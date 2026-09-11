Lappland guldprospektering utökar ytan man söker guld på och har nu fått tillstånd att gå vidare i Gubbträsk.
Nu har Lappland Guld hittat mer guld – i Gubbträsk
Lappland guldprospektering fortsätter rapportera om borrningar och sökningar efter guld.
Nu har Bergsstaten beviljat undersökningstillstånd för området Gubbträsk nr 102 som – inte oväntat – gränsar till gubbträsk nr 101.
”Av de 86 historiska borrhålen vid Gubbträsk ligger 84 inom det nya tillståndet”, skriver bolaget.
Den högsta rapporterade guldhalten var sex meter med 11,15 gram guld per ton.
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Aldrig varit med i guldberäkningen
Tillståndet Gubbträsk utökas till ytan med den historiska borrningen, som mest 6 meter om 11,15 gram guld per ton.
Cirka 4 000 meter av borrningen har aldrig funnits inkluderade i någon tidigare resursberäkning, påpekar man.
Gubbträsk ligger i Storuman i Västerbotten och cirka 27 kilometer norr om huvudprojektet Stortjärnshobben längs den så kallade Guldlinjen.
Guldlinjen är den geologiska struktur i södra Lappland där det mesta av bolagets projekt är samlade.
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Ska ta fram en plan för arbetet
”Den gamla borrningen vid Gubbträsk ligger inom det undersökningstillstånd vi nu får, och en stor del av den utvärderades aldrig. Kärnorna finns kvar hos SGU och vi har analyscertifikaten”, berättar Fredrik Johansson, vd för Lappland guldprospektering i en pressrelease.
”Vår geolog går igenom materialet i Malå och tar fram en plan för fortsatta undersökningar. Målet är att kunna rapportera en mineralresurs enligt PERC. Området passar väl in i Bolagets långsiktiga arbete längs Guldlinjen”, utvecklar Johansson.
Styrelseordföranden Tomas Björklund konstaterar att Gubbträsk är ett område där ett annat bolag, Lappland Goldminers, borrade närmare 9 000 meter åren 2004-2008.
Bolaget är sedan länge avvecklat, men borrkärnorna finns kvar ”och kunskapen finns kvar i vår styrelse”, noterar Björklund.
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”Den borrningen har väntat i 18 år”
”Att borra om de metrarna skulle med dagens kostnad för kärnborrning och analys, knappt 2 000 kronor per meter, kosta närmare 18 miljoner kronor, och till det kommer många års prospektering innan borrningen började”, beräknar Tomas Björklund.
”Vi har inte betalat något för det underlaget. Området blev ledigt när det tidigare tillståndet löpte ut, vi sökte tillståndet i vanlig ordning, och avgifterna till Bergsstaten för de tre första åren är under 80 000 kronor för hela ytan.”
Sammanfattningen?
”Den borrningen har väntat i 18 år på att någon gör jobbet klart. Vi är mycket glada över att det blev vi. Nu gör vi det.”
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