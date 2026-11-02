Hon sålde aktier för nästan nio miljarder kronor. Nu har Lego-arvingen köpt 21 tropiska öar för pengarna – och en del annat.
Lego-arvinge sålde för miljarder: Köpte 21 tropiska öar
Med Lego kan man bygga nästan vad som helst – till exempel en rejäl förmögenhet. Nu har en Lego-arvinge blivit en av Danmarks största markägare och dessutom expanderat internationellt.
Sofie Kirk Kristiansen, äldsta dotter till tidigare Lego-chefen Kjeld Kirk Kristiansen, är en av arvtagarna till Lego-imperiet och därmed en av Danmarks 100 rikaste.
Hon har väckt uppmärksamhet genom att sälja en del av sina Lego-aktier för att få loss pengar till andra satsningar.
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”Ganska drastiskt steg”
”Hon tog ett ganska drastiskt steg, naturligtvis i samråd med sin familj, genom att sälja en del av sina Lego-aktier tillbaka till företaget, och säkrade därmed sex miljarder danska kronor kontanter”, konstaterar Ejlif Thomasen, journalist och revisor, i podden ”Danmarks Rigeste”.
Sex miljarder danska kronor motsvarar i runda slängar nio miljarder svenska diton.
Pengarna har Kirk Kristiansen använt till att bli en av Danmarks största markägare, skriver Økonomisk Ugebrev.
Hon har heller inte begränsat sina markförvärv till Danmark, utan expanderat till Skottland samt köpt 21 obebodda tropiska öar.
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Femte största markägaren
Berlingske skriver att Lego-arvingen 2024 låg på femte plats över Danmarks största markägare, med ett innehav på 3 615 hektar främst på Jylland och i anslutning till hennes naturreservat Klelund.
Sofie Kirk Kristiansen grundade Klelund för mer än 15 år sedan; idag hyser reservatet vildsvin, kronhjort, rådjur och en vargfamilj. Fokus ligger på att återställa vild natur.
Under 2023 förvärvade hon även ett omfattande område i Skottland, Strathconon Estates, som omfattar 41 000 hektar.
Här ska hon ”återställa grundvalen för en vild, självgående natur”, bland annat genom att avlägsna invasiva arter och omvandla tidigare produktionsskog till orörd skog, enligt webbplatsen ”Earthkeeper” där hennes projekt presenteras.
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Tog ytterligare ett steg
Under 2025 tog Lego-arvingen ytterligare ett steg genom att skapa stiftelsen Earthkeeper Sanctuaries och tillkännage köpet av 21 obebodda öar i Papua Nya Guinea. Enligt stiftelsens webbplats ska öarna bevaras som ett ”marint reservat”.
Enligt Ejlif Thomasen finns det ett samband mellan Sofie Kirk Kristiansens försäljning av Lego-aktier och hennes investeringar. Det exakta belopp hon hittills har spenderat är dock oklart.
”Vi kan se att hon gör inköp fortlöpande, så det är sannolikt en lång väg kvar innan hon har gjort av med pengarna och innan hon har uppnått det hon har föresatt sig att göra”, säger han i podden ”Danmarks rigeste”.
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