Mera guld hos Lappland guld: "Nu har vi hittat källan"

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Mineralisering är skarn med magnetkis, arsenikkis och kopparsulfid.

Mest har man hittat i det hål som definieras GB202607 med tre zoner om sammanlagt 37,35 meters borrhålslängd.

”Guldhalten är okänd tills kärnorna analyserats under fjärde kvartalet 2026”, meddelar bolaget i dag.

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Rapporterade synligt guld i maj

”Hålen undersöker berget närmare guldzonen om 28,05 meters borrhålslängd med 2,30 gram guld per ton i GB202601, som bolaget offentliggjorde den 26 juni 2026”, skriver bolaget.

Målet är att visa åt vilket håll zonen lutar och hur långt den sträcker sig, och att börja uppskatta mineraliseringens tjocklek.

15 maj i år meddelade Lappland guld synligt guld i borrkärnan från GB202601 och den 31 augusti slutrapporterade man vårens program om fyra hål.

De övriga tre hålen saknade sammanhängande guldförande sträcka och kom inte närmare zonens mittpunkt än hundra meter, så zonens riktning och utsträckning var okänd, konstaterade man.

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