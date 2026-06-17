56 procent av fondförvaltarna ser ingen AI-bubbla

Förvaltarna drog ned aktievikten

Efter att förvaltarna i maj gjorde den starkaste insatsen i aktier i BofA-enkätens historia har stämningen svalnat. Övervikten till aktier sjönk från 50 procent netto i maj till 38 procent i juni. Fortfarande högt, men en tydlig avmattning.

Kassaandelen steg från 3,9 till 4,1 procent. Tillväxtförväntningarna förbättrades marginellt, från minus 14 procent netto till minus 1 procent.

Resultaten fångade inte heller upp det avtal mellan USA och Iran som slöts i helgen.

Europa tappar, råvaror tar över

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Förvaltarna fortsatte att dra sig ur europeisk börs. Undervikten ökade från 4 procent netto i maj till 15 procent i juni. Pengarna gick istället till råvaror, japanska aktier, dollar och bankaktier.

Den generella övervikten till aktier per region minskade från 20 till 17 procent netto. Trenden pekar mot att investerare letar börsmöjligheter utanför Wall Street.

Stort utrymme kvar enligt modellen

Bank of Americas modell delar in investeringscykler i fem faser:

Förändring Boom Eufori Vinsttagning Panik.



Att 56 procent placerar AI i fas två innebär att de ser flera steg kvar innan en eventuell krasch.

Samtidigt visar andra analyser att investeringsvolymerna fortsätter accelerera. Goldman Sachs bedömer att AI-investeringarna kan nå 1 100 miljarder dollar 2027, betydligt mer än Wall Streets konsensus på 920 miljarder dollar.

För sparare med AI-exponering innebär det att proffsen fortfarande ser uppsida. Men billigare alternativ finns för den som vill undvika toppvärderade amerikanska teknikjättar.

Tre varningssignaler att bevaka är höga multiplar, stigande räntor och koncentrationsrisk.