Brottsutredning mot Fed-chefen Powell läggs ner
USA:s justitiedepartement lägger ner brottsutredningen mot Fed-chefen Jerome Powell, rapporterar amerikanska medier.
Beslutet kommuniceras via ett inlägg på X av åklagaren Jeanine Pirro i Washington DC.
Trumpadministrationen har en långvarig konflikt med den amerikanska centralbanken och framför allt Powell. I november inledde federala åklagare en utredning mot centralbanskchefen, vilket mötte hård kritik från flera håll.
Utredningen var kopplad till en renovering av centralbankens kontor för 2,5 miljarder dollar.
Powell själv har dok uppgett att huvudskälet till åtalet egentligen är något annat, nämligen att han inte velat göra som Trump vill och sänka räntorna.