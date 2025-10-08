Ray Dalio mot strömmen: Så mycket guld bör du ha

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Därför ska du satsa på guld

”Om man bara tittar på det ur ett strategiskt tillgångsallokeringsperspektiv skulle man förmodligen ha ungefär 15 % av sin portfölj i guld … eftersom det är en tillgång som går väldigt bra när de typiska delarna av portföljen går ner”, deklarerar Dalio.

I år har priset på guld stigit med mer än 50 procent och guldterminerna handlades vid senaste uppdateringen, enligt den amerikanska affärstidningen, för 4 005,80 dollar per uns.

Det som driver upp guld långt ovan molnen är bland annat det amerikanska budgetunderskottet och särskilt nedstängningen av den amerikanska statsapparaten. Globala spänningar och krigshot är andra faktorer som ger guld bränsle. Exempel på sådant är det utdragna kriget i Ukraina, den förhöjda risken att Kina angriper Taiwan och konflikten mellan Israel och Hamas i Gaza.

Dalio drar kopplingar till 1970-talet

Ray Dalio drar också paralleller till hur det såg ut i början av 1970-talet, det var en liknande situation av inflationen, de statliga utgifterna var höga, liksom skuldberget och detta urholkar förtroendet för såväl statsobligationer som den amerikanska valutan.

Dalio konstaterar att det i dag finns ett stort utbud av skuldbrev, och att det inte är ett sunt sätt att förvalta förmögenhet.

När Ray Dalio nu råder investerare att ha 15 procent guld i portföljen går det stick i stäv med vad andra finansiella rådgivare rekommenderar. De anser att portföljen ska bestå av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Det är grundtipset och guld och andra råvaror brukar endast utgöra en liten andel i deras portföljråd, konstaterar CNBC.

Han tycker du ska ha ännu mer guld

Men Dalio är inte ensam om att nu hissa guldet till skyarna. Även DoubleLine Capitals vd Jeffrey Gundlach har nyligen gått ut och rekommenderat att investerare bör stuva portföljen med hela 25 procent guld med motiveringen att den glänsande råvaran kommer att stiga mer på grund av inflationstrycket och den svaga dollarn.

