Börsen slår nya rekord i USA och Asien, samtidigt som Iran attackerar och beslagtar fartyg i Hormuszundet och USA fortsätter sin blockad.
Nya börsrekord i USA och Asien trots skör vapenvila
Både det breda S&P 500 och Nasdaq Composite noterade nya rekordnivåer i torsdagens handel och på fredagen handlas aktiemarknaderna i Sydkorea och Japan till nya rekord i den tidiga handeln i Asien.
Oljepriserna steg på onsdagen till över 100 dollar per fat.
Allt enligt CNBC, som konstaterar att det är dåligt bevänt med vapenvilan i regionen då de militära spänningarna från båda sidor upprätthålls genom det som händer i Hormuzsundet.
Iran har deklarerat att Hormuzsundet förblir stängt så länge den amerikanska blockaden fortsätter.
En både död och levande vapenvila
Den amerikanska finansnyhetskanalen skriver, mot bakgrund av händelserna, att vapenvilan mellan USA och Iran tycks vara ”både död och levande”.
Bloomberg uppger att iranska styrkor öppnat eld mot kommersiella fartyg i sundet och riktat anklagelser mot fartygen om att de i hemlighet försökt lämna regionen.
Den amerikanska flottan har å sin sida beslagtagit ännu ett iranskt lastfartyg och bordat en sanktionerad oljetanker från Iran i passagen, där fartygstrafiken praktiskt taget står helt stilla.
USA stoppar iranska fartyg i Asien
Förhandlingsläget mellan Washington och Teheran är låst men USA:s president Donald Trump har från sin horisont föreslagit att vapenvilan förlängs. Detta ”signalerar återhållsamhet trots fastlåsta förhandlingar och fortsatta friktioner till sjöss”, skriver Bloomberg medan Reuters rapporterar med hänvisning till sjöfarts- och säkerhetskällor att den amerikansk militär ”stoppat minst tre iranskflaggade tankfartyg i asiatiska vatten och omdirigerar dem bort från deras positioner nära Indien, Malaysia och Sri Lanka”.
The Wall Street Journal uppger att vapenvilan är oerhört bräcklig och berättar att konflikten ”gått in i en ny, skadlig fas – en förlamande limbo mellan krig och fred som stänger Hormuzsundet” och att en eskalering är hotande nära.
Varnar för ”bredare återfall” i konflikten
”Denna vapenvila är i sig instabil. Till sjöss deeskalerar varken Washington eller Teheran ens, utan testar snarare gränserna för tvång. Så länge dubbelblockaden kvarstår blir varje förbud, varningsskott eller fartygsbeslag en möjlig utlösande faktor för ett bredare återfall i konflikt”, säger Ali Vaez, chef för Iranprojektet på International Crisis Group, till tidningen.
Under tiden som USA och Iran tycks stå långt från varandra till att nå en fredlig lösning i vad som beskrivs som ett dödläge håller Israel och Libanon en andra omgång av fredssamtal på torsdagen.
Libanons president Joseph Aoun säger att kommunikation pågår ”för att förlänga tidsfristen för vapenvilan”, berättar BBC.
