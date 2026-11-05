Stockholmsbörsen når nya rekordnivåer och intresset för aktier växer igen. Färsk statistik visar att antalet aktieägare i Sverige är större än någonsin. Efter vårens stora utflöde har privatspararna börjat hitta tillbaka till börsen.
Stockholmsbörsen slår nytt rekord – svenskarna strömmar tillbaka
Det svenska aktieägandet fortsätter att växa.
På tisdagen kom beskedet att antalet unika aktieägare i Sverige har stigit till omkring 2,9 miljoner. Det är den högsta noteringen sedan Euroclear började sina mätningar år 2000.
Efter att omkring 18 000 privata aktieägare lämnade börsen under årets andra kvartal vände utvecklingen under sommaren. Under tredje kvartalet tillkom cirka 9 100 nya privata aktieägare.
Det motsvarar ungefär hälften av vårens utflöde.
”Det är glädjande att se att privatspararna är på väg tillbaka. Att det totala antalet aktieägare samtidigt når en ny rekordnivå visar att intresset för aktiesparande i Sverige fortsatt är starkt”, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear.
Även värdet på privatpersonernas aktieinnehav ökade. Under tredje kvartalet steg marknadsvärdet med omkring 5 procent och den genomsnittliga portföljen uppgick till cirka 722 500 kronor.
Investor var kvartalets stora vinnare sett till antalet nya aktieägare. Nästan 23 700 personer tillkom bland bolagets ägare. Därmed befäster investmentbolaget positionen som svenskarnas favoritaktie med omkring 769 000 aktieägare.
Börsen når nya rekordnivåer
På torsdagsmorgonen kom nästa rekordbesked.
Stockholmsbörsens breda index OMXSPI steg omkring 1 procent strax efter öppning till 1 159,25 punkter. Därmed passerades den tidigare rekordnivån, skriver Dagens industri.
Även totalavkastningsindexet SIXRX, som inkluderar återinvesterade utdelningar, nådde en ny rekordnotering och passerade sin tidigare topp från slutet av augusti.
Storbolagsindexet OMXS30 steg 0,6 procent men hade fortfarande en bit kvar till sitt eget rekord.
Uppgången följer på en stark kväll på Wall Street. De amerikanska börserna steg brett på onsdagen efter mellanårsvalet i USA. Dow Jones rusade 3 procent medan S&P 500 steg 1,6 procent och Nasdaq klättrade 1,4 procent, rapporterar AP.
Marknaden reagerade positivt på utsikterna till en politisk maktbalans i Washington och minskad geopolitisk risk. Även oljepriset föll kraftigt, vilket bidrog till lättnader på finansmarknaderna.
Rapportrally i Yubico
På Stockholmsbörsen var cybersäkerhetsbolaget Yubico en av torsdagens stora vinnare. Aktien rusade omkring 24 procent efter en stark kvartalsrapport.
Den organiska tillväxten landade på 28 procent medan orderingången ökade med hela 88 procent. Bolagets vd Jerrod Chong beskrev rapporten som den starkaste i bolagets historia. Däremot sänktes det långsiktiga tillväxtmålet.
Bland övriga rapportvinnare steg läkemedelsbolaget EQL Pharma omkring 20 procent och infrastrukturbolaget Railcare klättrade 13 procent.
Åt motsatt håll gick industrikoncernen ABB, vars aktie backade omkring 2 procent efter beskedet att kinesiska myndigheter tänker stoppa Softbanks köp av ABB Robotics verksamhet i Kina. Affären är värd 52,5 miljarder kronor, skriver Di.
Källa: Dagens industri, börsens utveckling och rapportreaktioner.
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