Nu har Lappland Guld hittat mer: 4,6 ton guld kalkylen

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

”Den sektion som innehåller mest guld är 5,1 meter med 1,76 gram guld per ton i STH2026003, och den längsta är 7 meter med 1,03 gram guld per ton i STH2025022”, skriver bolaget i en kommuniké fredag.

Guldsektionerna ligger på mellan 14 och 279 meters borrhålslängd, alltså både nära ytan och långt ner i hålen.

Dagens redovisade resultat kommer att ingå i den uppdaterade mineralresursen, som bolaget räknar med att kunna redovisa i slutet av oktober i år.

Guld i ett av fyra borrhål – två nya i höst. Dagens PS

Borrningarna fortsätter i höst

Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår i dag till 4,6 ton guld, skriver Lappland guldprospektering.

Borrningen vid Stortjärnhobben fortsätter under hösten. De sju hålen omfattar sammanlagt 1 749,25 meter och borrades i slutet av 2025 och under första halvåret 2026.

Lappland Guld: Vill kunna börja borra direkt. Dagens PS