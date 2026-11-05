62 miljarder kronor: Svenska bankernas vinst första halvåret

Storbankerna ökar sin andel

De tre svenska storbankerna ökade sin marknadsandel på lånemarknaden något under det första halvåret 2026, till 50,9 procent, efter att den tidigare har sjunkit en längre tid, rapporterar Finansinspektionen.

Andelen problemlån av den totala utlåningen ökade marginellt för den svenska banksektorn under första halvåret, till 1,4 procent från 1,3 procent under föregående halvår.

Banker med affärsmodellen att förvärva problemlån har ökat de senaste åren. De stod för omkring 34 procent av samtliga problemlån under det andra kvartalet 2026 medan de bara stod för 0,7 procent av bankernas totala utlåning.

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Sju banker står för mer än 80 procent

Bankbarometern konstaterar att utlåning till allmänheten utgör 77 procent av de svenska bankernas totala utlåning. Av den utlåningen går tre fjärdedelar, 73 procent, till låntagare i Sverige och merparten är bostadslån.

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Den svenska bankmarknaden är koncentrerad och sju banker står för mer än 80 procent av utlåningen till allmänheten.

Storbankerna ökade alltså sina marknadsandelar något på den svenska lånemarknaden under det första halvåret 2026, men även värdepappersbankerna ökade sin marknadsandel.

De som tappade marknadsandelar var framför allt utländska banker, men även konsumtionskreditföretagen.

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Bostadslån dominerar när bankerna lånar ut till svenskarna och storbankerna ökar sin andel. För första halvåret redovisar sektorn 62 miljarder i vinst. (Foto: Tomas Oneborg /TT)

Lånen fortsätter att öka

De svenska bankernas utlåning till allmänheten var 9 011 miljarder kronor vid slutet av andra kvartalet 2026.

Av den utlåningen bestod 59 procent av lån till hushåll, och av lånen till hushållen utgjorde bolånen 78 procent.

Den ökande trend för utlåning som har rått under de senaste tio åren fortsatte under första halvåret 2026. Under de senaste tio åren har utlåningen till hushåll växt snabbare än utlåningen till icke-finansiella företag, påpekar Finansinspektionen.

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