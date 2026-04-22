En ledande riskkapitalist varnar för att AI-boomen snart blåser över och uppmanar ägare till startups att snabbt sälja sina företag.
Riskkapitalist: Rädda hem era AI-pengar – snabbt
Avyttra företagen så fort det går innan AI-hajpen helt klingar av, varnar Elad Gil som beskrivs som Silicon Valleys främsta soloriskkapitalist.
Han ger uttryck för sina farhågor, där han hävdar att marknadsdynamiken kommer att förändras vilket innebär att bubblan spricker på ett liknande sätt som när internetyran dog 1995-2001, skriver Business Insider.
Gör exit nu – medan det lönar sig att sälja
Det smartaste grundarna kan göra är att sälja sina bolag medan förhållandena fortfarande är gynnsamma, enligt Gil.
”Grundare som driver framgångsrika AI-företag bör alla ta en kall och hård titt på möjligheten att lämna företaget under de kommande 12–18 månaderna, vilket kan vara ett värdemaximerande ögonblick för resultat”, hävdar han i ett blogginlägg.
Han har själv, framgår det, tidigare dragit in mer än 2 miljarder dollar till en personlig fond för att investera i artificiell intelligens.
Talar med kluven tunga men ändå med nyans
Han har också sålt en startup till dåvarande Twitter, det som i dag är X och var tidigt ute som investerare i den nya tekniken.
Men nu spår han att AI-landskapet står inför en snabb förändring, även om han också ger en positiv bild av tillväxten inom AI.
Hans resonemang är blir så till vida dubbelbottnat till skillnad mot dem som ensidigt höjer varningsflagg för en AI-bubbla.
Gil hänvisar till historien och hur det såg ut under internetboomen då endast ett eller ett par dussin överlevde av 2 000 företag som poppade upp.
Pekar på historiska fakta och varnar för repris
Han tror, skriver Business Insider, att mönstret kan upprepas i dagens AI-era.
Han betonar att AI-hysterin med ökade intäkter inte varar för evigt. Med tiden kommer det att blåsa stark motvind, är hans dystra prognos.
Antingen bör ägarna sälja av sina verksamheter eller gå samman med andra bolag för att maximera avkastningen, är hans råd.
”Medan tidvattnet stiger kommer många företag att verka ostoppbara och hållbara – om de är det eller inte i längden återstår att se”, resonerar han.
Han utgår från att en del AI-bjässar som OpenAI och Anthropic överlever stålbadet medan en överhängande del av dagens bolag i branschen går omkull.
