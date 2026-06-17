Majoriteten av världens fondförvaltare anser att AI-aktier befinner sig i en sund tillväxtfas. Men andelen som ser en bubbla har ökat två månader i rad, visar Bank of Americas junienkät.
56 procent av fondförvaltarna ser ingen AI-bubbla
Hela 56 procent av de tillfrågade förvaltarna i Bank of Americas månatliga enkät placerar AI-investeringscykeln i ”boom”-fasen. Bara 21 procent anser att marknaden nått ”eufori”, det stadium som historiskt föregått kraftiga kursfall.
Ingen enda förvaltare placerar AI-aktier i ”panik”-fasen. 9 procent ser tecken på vinsttagning och 8 procent menar att cykeln fortfarande befinner sig i ett tidigt skifte.
45 procent säger att det inte är en bubbla
Andelen förvaltare som varnar för en AI-bubbla stiger trots det. I juni svarade 43 procent att AI-aktier befinner sig i en bubbla, upp från 40 procent i maj. 45 procent anser att ingen bubbla existerar.
Huvudoron bland förvaltarna är dock inte teknikvärderingar utan inflation. Det bekräftar en bild där Riksbanken ser fara för ny inflationschock och globala centralbanker brottas med samma problem.
Förvaltarna drog ned aktievikten
Efter att förvaltarna i maj gjorde den starkaste insatsen i aktier i BofA-enkätens historia har stämningen svalnat. Övervikten till aktier sjönk från 50 procent netto i maj till 38 procent i juni. Fortfarande högt, men en tydlig avmattning.
Kassaandelen steg från 3,9 till 4,1 procent. Tillväxtförväntningarna förbättrades marginellt, från minus 14 procent netto till minus 1 procent.
Resultaten fångade inte heller upp det avtal mellan USA och Iran som slöts i helgen.
Europa tappar, råvaror tar över
Förvaltarna fortsatte att dra sig ur europeisk börs. Undervikten ökade från 4 procent netto i maj till 15 procent i juni. Pengarna gick istället till råvaror, japanska aktier, dollar och bankaktier.
Den generella övervikten till aktier per region minskade från 20 till 17 procent netto. Trenden pekar mot att investerare letar börsmöjligheter utanför Wall Street.
Stort utrymme kvar enligt modellen
Bank of Americas modell delar in investeringscykler i fem faser:
- Förändring
- Boom
- Eufori
- Vinsttagning
- Panik.
Att 56 procent placerar AI i fas två innebär att de ser flera steg kvar innan en eventuell krasch.
Samtidigt visar andra analyser att investeringsvolymerna fortsätter accelerera. Goldman Sachs bedömer att AI-investeringarna kan nå 1 100 miljarder dollar 2027, betydligt mer än Wall Streets konsensus på 920 miljarder dollar.
För sparare med AI-exponering innebär det att proffsen fortfarande ser uppsida. Men billigare alternativ finns för den som vill undvika toppvärderade amerikanska teknikjättar.
Tre varningssignaler att bevaka är höga multiplar, stigande räntor och koncentrationsrisk.