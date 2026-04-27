Professorns börslarm: "Jag skulle vara mer orolig"

Han menar att börsens aktörer borde vara mer oroliga än vad som är fallet. Nu noterar marknaden i stället nya rekord titt som tätt och det är en logik som inte går ihop.

Läs även: Nya börsrekord i USA och Asien trots skör vapenvila DagensPS

Professorn: Marknaden lever i en fantasivärld

”Jag tror marknaden helt enkelt inbillar sig att vi lever i en magisk AI-värld och att ’ett litet krig’ i Iran inte påverkar. Men jag skulle vara mer orolig än så”, säger Harvardprofessorn Kenneth Rogoff i SVT:s Agenda.

Han tror att investerarna väljer att negligera krigets effekter av rädsla för att missa återhämtningen från kraftiga börsfall.

Nu har marknaderna genomlevt kriser förut, mycket turbulens har det varit. Också på senare år.

Det har emellertid inte hindrat marknaderna att resa sig på nytt, men händelserna i Iran med omnejd är av en mer allvarlig kaliber.

Missa inte: Börskrasch nära – Buffett-indikatorn är nu över 200 procent DagensPS