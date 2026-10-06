Lappland guldprospektering har hittat mer guld i Nya Gilleberget, men guldhalten är ännu inte definierad och kärnorna ska analyseras.
Mera guld hos Lappland guld: "Nu har vi hittat källan"
Lappland guldprospektering rapporterar nu att man vid fältkartering av höstens tre kärnborrhål vid Nya Gilleberget i Ljusdal, påträffat mineralisering i samtliga hål.
Mineralisering är skarn med magnetkis, arsenikkis och kopparsulfid.
Mest har man hittat i det hål som definieras GB202607 med tre zoner om sammanlagt 37,35 meters borrhålslängd.
”Guldhalten är okänd tills kärnorna analyserats under fjärde kvartalet 2026”, meddelar bolaget i dag.
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Rapporterade synligt guld i maj
”Hålen undersöker berget närmare guldzonen om 28,05 meters borrhålslängd med 2,30 gram guld per ton i GB202601, som bolaget offentliggjorde den 26 juni 2026”, skriver bolaget.
Målet är att visa åt vilket håll zonen lutar och hur långt den sträcker sig, och att börja uppskatta mineraliseringens tjocklek.
15 maj i år meddelade Lappland guld synligt guld i borrkärnan från GB202601 och den 31 augusti slutrapporterade man vårens program om fyra hål.
De övriga tre hålen saknade sammanhängande guldförande sträcka och kom inte närmare zonens mittpunkt än hundra meter, så zonens riktning och utsträckning var okänd, konstaterade man.
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Utökade borrningarna
Lappland guldprospektering beslutade då att borra två nya hål om sammanlagt cirka 600 meter mot zonen under hösten.
Under arbetets gång utökades programmet till tre hål, sedan fältkarteringen vid borrplatsen motiverat ytterligare ett hål.
Guldförande flyttblock har drivit prospekteringen i området i över 40 år, sedan Ingemar Åslund hittade det första.
Under åren har fler än 50 guldförande flyttblock lokaliserats i området kring Nya Gilleberget.
I Enåsengruvan i Ljusdals kommun bröt Boliden cirka 400 kilo guld årligen mellan 1984 och 1991.
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”Precis vad vi ville se”
”I våras fick vi 28 meter med guld i ett enda hål. Nu har vi borrat tre hål runt den träffen, och vi ser mineralisering i alla tre, med tre zoner om sammanlagt 37 meter i det sista”, konstaterar Lappland guldprospekterings vd Fredrik Johansson i ett pressmeddelande.
”Det är precis vad vi ville se. Nu vill jag ha analyserna på bordet, och dem räknar vi med före årsskiftet.”
”Vi har prospekterat i området sedan 1979, då det första flyttblocket hittades. Det som gjort oss och flera andra prospekteringsbolag så intresserade har varit den rikliga mängden flyttblock med guld i”, säger bolagets prospektör Torbjörn Grahn.
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”Nu har vi hittat källan”
”Under årens lopp har vi lokaliserat fler än 50 flyttblock med guld i, och nu tycker jag att vi efter sommarens och höstens borrningar kan säga att källan till blocken är hittad”, tillägger han.
Borrkärnorna transporteras till Malå, där bolagets geolog detaljkarterar dem och beskriver bergarter, strukturer och mineral.
Karteringen beräknas ta ett par veckor och analysen därefter cirka en månad. Bolaget redovisar analysresultaten från samtliga tre hål när de föreligger.