Lego-arvinge sålde för miljarder: Köpte 21 tropiska öar

Sofie Kirk Kristiansen, äldsta dotter till tidigare Lego-chefen Kjeld Kirk Kristiansen, är en av arvtagarna till Lego-imperiet och därmed en av Danmarks 100 rikaste.

Hon har väckt uppmärksamhet genom att sälja en del av sina Lego-aktier för att få loss pengar till andra satsningar.

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”Ganska drastiskt steg”

”Hon tog ett ganska drastiskt steg, naturligtvis i samråd med sin familj, genom att sälja en del av sina Lego-aktier tillbaka till företaget, och säkrade därmed sex miljarder danska kronor kontanter”, konstaterar Ejlif Thomasen, journalist och revisor, i podden ”Danmarks Rigeste”.

Sex miljarder danska kronor motsvarar i runda slängar nio miljarder svenska diton.

Pengarna har Kirk Kristiansen använt till att bli en av Danmarks största markägare, skriver Økonomisk Ugebrev.

Hon har heller inte begränsat sina markförvärv till Danmark, utan expanderat till Skottland samt köpt 21 obebodda tropiska öar.

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