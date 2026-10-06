Ray Dalio varnar: Kina och Japan kan vända USA ryggen

Dalio: Japan vill ha tillbaka sina pengar

Geopolitiska problem gör att Kina inte vill fortsätta att ackumulera amerikansk skuld, medan Japan har lånat ut ”mycket pengar” som landet nu vill ta tillbaka, säger Dalio i en Bloomberg TV-intervju.

Analytiker och investerare följer situationen med stor oro. När utländska centralbanker och privata institutioner börjar diversifiera sina tillgångar bort från traditionella statspapper märks det direkt på räntenivåerna.

Situationen förvärras av att geopolitiska spänningar och förändrade ekonomiska strategier i Asien minskar aptiten för dollarrelaterade tillgångar.

Minskad efterfrågan hotar USA:s ekonomi

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Konsekvenserna av en minskad utländsk efterfrågan på amerikanska statsobligationer kan bli svårhanterliga. När efterfrågan sjunker måste den amerikanska staten ofta erbjuda högre räntor för att locka till sig nya köpare.

Högre räntor slår direkt mot den inhemska ekonomin. Lånekostnaderna för företag och privatpersoner stiger vilket kan bromsa tillväxten kraftigt.

Ray Dalio har tidigare varnat för att världsekonomin befinner sig i ett känsligt läge. De växande underskotten och bristen på långsiktiga lösningar gör systemet sårbart.

”Den amerikanska statsskulden närmar sig en punkt där marknadskrafterna tar över helt”, menar bedömare som följer utvecklingen nära.

Alternativa tillgångar och guld lockar just nu

I skuggan av den osäkra skuldutvecklingen söker sig fler investerare till alternativa tillgångar. Många väljer att minska sina obligationsemissioner och flytta kapital till säkrare hamnar. Guld och andra råvaror framhålls som skydd mot den potentiella krisen.

Experter råder investerare att minska sina obligationsinnehav för att skydda sig mot riskerna i den globala skuldutvecklingen.

Om Kina och Japan tar steget fullt ut och drar sig tillbaka från den amerikanska obligationsmarknaden, som Ray Dalio varnar för, kan det förändra det finansiella landskapet i grunden. USA står inför en prövning som kräver både politisk handlingskraft och nya ekonomiska reformer.

”Obligationer har förlängt sin månadslånga nedgång denna vecka. Avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer handlas runt 5,3 % och ligger kvar på nivåer som senast sågs 2002″, konstaterar Bloomberg.

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