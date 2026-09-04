Lappland guldprospektering redovisar nu guldsektioner i fem av sju borrhål vid Stortjärnhobben, där prognosen är 4,6 ton guld.
Nu har Lappland Guld hittat mer: 4,6 ton guld kalkylen
Lappland guldprospektering redovisar nu resultat från sju kärnborrhål vid Stortjärnhobben i Storumans kommun – och kan redovisa guldsektioner i fem av dem.
”Den sektion som innehåller mest guld är 5,1 meter med 1,76 gram guld per ton i STH2026003, och den längsta är 7 meter med 1,03 gram guld per ton i STH2025022”, skriver bolaget i en kommuniké fredag.
Guldsektionerna ligger på mellan 14 och 279 meters borrhålslängd, alltså både nära ytan och långt ner i hålen.
Dagens redovisade resultat kommer att ingå i den uppdaterade mineralresursen, som bolaget räknar med att kunna redovisa i slutet av oktober i år.
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Borrningarna fortsätter i höst
Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår i dag till 4,6 ton guld, skriver Lappland guldprospektering.
Borrningen vid Stortjärnhobben fortsätter under hösten. De sju hålen omfattar sammanlagt 1 749,25 meter och borrades i slutet av 2025 och under första halvåret 2026.
4,6 ton guld uppdaterat antagande
Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår alltså till 4,6 ton guld i 2,65 miljoner ton berg med en genomsnittshalt om 1,73 gram guld per ton, rapporterad i december 2025.
Det är den resursen som nu uppdateras med resultaten från de sju hålen, förtydligar bolaget.
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”Finns guld även längre ner? Det gör det”
”Vi borrade för att få svar på en fråga: finns guldet även längre ner? Det gör det. Fem av de sju hålen gav sektioner vi redovisar, och de djupaste ligger längre ner än vi tidigare har redovisat från Stortjärnhobben”, kommenterar vd Fredrik Johansson.
”Den som innehåller mest guld är 5,1 meter med 1,76 gram guld per ton, i nivå med genomsnittshalten i den mineralresurs vi redan har. Att vi hittar den halten så långt ner är det jag tar med mig”, tillägger Johansson.
”Vi borrar vidare i höst, och borrhålsresultaten går in i den uppdaterade mineralresursen, som vi räknar med att kunna redovisa i slutet av oktober.”
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