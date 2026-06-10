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Börs & Finans

Portföljkampen: "Risk för börsras på målrakan"

Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist och Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs har utmanat varandra i en portföljkamp - tre aktier vardera har de valt som de för egen del tror kan vara värda att fiska upp i de senaste veckornas börsras. Vinner börsen eller någon av de två fiktiva portföljerna? Vid midsommar får vi svaret.
Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist och Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs har utmanat varandra i en portföljkamp - tre aktier vardera har de valt som de för egen del tror kan vara värda att fiska upp i de senaste veckornas börsras. Vinner börsen eller någon av de två fiktiva portföljerna? Vid midsommar får vi svaret. (Kollage: Dagens PS / Getty Images)

Ingen fred i sikte och plötslig AI-frossa på USA-börsen. Dagens PS portfölj är fortfarande i klar ledning mot index men är det nu ett stort börsras kommer?

Det känns som dramatik in i det sista när porföljkampen går in på sin avslutande vecka.

Läs även: Varning för ”trippelsmäll” mot hushållen när räntan höjs – Dagens PS

Det här är portföljkampen

Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.

Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.

Utöver oss två så jämför vi oss också med en ”soffliggare” – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.

Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.

Börsras i USA

Juni har inletts rejält volatilt.

USA-börserna hade sin sämsta dag sedan tullkaoset i april 2025 med ett börsras på över 3 procent i tekniktunga Nasdaq. Att Donald Trump lovat fred för 37:e gången har inte hjälpt.

Det har framförallt märkts på Realtids portfölj som haft en tung vecka.

Dagens PS portfölj har dock klarat sig hyfsta väl genom svängningarna och behåller en övertygande ledning på nästan plus 10 procent sedan starten.

Tidigare vinnare backar

I Realtids portfölj är det framförallt Boliden (börskurs Boliden) som tappat rejält men även den tidigare vinnaren Alphabet som påverkats av börsraset i tech-aktierna.

Portföljen är plus 1,97 procent men går en kamp mot soffliggaren om det skulle bli ytterligare en röd börsvecka.

Edvards Realtidsportfölj 10 juni:

InnehavStartkursNuvarandeFörändringUtdelningVärde (kr)Total inkl utd (%)
Boliden624,4515,6-108,824 749-17,43%
Industrivärden C479497,5+18,5+8,7551 740+5,70%
Alphabet A303,69 USD364,26 USD+60,57 USD24 157+20,1%
Kassa (inkl utd)1 227
Totalt101 873 kr+1,87%

Kinnevik har gått bäst

Dagens PS portfölj har däremot drygat ut ledningen senaste veckan.

På grund av, eller tack vare att portföljens aktier stått emot börsraset väl så är ledningen nu över fem procentenheter mot index.

Davids Dagens PS portfölj 10 juni:

InnehavStartkursNuvarandeFörändringUtdelningVärde (kr)Total inkl utd (%)
Investor353,5377,75+24,25+4,042 686+8,28%
Handelsbanken A138,85133,95-4,90+17,528 933+9,07%
Kinnevik51,1857,54+6,3633 729+12,43%
Kassa (inkl utd)4 320
Totalt109 668 kr+9,67%

Hade du frågat mig i mars vilken aktie jag trodde mest på i portföljen hade jag nog inte svarat Kinnevik (börskurs Kinnevik) men så är alltså fallet.

Totalställning portföljkampen 10 juni:

PlaceringPortfölj / IndexFörändring (%)
🥇 1Davids Dagens PS-portfölj+9,67%
🥈 2OMX Stockholm PI GI+4,25%
🥉 3Edvards Realtidsportfölj+1,87%
4Soffliggaren0,00%

Segern i portföljkampen, som går i mål nästa tisdag, borda vara säkrad. Men osvuret är bäst, det känns som att nästa börsras lurar bakom hörnet.

Läs även:
Portföljkampen startar

Portföljkampen vecka 1

Portföljkampen vecka 2

Portföljkampen vecka 3

Portföljkampen vecka 4

Portföljkampen vecka 5

Portföljkampen vecka 6

Portföljkampen vecka 7

Portföljkampen vecka 8

Portföljkampen vecka 9

Portföljkampen vecka 10

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

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