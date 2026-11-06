Lappland Guld får betala fyra miljoner för gruvan vid Stortjärnhobben. Det motsvarar 3,11 kilo guld – potentialen är 4,6 ton.
Priset 3,11 kilo guld – potentialen 4,6 ton guld
Avgörandet närmar sig, ur en aspekt, för Lappland guldprospektering och gruvan vid Stortjärnhobben.
19 januari möts Mark- och miljööverdomstolen för att ta ställning till Vapstens samebys överklagande av markanvisningen för Stortjärnhobben.
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”Bra att vi har ett datum”
”Det känns bra att vi nu har ett datum för sammanträdet. Efter en lång process ser vi fram emot att få överklagandet prövat”, säger Lappland guldsprospekterings vd Fredrik Johansson i en kommentar.
Bolaget har, för övrigt, tillträde till den anvisade marken medan överklagandeprocessen pågår.
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Fastställde ersättningar 2024
Markanvisningen avgör vilken mark bolaget får ta i anspråk för verksamheten och ersättningen till berörda sakägare.
Bergsstaten, som beviljat markanvisningen, fastställde de så kallade intrångsersättningarna 3 april 2024.
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Höjde ersättningen till samebyn
Ett drygt år senare ändrade Mark- och miljödomstolen beslutet och höjde ersättningen till Vapstens sameby till 122 088 kronor. Övriga belopp stod fast.
Det innebär att ersättningarna ser ut enligt följande, när det gäller vad Lapplands guldprospektering får betala.
Sveaskog förvaltnings AB: 3 039 000 kronor
Naturvårdsverket: 805 000 kronor
Vapstens sameby: 122 088 kronor
Mejvanbäckens jaktlag: 21 000 kronor
Totalt: 3 987 088 kronor
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Stor potential i gruvan
Mycket pengar? Det är, som så ofta, en fråga om perspektiv. För 3 987 088 kronor får du just nu cirka 3,11 kilo rent guld, 24 karat, baserat på dagens marknadspris.
Den som är lagd åt det hållet kan jämföra det med att Lappland guldprospektering ser en potential i Stortjärnhobben på 4,6 ton guld.
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Avgör behov och ersättning
Efter domen i Mark- och miljödomstolen överklagade Vapstens sameby till överdomstolen och det är den som 19 januari 2027 möts.
Den prövningen gäller behovet av den anvisade marken och ersättningen för skada eller intrång.
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