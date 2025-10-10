Ray Dalio om USA:s skulder: ”Som plack i artärerna”

I en intervju med Bloomberg TV upprepade Ray Dalio, som är grundare av megahedgefonden Bridgewater Associates, sina varningar över den amerikanska statsskulden, skriver nyhetsbyrån.

Skuldökningen går på tok för snabbt och han menar att det ger näring åt ett klimat ”som är mycket analogt” med hur det såg ut åren före andra världskrigets utbrott.

Ray Dalio: Hotar den monetära ordningen

Det stora bekymret är, enligt Wall Street-auktoritären, att skulderna skenar i väg i förhållande till inkomsterna och det är ”som plack i artärerna som sedan börjar pressa ut utgifterna”, hävdar Dalio.

Den 76-årige investeraren har tidigare sagt att USA:s växande skulder utgör ett ”hot mot den monetära ordningen”, konstaterar Bloomberg.

Felet är politikernas på båda sidor, anser hedgefondproffset som efterlyser en blandning av skatteökningar och utgiftsnedskärningar för att bota den sjuka skuldspiralen, eller ”underskotts-/skuldbomben”, som han kallar det.