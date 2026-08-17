Strateg spår astronomiskt ras i chipjättar

Dessa poppar och blåses upp i ett rullande mönster och han pekar i ett diagram på hur AI-först rusar och sedan rasar. Han pratar om en mjukvaruboom som vänder till konkurs.

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Experten: Vallgravar saknas – raset blir astronomiskt

Det här berättar Fortune och uppger att experten konstaterar att chiptillverkaren inte har några ”vallgravar” kring sina vinster.

Därför spår han ett brutalt fall framöver.

”Astronomiska marginaler kommer att rasa tillbaka till jorden när utbud och efterfrågan balanseras, vilket de i slutändan måste. Så halvledarboomen avtar – men har mer att göra”, säger Dhaval Joshi, enligt det amerikanska affärsmagasinet.

Han hävdar att AI är en ”vinstmarginalbubbla”, och inte en vinstbubbla.

”Om du kan tjäna en förmögenhet på några veckor eller månader, och, avgörande, sedan förlora allt lika snabbt eller till och med snabbare, då utgör det en bubbla”, resonerar han.

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