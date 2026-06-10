Investor köper för miljonbelopp i aktien

Tajmade väl i Ericsson

Investor (börskurs Investor), familjen Wallenbergs investmentbolag har slagit börsen 15 år på raken.

Förutom att man uppenbarligen varit duktiga företagsledare i fem, snart sex generationer, verkar man också ha en god näsa för hur man ska tajma sina aktieaffärer.

Våren 2024 skrev Dagens PS exempelvis om hur Investor då för första gången på flera år ökade i telekomjätten Ericsson (börskurs Ericsson). Aktier köptes på kursen 62,75 kronor som nu står i drygt 111 kronor.

Nästan en dubblering på två år!