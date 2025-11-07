Ray Dalio: AI-kraschen är nu snubblande nära

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Ett sista börsryck – sedan smäller det

Dalio tror att börsen kan få ett sista kraftigt lyft innan det hela faller pladask.

När mångmiljardären ger uttryck för sina hypoteser baseras dessa oftast på ramverk i skärningspunkten mellan skuld, pengar och offentlig politik. Och fokus ligger som regel på den stora skuldcykeln, förklarar Business Insider.

”Det vore rimligt att förvänta sig att det, i likhet med slutet av 1999 eller 2010-2011, skulle bli en kraftig likviditetsuppsmältning som så småningom kommer att bli för riskabel och måste begränsas”, resonerar Dalio.

”Under den uppsmältningen och strax före åtstramningen är det klassiskt den ideala tiden att sälja som är tillräcklig för att tygla inflationen och som kommer att få bubblan att spräckas”, fortsätter han.

Så ser Wall Street-ikonens prognos ut

Feds förändrade penningpolicy kommer mynna ut i lägre realavkastning och högre P/E-tal, men också låga värderingar inom särskilt teknik och AI, enligt Ray Dalio.

Kortsiktigt kan Feds penningpolitik hålla marknaderna uppe, men sedan stundar en bubbla och det dröjer inte länge dit, om dollarmiljardären prickar in sin mörka prognos.

