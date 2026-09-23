Det råder djup splittring bland världens ledare och ekonomer kring AI. Vissa förutspår en enastående boom för jobb och ekonomi medan andra ser ett direkt hot mot mänskligheten. Ray Dalio hävdar att båda lägren har rätt.
Ray Dalio: Både optimister och pessimister har rätt om AI
Finansprofilen Ray Dalio, grundare av Bridgewater Associates, kliver nu in i den hetaste debatten i näringslivet. I en färsk analys slår han fast att verket kring AI, artificiell intelligens, rymmer två sidor av samma mynt. Å ena sidan kommer tekniken att leverera enorma framsteg. Å andra sidan banar den väg för finansiella bubblor och fördjupad ojämlikhet.
En historisk våg av överinvesteringar
Mönstret känner hedgefondslegendaren Ray Dalio väl igen från historien. När ny och banbrytande teknik uppstår vill alla investera eftersom den förväntas förändra världen. Det leder i sin tur till en fas av överinvesteringar och skuldsättning.
Det skapas en dynamik som förr eller senare slutar i en krasch. Dalio beskriver hur denna cykel nu upprepar sig inom tekniksektorn.
”Samtidigt som det kommer att bli en av de största produktivitetshöjande och världsförändrande krafterna, blir det också en bubbla som kommer att få förödande effekter för många människor när den monterar ner sig själv”, säger Dalio i en
ny video för World Economic Forum, berättar Fortune.
Läs också: Nvidias vd om AI-varningarna: Blir inte världens undergång DagensPS
Mirakulösa vinster och ökade klyftor
Investeringsveteranen pekar på att AI kan erbjuda mirakulösa vinster för effektivitet och ekonomisk tillväxt. Men vinsterna fördelas inte jämnt. Samtidigt som tekniken skapar enorma förmögenheter hos ett fåtal aktörer riskerar den att förstärka de klyftor som redan finns i samhället.
Löntagare och branscher som hamnar på efterkälken står inför betydande utmaningar när arbetsmarknaden ställs om.
”Det finns en process där fantastiska nya teknologier är något som alla vill investera i eftersom de kommer att förändra världen, och sedan överinvesterar de i dem, och de skapar skulder, och de går igenom en viss dynamik, på sätt och vis, som skapar en bubbla, som skapar en konkurs.”
Läs mer: Ray Dalio: AI-kraschen är nu snubblande nära DagensPS
En osäker framtid för marknaden
Slutsatsen från Bridgewater-grundaren är tydlig. Både optimister och pessimister ser korrekta delar av pusslet. AI-revolutionen kommer utan tvekan att driva mänskligheten framåt i fråga om kapacitet och produktionskraft. Men vägen dit går genom en marknadsmässig berg- och dalbana.
Läs också: Ray Dalio: Då förlorar USA sin makt över världen DagensPS
Läs vidare: Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier Realtid