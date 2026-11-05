Stockholmsbörsen slår nytt rekord – svenskarna strömmar tillbaka

Efter att omkring 18 000 privata aktieägare lämnade börsen under årets andra kvartal vände utvecklingen under sommaren. Under tredje kvartalet tillkom cirka 9 100 nya privata aktieägare.

Det motsvarar ungefär hälften av vårens utflöde.

”Det är glädjande att se att privatspararna är på väg tillbaka. Att det totala antalet aktieägare samtidigt når en ny rekordnivå visar att intresset för aktiesparande i Sverige fortsatt är starkt”, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear.

Även värdet på privatpersonernas aktieinnehav ökade. Under tredje kvartalet steg marknadsvärdet med omkring 5 procent och den genomsnittliga portföljen uppgick till cirka 722 500 kronor.

Investor var kvartalets stora vinnare sett till antalet nya aktieägare. Nästan 23 700 personer tillkom bland bolagets ägare. Därmed befäster investmentbolaget positionen som svenskarnas favoritaktie med omkring 769 000 aktieägare.

Börsen når nya rekordnivåer

På torsdagsmorgonen kom nästa rekordbesked.

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI steg omkring 1 procent strax efter öppning till 1 159,25 punkter. Därmed passerades den tidigare rekordnivån, skriver Dagens industri.

Även totalavkastningsindexet SIXRX, som inkluderar återinvesterade utdelningar, nådde en ny rekordnotering och passerade sin tidigare topp från slutet av augusti.

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Storbolagsindexet OMXS30 steg 0,6 procent men hade fortfarande en bit kvar till sitt eget rekord.

Uppgången följer på en stark kväll på Wall Street. De amerikanska börserna steg brett på onsdagen efter mellanårsvalet i USA. Dow Jones rusade 3 procent medan S&P 500 steg 1,6 procent och Nasdaq klättrade 1,4 procent, rapporterar AP.

Marknaden reagerade positivt på utsikterna till en politisk maktbalans i Washington och minskad geopolitisk risk. Även oljepriset föll kraftigt, vilket bidrog till lättnader på finansmarknaderna.