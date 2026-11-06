Den väger mindre än ett halvkilo, flaxar med vingarna i stället för att ha propeller och bäst av allt; drönaren lurar alla.
Drönaren som flaxar med vingarna: "Lurade alla"
Det var kanske en tidsfråga innan någon skulle komma på idén – men nu är den i alla fall här.
Den fågelliknande, autonoma övervakningsdrönaren använder flaxande vingar i stället för propellrar.
För blotta ögat ser den ut som en vanlig fågel och tydligen inte bara för blotta ögat. Inte ens avancerade sensorer lyckas upptäcka drönaren.
Första fälttestet genomfördes vid Edwards Air Force Base i Kalifornien och det slog väl ut.
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”Kunde inte upptäcka den”
”Vi upptäckte att de sensorer som de andra deltagande företagen använde inte kunde upptäcka vår drönare med sin utrustning”, säger Geourg Kivijian, medgrundare av Ornadyne som ligger bakom innovationen.
”Den registrerades som en fågel, precis som vi hade tänkt oss”, konstaterar han nöjt hos Task & Purpose.
Företaget Ornadyne ligger bakom den obemannade fågeldrönaren, som alltså använder flaxande vingar i stället för snurrande propellrar.
Drönaren är utformad för att likna en fågel, vilket gör att den kan utföra övervakning och samla in information från låg höjd utan att upptäckas, skriver Forsvarets forum.
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Väger mindre än ett halvkilo
Drönaren har en räckvidd på upp till tio kilometer och väger mindre än ett halvt kilo.
Den visades för första gången upp vid drönareventet i Kalifornien tidigare denna höst och vi kan naturligtvis inte undanhålla er namnet på evenemanget där drönarna demonstrerades; ”Game of Drones”.
Kanske har Ornadyne inspirerats av exempelvis Raven från schweiziska École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL.
Där har man skapat denna drönare som kan gå, hoppa och hoppa i luften med hjälp av fågelliknande ben.
Ett team vid EPFL under ledning av Dario Floreano har skapat denna Raven, designad efter sittande fåglar som korpar och kråkor som ofta växlar mellan luft och land.
”Fåglar var inspirationen till flygplan från början, och bröderna Wright gjorde denna dröm sann, men även dagens flygplan är fortfarande ganska långt ifrån vad fåglar kan åstadkomma,” säger LIS-doktoranden Won Dong Shin på EPFL:s hemsida.
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”Lätta, fågelinspirerade fötter”
”Fåglar kan gå från att gå till att springa till luften och tillbaka igen, utan hjälp av en landningsbana eller avfyrningsramp. Ingenjörsplattformar för den här typen av rörelser saknas fortfarande inom robotik.”
Den totala drönarvikten är 620 gram och drönaren har lätta, fågelinspirerade fötter bestående av två ledande strukturer, som stödjer olika positioner för gång och hopp.
”Att översätta fågelben och fötter till ett lätt robotsystem gav oss design-, integrations- och kontrollproblem som fåglar har löst elegant under evolutionens gång,” säger Dario Floreano.
”Detta ledde oss inte bara till att ta fram den mest multimodala bevingade drönaren hittills, utan också att belysa den energimässiga effektiviteten i att hoppa för start både hos fåglar och drönare”, tillägger han hos Nature.
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