Kenneth Rogoff, professor på Harvard, har svårt att förstå att aktiemarknaden tar så lätt på kriget i Iran.
Professorns börslarm: "Jag skulle vara mer orolig"
Kenneth Rogoff, tidigare chef på IMF (Internationella valutafonden), läxar upp marknaden för att den inte tar konflikten i Mellanöstern på större allvar när världsekonomin i stort är skakad av händelseutvecklingen.
Han menar att börsens aktörer borde vara mer oroliga än vad som är fallet. Nu noterar marknaden i stället nya rekord titt som tätt och det är en logik som inte går ihop.
Professorn: Marknaden lever i en fantasivärld
”Jag tror marknaden helt enkelt inbillar sig att vi lever i en magisk AI-värld och att ’ett litet krig’ i Iran inte påverkar. Men jag skulle vara mer orolig än så”, säger Harvardprofessorn Kenneth Rogoff i SVT:s Agenda.
Han tror att investerarna väljer att negligera krigets effekter av rädsla för att missa återhämtningen från kraftiga börsfall.
Nu har marknaderna genomlevt kriser förut, mycket turbulens har det varit. Också på senare år.
Det har emellertid inte hindrat marknaderna att resa sig på nytt, men händelserna i Iran med omnejd är av en mer allvarlig kaliber.
Rogoff: ”Det är ett krig och det är annorlunda”
”Det här är ett krig och det är annorlunda”, konstaterar Rogoff och framhåller att USA inte lika enkelt kan göra halt på samma sätt som med det handelskrig som Donald Trump iscensatte förra våren.
Det krävs nu att alla inblandade parter kommer överens om att inleda en fredsprocess, och det går inte utan diplomatiska ansträngningar som i sig är en svår balansgång.
Räknar inte med lägre oljepris på länge
Rogoff deklarerar vidare att han, till skillnad mot marknaden, inte tror på ett snabbt sjunkande oljepris. Som bekant präglas oljemarknaden av stor volatilitet i dag där priserna på det ”svarta guldet” per jojo.
Harvardprofessorn anser även att Trump underskattat iranierna och de ekonomiska följderna av kriget, exempelvis att Iran skulle stänga Hormuzsundet.
Rogoff tror själv att kriget kan eskalera och för Trump är det inte lika lätt att backa längre, som han brukar göra när det inte går som han har tänkt.
