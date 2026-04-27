AI-yran går enligt en analys in i en ny fas som påminner om dotcom-eran. S&P 500 kan rusa ytterligare 30 procent, är bedömningen.
Analys: Fyra tecken på AI-fest – börsen kan lyfta 30 procent
Börsen har under inledningen av 2026 präglats av stor volatilitet men ändå slagit flera nya rekord. De fundamentala drivkrafterna för AI, artificiell intelligens, ser ut att ha växlat upp. Analysföretaget BCA Research har i en färsk genomgång identifierat fyra markörer som talar för ett rally på börsen liknande det som var under IT-yran, som sedan slutade med en obarmhärtig krasch.
Om den nya prognosen slår in innebär det att det amerikanska breda indexet, S&P 500, kan bryta igenom 9 200-nivån, berättar Business Insider.
Det ska sägas att flera andra prognosmakare förutspått att dagens AI-boom, som resulterat i enorma värderingar på börsen, är en bubbla som snart spricker.
Signal 1 – AI blir mer vanligt
När det gäller BCA Research framhåller investeringsanalysföretaget att den första, och kanske viktigaste indikatorn, är hur snabbt tekniken nu letar sig in i näringslivet. Enligt Ramp AI Index betalar nu över 50 procent av amerikanska bolag för AI-tjänster.
För investerare är detta en signal om att efterfrågan inte längre bara är spekulativ, utan djupt rotad i företagens operativa budgetar, heter det.
Signal 2 – fortsatta investeringar
Det andra tecknet hittar vi i hårdvarusektorn. Priserna på grafikprocessorer (GPU) och minneskretsar biter sig fast på extremt höga nivåer. Normalt sett brukar teknik mogna och sjunka i pris, men hungern efter beräkningskraft är så pass stor att utbudet inte hänger med. Att prislapparna fortsätter uppåt är ett klassiskt tecken på en mogen men fortfarande accelererande investeringscykel, hävdar analysföretaget.
Signal 3 – bygget av datacenter
Den tredje markören som BCA Research lyfter fram är just de skenande investeringskostnaderna, så kallad capex. De största teknikbolagen bygger datacenter som aldrig förr, och tillväxttakten i dessa utgifter har nått nivåer som historiskt sett föregått stora börsuppgångar.
Signal 4 – en spirande optimism
Slutligen ser analytikerna att de finansiella riskerna börjar hopa sig. Det låter kanske avskräckande, men optimismen uppges ha övertaget. Sammanfattningsvis menar BCA Research att vi befinner oss i en ”sen fas” av cykeln. Det betyder inte att kraschen kommer i morgon, däremot att rörelserna bli rstörre, snabbare och mer volatila.
Rådet: Se upp och hoppa av i tid
Som börsspekulant gäller det att navigera rätt, haka på AI-racet men också kliva av det framrusande tekniktåget innan det är för sent.och
”Vi gick in i det här året med insikten att 2026 skulle kunna bli ungefär som 2000. Den tesen skulle fortfarande kunna slå in, men med tanke på den ökade efterfrågan på datorer från AI-agenter ser en
kollaps av 1999-typ alltmer sannolik ut”, resonerar analytikerna som dock menar att det är för tidigt att säga att kraschen kommer nästa år.
WSJ: AI-boomen är tillbaka
The Wall Street Journal slår fast att ”AI-frenesin är tillbaka och lyfter hela aktiemarknaden till rekordnivåer” och konstaterar att oavsett om tekniken är en bubbla eller inte ser det annorlunda ut jämfört med tidigare bubblor, däribland dotcom-kraschen.
”AI kommer att ha större effekter, och snabbare, än tidigare teknologier som ledde till bubblor (…) Det kommer att omvandla ekonomin. Vinsterna för AI-företag kommer att vara enorma. Och hur som helst är de ledande aktierna fortfarande billiga jämfört med dotcom-bubblans topp”, skriver tidningen.
