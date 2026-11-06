Priset 3,11 kilo guld – potentialen 4,6 ton guld

Fastställde ersättningar 2024

Markanvisningen avgör vilken mark bolaget får ta i anspråk för verksamheten och ersättningen till berörda sakägare.

Bergsstaten, som beviljat markanvisningen, fastställde de så kallade intrångsersättningarna 3 april 2024.

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Höjde ersättningen till samebyn

Ett drygt år senare ändrade Mark- och miljödomstolen beslutet och höjde ersättningen till Vapstens sameby till 122 088 kronor. Övriga belopp stod fast.

Det innebär att ersättningarna ser ut enligt följande, när det gäller vad Lapplands guldprospektering får betala.

Sveaskog förvaltnings AB: 3 039 000 kronor

Naturvårdsverket: 805 000 kronor

Vapstens sameby: 122 088 kronor

Mejvanbäckens jaktlag: 21 000 kronor

Totalt: 3 987 088 kronor

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Gruvan vid Stortjärnhobben är huvudprojekt för Lappland Guld som betalar motsvarande 3,11 kilo guld för intrång men ser en potential på 4,6 ton guld. (Illustration: Pressbild)

Stor potential i gruvan

Mycket pengar? Det är, som så ofta, en fråga om perspektiv. För 3 987 088 kronor får du just nu cirka 3,11 kilo rent guld, 24 karat, baserat på dagens marknadspris.

Den som är lagd åt det hållet kan jämföra det med att Lappland guldprospektering ser en potential i Stortjärnhobben på 4,6 ton guld.

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Avgör behov och ersättning

Efter domen i Mark- och miljödomstolen överklagade Vapstens sameby till överdomstolen och det är den som 19 januari 2027 möts.

Den prövningen gäller behovet av den anvisade marken och ersättningen för skada eller intrång.

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