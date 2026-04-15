Kevin Warsh kliver in i jobbet med ett privat kapital som får hans företrädare att framstå som fattiglappar. Men i en tid av växande populism och misstro mot eliten blir hans rikedom ett politiskt slagträ.
Tidernas rikaste Fed-chef: Är Warshs förmögenhet en styrka eller en belastning?
Det står redan klart att Donald Trump har nominerat Kevin Warsh att efterträda Jerome Powell som ordförande för Federal Reserve, USA:s centralbank, när Powells mandat löper ut i maj 2026.
När Kevin Warsh tar över Fed kan det innebära att Vita huset får betydligt mer att säga till om kring räntorna. Trump har som bekant varit väldigt tydlig med att han vill se räntesänkningar, som då kommer få bukt med den enorma statsskulden som ligger på över 38 biljoner dollar.
Som Fed-chef skulle han ”vara mer eller mindre duvaktig” fram till slutet av året, vilket innebär stöd för lägre räntor. Samtidigt bedömer analytikerna att Warsh längre fram, 2027 eller 2028, kan bli mer restriktiv om ekonomin riskerar att överhettas.
Oavsett hur Warsh agerar kring USA:s ekonomi behöver han knappast oroa sig över sin egen.
Rikaste Fed-chefen
Han kommer vara USA:s rikaste Fed-chef genom tiderna, med råge, visar nya siffror.
Det handlar om tillgångar på mellan 135 och 226 miljoner dollar, enligt CNBC, vilket motsvarar mellan 1,2 och 2 miljarder kronor.
Även hans fru Jane Lauder badar i pengar.
Ärvt en förmögenhet
Hon är barnbarn till Estée Lauder som startade det kända sminkbolaget och har därmed ärvt en miljardförmögenhet.
Förutom att det sticker i ögonen på många med att den nye Fed-chefen och hans fru är miljardärer så riskerar det att bli ett slagträ i debatten om Feds oberoende.
Ska dumpa tillgångar
Warsh har 1 800 individuella tillgångar listade, vilket gör att det är oklart hur mycket han faktiskt äger i pengar, men den kommande Fed-chefen har lovat att göra sig av med vissa av tillgångarna när han nu tar över det nya jobbet, berättar Dagens Næringsliv vidare.
Dessutom har Warshs svärfar Ronald Lauder, också han miljardär, har varit nära vän till Donald Trump sedan studietiden på University of Pennsylvania. Lauder har dessutom affärsintressen på Grönland, vilket ska vara en inspiration till Trumps tidigare utspel om ön.
Ronald Lauder har vidare dykt upp i Epstein-filerna på sistone.
Warsh tar över det nya jobbet mitt i en tid av skenande energipriser där han tydligt säger att Vita huset och Trump inte har något att säga till om gällande räntorna.
Warshs rötter i investmentbanking kan dock bli både en tillgång och ett problem framöver.
Politisk sårbarhet
Erfarenheten ger honom en rak linje till finansmarknaderna i ett läge där Fed snabbt behöver läsa av marknadens signaler.
Samtidigt skapar närheten en politisk sårbarhet.
Kritiker pekar på att en centralbankschef med miljardförmögenhet i hushållet, Trump-vänner vid middagsbordet och en svärfar som dykt upp i Epstein-dokumenten har svårt att framstå som neutral i en penningpolitisk debatt där vanliga löntagares räntor och matpriser står på spel.
