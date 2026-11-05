Bankappen värderas till 1 200 miljarder – nu utmanas storbankerna

Siktar på att bli en global storbank

Under 2026 har Revolut lanserat bankverksamhet i Storbritannien, Mexiko, Australien och Nya Zeeland. Bolaget har också säkrat banklicenser i Frankrike, Colombia och Argentina.

Nästa stora marknad är USA. Där har Revolut fått ett villkorat godkännande för att etablera en nationell bank och siktar på att lansera verksamheten under första halvåret 2027, förutsatt att de återstående myndighetsgodkännandena kommer på plats.

Enligt The Irish Times siktar vd Nik Storonsky på en börsintroduktion 2028, med möjlighet till en dubbelnotering i London och New York.

Tillväxten har också fått stöd av starka finanser. Under 2025 ökade omsättningen med 46 procent till 6 miljarder dollar. Vinsten före skatt steg samtidigt med 57 procent till 2,3 miljarder dollar.

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Vad betyder det för svenska kunder?

För svenska kunder kan den viktigaste förändringen bli att Revolut utvecklas från ett komplement till den vanliga banken till en mer komplett konkurrent.

Bolaget erbjuder redan svenska kunder bankkonton, kort, sparande och olika betaltjänster. Den svenska filialen till Revolut Bank UAB finns registrerad hos Finansinspektionen.

Med en större internationell verksamhet och fler banklicenser får bolaget bättre förutsättningar att bredda sitt utbud. På sikt kan det innebära fler låneprodukter, bättre sparalternativ och ytterligare tjänster som traditionella storbanker i dag dominerar.

Det kan också öka konkurrenstrycket på svenska banker, särskilt inom digitala tjänster, betalningar och valutaväxling.

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