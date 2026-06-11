Den 83-årige finansveteranen rycker på axlarna åt börsfall – han har tjänat miljarder på sin favoritaktie men aldrig sålt någon aktie.
83-årig finansnestor har aldrig sålt en aktie – men tjänat miljarder
Erik Must, som han heter, har en aktiepost värd 6,5 miljarder norska kronor i Kongsberg Group. Den norska företagsjätten, som verkar internationellt, utvecklar och levererar högteknologiska system och lösningar till den globala försvarsindustrin.
Norska staten äger företaget, som har sitt säte i Kongsberg i Norge, till cirka 50 procent och aktierna i bolaget handlas på Oslobörsen.
Företaget föll på onsdagen sin första kapitalmarknadsdag som renodlat vapenföretag och presenterade då nya, högt uppskruvade finansiella mål.
Trots en uttalad plan om att nästan femfaldiga intäkterna till 150 miljarder norska kronor till 2033 föll aktien med 8 procent på börsen.
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Kursraset skrämmer inte 83-åringen
Det bekymrar emellertid 83-årige Erik Must, bolagets fjärde största aktieägare, föga. Hans aktieportfölj i Kongsberg är större än alla DNB:s fonder tillsammans enligt aktieägardatabasen Holdings, berättar Dagens Næringsliv som rapporterar om kapitalmarknadsdagen från Oslobörsens tredje högst värderade bolag.
Erik Must hyllar Kongsberg, han kallar det för ”ett fantastiskt företag”. Och det var också skälet till att han klev in som aktieägare i företaget 2006.
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Miljardären: ”Har aldrig sålt en aktie”
Sedan dess har han i stort sett bara skördat vinster, framgår det.
”Jag har aldrig sålt en aktie”, säger 83-åringen som uppges ha tjänat miljarder bara på Kongsberg, där han tidigare även satt i styrelsen i åtta år.
Men överlag har han inte sålt en enda aktie i de företag han exponerar sig mot och hans näst största investering är Arendals Fossekompani (2,6 miljarder), följt av det nyligen avknoppade Kongsberg Maritime (1,25 miljarder) och Borregaard (1,1 miljarder), enligt artikeln.
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Så använder han alla sina pengar
Frågan är vad den mångåriga aktieklipparen gör med alla sina vinstpengar från börsen. Svaret är att de återinvesteras i bolag som styrs av ”bra människor”, som han uttrycker det och lyfter särskilt fram Kongsberggruppen i sammanhanget.
Några portföljprinciper finns inte för Erik Must. Inte annat än att han aldrig säljer aktier.
När det gäller Kongsberg är bolagets mål att öka 2025 års omsättning på 33 miljarder norska kronor till 100 miljarder om bara tre år.
Till 2033 är siktet som redan nämnts inställt på en omsättning på 150 miljarder norska kronor. Högre än den förra prognosen, som låg på 120 miljarder till 2033.
Under årets första kvartal mer än fördubblade företaget sin orderstock till 152 miljarder norska kronor, jämfört med Q1 2024.
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