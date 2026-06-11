83-årig finansnestor har aldrig sålt en aktie – men tjänat miljarder

Norska staten äger företaget, som har sitt säte i Kongsberg i Norge, till cirka 50 procent och aktierna i bolaget handlas på Oslobörsen.

Företaget föll på onsdagen sin första kapitalmarknadsdag som renodlat vapenföretag och presenterade då nya, högt uppskruvade finansiella mål.

Trots en uttalad plan om att nästan femfaldiga intäkterna till 150 miljarder norska kronor till 2033 föll aktien med 8 procent på börsen.

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Kursraset skrämmer inte 83-åringen

Det bekymrar emellertid 83-årige Erik Must, bolagets fjärde största aktieägare, föga. Hans aktieportfölj i Kongsberg är större än alla DNB:s fonder tillsammans enligt aktieägardatabasen Holdings, berättar Dagens Næringsliv som rapporterar om kapitalmarknadsdagen från Oslobörsens tredje högst värderade bolag.

Erik Must hyllar Kongsberg, han kallar det för ”ett fantastiskt företag”. Och det var också skälet till att han klev in som aktieägare i företaget 2006.

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