Nye Fed-chefen: Centralbanken måste hålla sig på sin plats

Uttalandet kommer inför en utfrågning i senaten där han ska granskas som kandidat till posten.

Betonar vikten av oberoende

Warsh lyfter särskilt fram risken för att centralbankens trovärdighet urholkas om den engagerar sig i frågor utanför penningpolitiken.

Han har under flera år kritiserat att centralbanken i vissa fall rört sig in på områden som klimatpolitik och sociala frågor, vilket enligt honom ligger utanför dess mandat.

”Fed måste hålla sig till sitt område. Feds oberoende riskeras när den går in i finans- och socialpolitik där den varken har befogenhet eller expertis”, säger han till CNBC.

Samtidigt framhåller han vikten av oberoende från politisk påverkan, även om han anser att politiska företrädare bör kunna uttrycka åsikter om räntor och ekonomisk politik utan att det nödvändigtvis hotar centralbankens självständighet.

Kan behöva hantera politik

Nomineringen sker efter att Donald Trump tidigare i år meddelat att Warsh är hans kandidat att efterträda nuvarande centralbankschef Jerome Powell, vars mandatperiod löper ut i maj.

Processen har dock komplicerats av en pågående utredning kring centralbankens omfattande renoveringsprojekt av sitt huvudkontor.

Frågor har också väckts om hur en ny centralbankschef skulle hantera politiska påtryckningar, särskilt med tanke på Trumps återkommande krav på lägre räntor under sina tidigare mandatperioder.

Trots osäkerheten kring processen uppges Vita huset vara övertygat om att Warsh kommer att godkännas av senaten.

