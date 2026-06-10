Aktien har rasat 8 procent senaste veckan. Köpläge enligt Investor som slagit till och handlat för hela 349 miljoner kronor.
Investor köper för miljonbelopp i aktien
Det visar nya uppgifter i Finansinspektionens insynsregister.
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Tajmade väl i Ericsson
Investor (börskurs Investor), familjen Wallenbergs investmentbolag har slagit börsen 15 år på raken.
Förutom att man uppenbarligen varit duktiga företagsledare i fem, snart sex generationer, verkar man också ha en god näsa för hur man ska tajma sina aktieaffärer.
Våren 2024 skrev Dagens PS exempelvis om hur Investor då för första gången på flera år ökade i telekomjätten Ericsson (börskurs Ericsson). Aktier köptes på kursen 62,75 kronor som nu står i drygt 111 kronor.
Nästan en dubblering på två år!
Köpt för 349 miljoner
Nu har Investor gjort ett nytt ”dipp-köp”.
Det handlar om riskkapitalbolaget (börskurs EQT), som redan innan köpet ägdes till 14 procent av familjen Wallenbergs Investor.
”Aktierna köptes till genomsnittskursen 291,68 kronor per aktie, en affär på 348,7 miljoner kronor. Affären gjordes utanför handelsplats. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister”, skriver Placera.
Investor äger nästan 15 procent
EQT åkte på en rejäl börssmäll förra veckan när aktien föll 7 procent på en dag.
Orsaken till raset i aktien var oroande uppgifter från en Schweizisk bransch-kollega som EQT själva dock tillbakavisade.
Och Investor, med Jacob Wallenberg som ordförande i spetsen, verkar som sagt inte heller särskilt oroade.
Efter köpet äger Investor nära 15 procent av EQT.
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