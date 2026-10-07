Ray Dalio: AI-bubblan närmar sig punkten där den spricker

Spekulationer som historiska spöken

Den senaste tidens utveckling följer ett välkänt mönster där investerare dras med i nya teknologiska vågor utan att räkna på de faktiska ekonomiska konsekvenserna. När marknaden drivs av ren entusiasm tappar aktörerna ofta greppet om de verkliga värderingarna och de fundamentala riskerna.

Finansprofilen Ray Dalio konstaterar att detta beteende har upprepat sig under tidigare finansiella bubblor där skuldsättning och kortsiktig optimism till slut har brutit samman. Situationen präglas av att företag tvingas satsa enorma summor bara för att säkra sina marknadsandelar vilket späder på den spekulativa spiralen ytterligare.

Det gör techsektorn extremt sårbar

Utvecklingen drivs på av att upplåningen för att köpa nödvändig hårdvara som chipp och servrar har nått rekordnivåer. När kapitalet flödar genom lånade medel blir hela sektorn extremt känslig för förändringar i det vidare ekonomiska läget.

ANNONS

Enligt Singapores statligt ägda investeringsjätte Temasek utgör en avveckling av AI-handeln den största risken för marknaderna.

”Vi ser inte det som nära förestående, men kommer ni att få uppsving under 2027? Ja, möjligen ja”, säger Rohit Sipahimalani, Temaseks investeringschef, vid Milken Institute Asia Summit i Singapore, uppger CNBC.

Lamporna blinkar rött på Russell 3000

Rohit Sipahimalani konstaterar att ungefär hälften av aktierna i Russell 3000 låg minst 20 procent under sina högsta nivåer i juni. Det belyser i vilken grad marknadens motståndskraft har varit beroende av en liten grupp vinnare.

Det ska sägas att temasek, trots varningarna, alltjämt har en positiv syn på AI på sikt.

Cirka hälften av investeringsföretagets AI-exponering uppges för närvarande ligga i börsnoterade tillgångar, en andel som helst skulle ökas till cirka 70 till 75 procent enligt Sipahimalani, berättar CNBC.