Nu har Lappland Guld hittat mer guld – i Gubbträsk

Ska ta fram en plan för arbetet

”Den gamla borrningen vid Gubbträsk ligger inom det undersökningstillstånd vi nu får, och en stor del av den utvärderades aldrig. Kärnorna finns kvar hos SGU och vi har analyscertifikaten”, berättar Fredrik Johansson, vd för Lappland guldprospektering i en pressrelease.

”Vår geolog går igenom materialet i Malå och tar fram en plan för fortsatta undersökningar. Målet är att kunna rapportera en mineralresurs enligt PERC. Området passar väl in i Bolagets långsiktiga arbete längs Guldlinjen”, utvecklar Johansson.

Styrelseordföranden Tomas Björklund konstaterar att Gubbträsk är ett område där ett annat bolag, Lappland Goldminers, borrade närmare 9 000 meter åren 2004-2008.

Bolaget är sedan länge avvecklat, men borrkärnorna finns kvar ”och kunskapen finns kvar i vår styrelse”, noterar Björklund.

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Så här såg det ut när Lappland guld nyligen redovisade. Då handlade det om guld i fem av sju borrhål, kalkylen 4,6 ton guld. (Illustration: Lappland guldprospektering)

”Den borrningen har väntat i 18 år”

”Att borra om de metrarna skulle med dagens kostnad för kärnborrning och analys, knappt 2 000 kronor per meter, kosta närmare 18 miljoner kronor, och till det kommer många års prospektering innan borrningen började”, beräknar Tomas Björklund.

”Vi har inte betalat något för det underlaget. Området blev ledigt när det tidigare tillståndet löpte ut, vi sökte tillståndet i vanlig ordning, och avgifterna till Bergsstaten för de tre första åren är under 80 000 kronor för hela ytan.”

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Sammanfattningen?

”Den borrningen har väntat i 18 år på att någon gör jobbet klart. Vi är mycket glada över att det blev vi. Nu gör vi det.”

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