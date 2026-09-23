Ray Dalio: Både optimister och pessimister har rätt om AI

En historisk våg av överinvesteringar

Mönstret känner hedgefondslegendaren Ray Dalio väl igen från historien. När ny och banbrytande teknik uppstår vill alla investera eftersom den förväntas förändra världen. Det leder i sin tur till en fas av överinvesteringar och skuldsättning.

Det skapas en dynamik som förr eller senare slutar i en krasch. Dalio beskriver hur denna cykel nu upprepar sig inom tekniksektorn.

”Samtidigt som det kommer att bli en av de största produktivitetshöjande och världsförändrande krafterna, blir det också en bubbla som kommer att få förödande effekter för många människor när den monterar ner sig själv”, säger Dalio i en

ny video för World Economic Forum, berättar Fortune.

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