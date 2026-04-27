Analys: Fyra tecken på AI-fest – börsen kan lyfta 30 procent

Signal 2 – fortsatta investeringar

Det andra tecknet hittar vi i hårdvarusektorn. Priserna på grafikprocessorer (GPU) och minneskretsar biter sig fast på extremt höga nivåer. Normalt sett brukar teknik mogna och sjunka i pris, men hungern efter beräkningskraft är så pass stor att utbudet inte hänger med. Att prislapparna fortsätter uppåt är ett klassiskt tecken på en mogen men fortfarande accelererande investeringscykel, hävdar analysföretaget.

Signal 3 – bygget av datacenter

Den tredje markören som BCA Research lyfter fram är just de skenande investeringskostnaderna, så kallad capex. De största teknikbolagen bygger datacenter som aldrig förr, och tillväxttakten i dessa utgifter har nått nivåer som historiskt sett föregått stora börsuppgångar.

Signal 4 – en spirande optimism

Slutligen ser analytikerna att de finansiella riskerna börjar hopa sig. Det låter kanske avskräckande, men optimismen uppges ha övertaget. Sammanfattningsvis menar BCA Research att vi befinner oss i en ”sen fas” av cykeln. Det betyder inte att kraschen kommer i morgon, däremot att rörelserna bli rstörre, snabbare och mer volatila.

Rådet: Se upp och hoppa av i tid

Som börsspekulant gäller det att navigera rätt, haka på AI-racet men också kliva av det framrusande tekniktåget innan det är för sent.och

”Vi gick in i det här året med insikten att 2026 skulle kunna bli ungefär som 2000. Den tesen skulle fortfarande kunna slå in, men med tanke på den ökade efterfrågan på datorer från AI-agenter ser en

kollaps av 1999-typ alltmer sannolik ut”, resonerar analytikerna som dock menar att det är för tidigt att säga att kraschen kommer nästa år.

WSJ: AI-boomen är tillbaka

The Wall Street Journal slår fast att ”AI-frenesin är tillbaka och lyfter hela aktiemarknaden till rekordnivåer” och konstaterar att oavsett om tekniken är en bubbla eller inte ser det annorlunda ut jämfört med tidigare bubblor, däribland dotcom-kraschen.

”AI kommer att ha större effekter, och snabbare, än tidigare teknologier som ledde till bubblor (…) Det kommer att omvandla ekonomin. Vinsterna för AI-företag kommer att vara enorma. Och hur som helst är de ledande aktierna fortfarande billiga jämfört med dotcom-bubblans topp”, skriver tidningen.

Läs mer: Chefekonom: AI-bubblan har redan spruckit – här växer nästa DagensPS

Missa inte klippet: Varningen: Ingen går säker när AI-bubblan spricker Realtid