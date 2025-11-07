Det kommer ett sista börsrally, och sedan spricker AI-bubblan, tror den legendariske investeraren Ray Dalio.
Ray Dalio: AI-kraschen är nu snubblande nära
Ray Dalio är en tung spelare på Wall Street som blivit miljardär i dollar flera gånger, främst tack vare sin framgångsrika hedgefond Bridgewater Associates.
När den ikoniske investeraren uttalar sig lyssnar marknaderna och nu målar han upp ett scenario där den uppblåsta AI-ballongen kollapsar.
Och det snart!
Ray Dalio: Som bäddat för en AI-krasch
Ray Dalio höjer samtidigt och på nytt varningsflagg för den amerikanska ekonomin med en centralbank i form av Federal Reserve skiftat över till en mer lättsam penningpolitik.
Det oroar Dalio.
Missa inte: Ray Dalio: ”Mycket, mycket mörka tider” stundar DagensPS
Allt enligt Business Insider som konstaterar att Dalio bekymrar sig över den höga amerikanska skuldsättningen samt underskotten i utgifterna. Men den nuvarande penningpolitiska inriktningen med sänkta räntor riskerar det att utlösa ”en farlig bubbla på marknaderna och i ekonomin”, skriver tidningen med hänvisning till hedgefondsproffsets farhågor.
Ett sista börsryck – sedan smäller det
Dalio tror att börsen kan få ett sista kraftigt lyft innan det hela faller pladask.
När mångmiljardären ger uttryck för sina hypoteser baseras dessa oftast på ramverk i skärningspunkten mellan skuld, pengar och offentlig politik. Och fokus ligger som regel på den stora skuldcykeln, förklarar Business Insider.
”Det vore rimligt att förvänta sig att det, i likhet med slutet av 1999 eller 2010-2011, skulle bli en kraftig likviditetsuppsmältning som så småningom kommer att bli för riskabel och måste begränsas”, resonerar Dalio.
”Under den uppsmältningen och strax före åtstramningen är det klassiskt den ideala tiden att sälja som är tillräcklig för att tygla inflationen och som kommer att få bubblan att spräckas”, fortsätter han.
Så ser Wall Street-ikonens prognos ut
Feds förändrade penningpolicy kommer mynna ut i lägre realavkastning och högre P/E-tal, men också låga värderingar inom särskilt teknik och AI, enligt Ray Dalio.
Kortsiktigt kan Feds penningpolitik hålla marknaderna uppe, men sedan stundar en bubbla och det dröjer inte länge dit, om dollarmiljardären prickar in sin mörka prognos.
Läs vidare: Ray Dalio om USA:s skulder: ”Som plack i artärerna” DagensPS
Tungviktarens tips: Så mycket guld bör du ha DagensPS
Läs mer om det: Ray Dalio: Köp hellre guld än AI-aktier Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
