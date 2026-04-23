Nya börsrekord i USA och Asien trots skör vapenvila

Oljepriserna steg på onsdagen till över 100 dollar per fat.

Allt enligt CNBC, som konstaterar att det är dåligt bevänt med vapenvilan i regionen då de militära spänningarna från båda sidor upprätthålls genom det som händer i Hormuzsundet.

Iran har deklarerat att Hormuzsundet förblir stängt så länge den amerikanska blockaden fortsätter.

En både död och levande vapenvila

Den amerikanska finansnyhetskanalen skriver, mot bakgrund av händelserna, att vapenvilan mellan USA och Iran tycks vara ”både död och levande”.

Bloomberg uppger att iranska styrkor öppnat eld mot kommersiella fartyg i sundet och riktat anklagelser mot fartygen om att de i hemlighet försökt lämna regionen.

Den amerikanska flottan har å sin sida beslagtagit ännu ett iranskt lastfartyg och bordat en sanktionerad oljetanker från Iran i passagen, där fartygstrafiken praktiskt taget står helt stilla.

