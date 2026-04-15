Tidernas rikaste Fed-chef: Är Warshs förmögenhet en styrka eller en belastning?

När Kevin Warsh tar över Fed kan det innebära att Vita huset får betydligt mer att säga till om kring räntorna. Trump har som bekant varit väldigt tydlig med att han vill se räntesänkningar, som då kommer få bukt med den enorma statsskulden som ligger på över 38 biljoner dollar.

Som Fed-chef skulle han ”vara mer eller mindre duvaktig” fram till slutet av året, vilket innebär stöd för lägre räntor. Samtidigt bedömer analytikerna att Warsh längre fram, 2027 eller 2028, kan bli mer restriktiv om ekonomin riskerar att överhettas.

Oavsett hur Warsh agerar kring USA:s ekonomi behöver han knappast oroa sig över sin egen.

Rikaste Fed-chefen

Han kommer vara USA:s rikaste Fed-chef genom tiderna, med råge, visar nya siffror.

Det handlar om tillgångar på mellan 135 och 226 miljoner dollar, enligt CNBC, vilket motsvarar mellan 1,2 och 2 miljarder kronor.

Även hans fru Jane Lauder badar i pengar.