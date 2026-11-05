De svenska bankerna ökar sin lönsamhet. Första halvåret 2026 var bankernas vinst 62 miljarder kronor, rapporterar Finansinspektionen.
62 miljarder kronor: Svenska bankernas vinst första halvåret
För den som legat sömnlös av det skälet kommer nu Finansinspektionen med en lugnande rapport.
De svenska bankernas lönsamhet och vinst steg under första halvåret 2026. Samtidigt ökade storbankerna sin marknadsandel på den svenska lånemarknaden något efter en längre tids nedgång.
Bankernas nettoresultat ökade till 62 miljarder kronor under det första halvåret jämfört med 58 miljarder motsvarande period 2025.
Räntenettot, bankernas ränteintäkter minus räntekostnaderna, steg till 109 miljarder under halvåret, att jämföra med 105 miljarder första sex månaderna 2025.
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Bankernas lönsamhet stiger
Lönsamheten i form av avkastning på eget kapital steg till 12,3 procent under andra kvartalet. Där är jämförelsetalet 11,4 procent i slutet av 2025, enligt Finansinspektionen.
Under det andra kvartalet ökade utlåningen till allmänheten med 4,0 procent, jämfört med ett år tidigare.
Det var en tydlig uppgång i tillväxttakten jämfört med det andra halvåret 2025, då utlåningen ökade med 0,8 procent.
Den högre tillväxttakten beror främst på att utlåningen till icke-finansiella företag ökade.
Vid slutet av andra kvartalet 2026 var de svenska bankernas utlåning till allmänheten, där de företagen ingår, 9 011 miljarder kronor.
Utlåningen av konsumtionskrediter utgör endast fyraprocent av den totala utlåningen till allmänheten, men är den typ av utlåning som har vuxit snabbast under de senaste tio åren.
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Storbankerna ökar sin andel
De tre svenska storbankerna ökade sin marknadsandel på lånemarknaden något under det första halvåret 2026, till 50,9 procent, efter att den tidigare har sjunkit en längre tid, rapporterar Finansinspektionen.
Andelen problemlån av den totala utlåningen ökade marginellt för den svenska banksektorn under första halvåret, till 1,4 procent från 1,3 procent under föregående halvår.
Banker med affärsmodellen att förvärva problemlån har ökat de senaste åren. De stod för omkring 34 procent av samtliga problemlån under det andra kvartalet 2026 medan de bara stod för 0,7 procent av bankernas totala utlåning.
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Sju banker står för mer än 80 procent
Bankbarometern konstaterar att utlåning till allmänheten utgör 77 procent av de svenska bankernas totala utlåning. Av den utlåningen går tre fjärdedelar, 73 procent, till låntagare i Sverige och merparten är bostadslån.
Den svenska bankmarknaden är koncentrerad och sju banker står för mer än 80 procent av utlåningen till allmänheten.
Storbankerna ökade alltså sina marknadsandelar något på den svenska lånemarknaden under det första halvåret 2026, men även värdepappersbankerna ökade sin marknadsandel.
De som tappade marknadsandelar var framför allt utländska banker, men även konsumtionskreditföretagen.
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Lånen fortsätter att öka
De svenska bankernas utlåning till allmänheten var 9 011 miljarder kronor vid slutet av andra kvartalet 2026.
Av den utlåningen bestod 59 procent av lån till hushåll, och av lånen till hushållen utgjorde bolånen 78 procent.
Den ökande trend för utlåning som har rått under de senaste tio åren fortsatte under första halvåret 2026. Under de senaste tio åren har utlåningen till hushåll växt snabbare än utlåningen till icke-finansiella företag, påpekar Finansinspektionen.