Wall Street skakas av ett kraftigt ras i AI-aktier. Nasdaq faller som mest 5,5 procent och det amerikanska skräckindexet VIX rusar med 67 procent. För svenska fondsparare kan turbulensen bli kännbar även långt utanför USA:s tekniksektor.
Börsens ”skräckindex” rusar – så kan det sänka din portfölj
Efter onsdagens kraftiga börsrally har stämningen på Wall Street tvärvänt.
Nasdaq Composite faller som mest 5,5 procent på torsdagseftermiddagen och når därmed nedgångsnivåer som motsvarar en teknisk börskorrigering.
Det är årets största nedgång för indexet och den kraftigaste sedan Donald Trumps tullbesked i april 2025, rapporterar EFN.
Den kanske tydligaste varningssignalen kommer från VIX. Volatilitetsindexet, som brukar kallas börsens skräckindex, rusar med hela 67 procent till sin högsta nivå sedan kriget i Mellanöstern bröt ut.
”Den här dagen är bara otäck”, säger Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, till Marketwatch.
AI-vinnarna rasar tvåsiffrigt
Utförsäljningen är särskilt brutal bland de aktier som gått starkast under AI-boomen.
Minnesbolaget Sandisk faller nästan 20 procent medan Astera Labs tappar närmare lika mycket. Även datacenterbolaget Nebius och halvledarbolaget Western Digital rasar tvåsiffrigt.
Halvledarindexet Philadelphia Semiconductor faller 11 procent. Därmed har årets uppgång krympt från närmare 50 procent till drygt 27 procent under den senaste veckans handel, enligt EFN.
Bakom utförsäljningen finns en växande oro för lönsamheten i de enorma AI-investeringarna. Investerare ifrågasätter hur snabbt satsningarna på datacenter och halvledare kan generera avkastning.
Nasdaq är nu på väg in i årets andra börskorrigering, skriver Reuters.
Även den politiska utvecklingen i USA bidrar till osäkerheten kring framtida investeringar i datacenter.
Därför kan VIX sänka din portfölj
VIX mäter marknadens förväntningar på volatiliteten i S&P 500 under de kommande 30 dagarna. Beräkningen bygger på priserna på köp- och säljoptioner kopplade till indexet.
När investerare blir mer oroliga ökar efterfrågan på skydd mot börsfall. Det driver upp optionspriserna och därmed VIX.
En kraftig uppgång betyder att marknaden räknar med större svängningar framöver. Det är däremot ingen prognos om att börsen med säkerhet ska falla.
Enligt den amerikanska optionsbörsoperatören Cboe är VIX ett framåtblickande mått på den förväntade volatiliteten, inte ett mått på faktiska kursfall.
För svenska sparare kan konsekvenserna ändå bli kännbara.
Globalfonder med stor exponering mot amerikanska teknikjättar riskerar att dras med när Nasdaq faller. Även svenska investmentbolag och breda aktiefonder kan påverkas när investerare minskar sin risk.
En högre VIX-nivå kan dessutom göra det dyrare att köpa optionsskydd för en aktieportfölj.
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