priserna när regeringen sänker din matmoms nästa år. Den 1 april nästa år sänker regeringen tillfälligt momsen på livsmedel, från 12 till 6 procent. Syftet är att dämpa matpriserna och ge en välbehövd respit för hushållen …
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana
Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare. Tipsen …
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.? Bästa landet för svenska pensionärer …
Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna
Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station.? Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel. För den som gärna vill bo i Stockholm, men …