Drönaren som flaxar med vingarna: "Lurade alla"

Väger mindre än ett halvkilo

Drönaren har en räckvidd på upp till tio kilometer och väger mindre än ett halvt kilo.

Den visades för första gången upp vid drönareventet i Kalifornien tidigare denna höst och vi kan naturligtvis inte undanhålla er namnet på evenemanget där drönarna demonstrerades; ”Game of Drones”.

Kanske har Ornadyne inspirerats av exempelvis Raven från schweiziska École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL.

Där har man skapat denna drönare som kan gå, hoppa och hoppa i luften med hjälp av fågelliknande ben.

Ett team vid EPFL under ledning av Dario Floreano har skapat denna Raven, designad efter sittande fåglar som korpar och kråkor som ofta växlar mellan luft och land.

”Fåglar var inspirationen till flygplan från början, och bröderna Wright gjorde denna dröm sann, men även dagens flygplan är fortfarande ganska långt ifrån vad fåglar kan åstadkomma,” säger LIS-doktoranden Won Dong Shin på EPFL:s hemsida.

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Schweiziska Raven, inspirerad av korpar och kråkor. Väger 0,62 kilo och är drönaren som lurar alla, precis som Ornadynes som flaxar med vingarna. (Foto: Pressbild)

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”Lätta, fågelinspirerade fötter”

”Fåglar kan gå från att gå till att springa till luften och tillbaka igen, utan hjälp av en landningsbana eller avfyrningsramp. Ingenjörsplattformar för den här typen av rörelser saknas fortfarande inom robotik.”

Den totala drönarvikten är 620 gram och drönaren har lätta, fågelinspirerade fötter bestående av två ledande strukturer, som stödjer olika positioner för gång och hopp.

”Att översätta fågelben och fötter till ett lätt robotsystem gav oss design-, integrations- och kontrollproblem som fåglar har löst elegant under evolutionens gång,” säger Dario Floreano.

”Detta ledde oss inte bara till att ta fram den mest multimodala bevingade drönaren hittills, utan också att belysa den energimässiga effektiviteten i att hoppa för start både hos fåglar och drönare”, tillägger han hos Nature.

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