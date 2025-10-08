Dagens PS
Ray Dalio mot strömmen: Så mycket guld bör du ha

Dalio
Ray Dalio rekommenderar dig att ha 15 procent guld i portföljen. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT)
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Efter att priset på guld sprängt den historiska 4 000 dollar-per-uns-barriären guidar superinvesteraren Ray Dalio placerare i guld.

Hans råd är att allokera så mycket som 15 procent av portföljen med guld, berättar CNBC.

I går, tisdag, satte priset på guld alla tiders rekord när gränsen 4 000 dollar per uns passerades, rapporterar flera medier, däribland Bloomberg.

Många lyssnar på Ray Dalio

Enligt Dalio står guld ut som en klok investering i tider av monetär försämring och geopolitisk osäkerhet.

Den kände investeraren är grundare av Bridgewater Associates, en av världens största hedgefonder, och hans ord väger tungt på Wall Street i USA och andra finanskvarter runt om i världen.

”Guld är en mycket utmärkt diversifierare i portföljen”, säger det erfarna fondproffset, uppger CNBC som refererar Ray Dalios scenframträdande på tisdagen vid Greenwich ekonomiska forum i Greenwich, Connecticut.

Därför ska du satsa på guld

”Om man bara tittar på det ur ett strategiskt tillgångsallokeringsperspektiv skulle man förmodligen ha ungefär 15 % av sin portfölj i guld … eftersom det är en tillgång som går väldigt bra när de typiska delarna av portföljen går ner”, deklarerar Dalio.

I år har priset på guld stigit med mer än 50 procent och guldterminerna handlades vid senaste uppdateringen, enligt den amerikanska affärstidningen, för 4 005,80 dollar per uns.

Det som driver upp guld långt ovan molnen är bland annat det amerikanska budgetunderskottet och särskilt nedstängningen av den amerikanska statsapparaten. Globala spänningar och krigshot är andra faktorer som ger guld bränsle. Exempel på sådant är det utdragna kriget i Ukraina, den förhöjda risken att Kina angriper Taiwan och konflikten mellan Israel och Hamas i Gaza.

Dalio drar kopplingar till 1970-talet

Ray Dalio drar också paralleller till hur det såg ut i början av 1970-talet, det var en liknande situation av inflationen, de statliga utgifterna var höga, liksom skuldberget och detta urholkar förtroendet för såväl statsobligationer som den amerikanska valutan.

Dalio konstaterar att det i dag finns ett stort utbud av skuldbrev, och att det inte är ett sunt sätt att förvalta förmögenhet.

När Ray Dalio nu råder investerare att ha 15 procent guld i portföljen går det stick i stäv med vad andra finansiella rådgivare rekommenderar. De anser att portföljen ska bestå av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Det är grundtipset och guld och andra råvaror brukar endast utgöra en liten andel i deras portföljråd, konstaterar CNBC.

Han tycker du ska ha ännu mer guld

Men Dalio är inte ensam om att nu hissa guldet till skyarna. Även DoubleLine Capitals vd Jeffrey Gundlach har nyligen gått ut och rekommenderat att investerare bör stuva portföljen med hela 25 procent guld med motiveringen att den glänsande råvaran kommer att stiga mer på grund av inflationstrycket och den svaga dollarn.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

