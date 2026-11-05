Börsens ”skräckindex” rusar – så kan det sänka din portfölj

Det är årets största nedgång för indexet och den kraftigaste sedan Donald Trumps tullbesked i april 2025, rapporterar EFN.

Den kanske tydligaste varningssignalen kommer från VIX. Volatilitetsindexet, som brukar kallas börsens skräckindex, rusar med hela 67 procent till sin högsta nivå sedan kriget i Mellanöstern bröt ut.

”Den här dagen är bara otäck”, säger Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, till Marketwatch.

AI-vinnarna rasar tvåsiffrigt

Utförsäljningen är särskilt brutal bland de aktier som gått starkast under AI-boomen.

Minnesbolaget Sandisk faller nästan 20 procent medan Astera Labs tappar närmare lika mycket. Även datacenterbolaget Nebius och halvledarbolaget Western Digital rasar tvåsiffrigt.

Halvledarindexet Philadelphia Semiconductor faller 11 procent. Därmed har årets uppgång krympt från närmare 50 procent till drygt 27 procent under den senaste veckans handel, enligt EFN.

Bakom utförsäljningen finns en växande oro för lönsamheten i de enorma AI-investeringarna. Investerare ifrågasätter hur snabbt satsningarna på datacenter och halvledare kan generera avkastning.

Nasdaq är nu på väg in i årets andra börskorrigering, skriver Reuters.

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Även den politiska utvecklingen i USA bidrar till osäkerheten kring framtida investeringar i datacenter.