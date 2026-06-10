Ingen fred i sikte och plötslig AI-frossa på USA-börsen. Dagens PS portfölj är fortfarande i klar ledning mot index men är det nu ett stort börsras kommer?
Portföljkampen: "Risk för börsras på målrakan"
Det känns som dramatik in i det sista när porföljkampen går in på sin avslutande vecka.
Läs även: Varning för ”trippelsmäll” mot hushållen när räntan höjs – Dagens PS
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en ”soffliggare” – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Börsras i USA
Juni har inletts rejält volatilt.
USA-börserna hade sin sämsta dag sedan tullkaoset i april 2025 med ett börsras på över 3 procent i tekniktunga Nasdaq. Att Donald Trump lovat fred för 37:e gången har inte hjälpt.
Det har framförallt märkts på Realtids portfölj som haft en tung vecka.
Dagens PS portfölj har dock klarat sig hyfsta väl genom svängningarna och behåller en övertygande ledning på nästan plus 10 procent sedan starten.
Tidigare vinnare backar
I Realtids portfölj är det framförallt Boliden (börskurs Boliden) som tappat rejält men även den tidigare vinnaren Alphabet som påverkats av börsraset i tech-aktierna.
Portföljen är plus 1,97 procent men går en kamp mot soffliggaren om det skulle bli ytterligare en röd börsvecka.
Edvards Realtidsportfölj 10 juni:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Boliden
|624,4
|515,6
|-108,8
|—
|24 749
|-17,43%
|Industrivärden C
|479
|497,5
|+18,5
|+8,75
|51 740
|+5,70%
|Alphabet A
|303,69 USD
|364,26 USD
|+60,57 USD
|—
|24 157
|+20,1%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|101 873 kr
|+1,87%
Kinnevik har gått bäst
Dagens PS portfölj har däremot drygat ut ledningen senaste veckan.
På grund av, eller tack vare att portföljens aktier stått emot börsraset väl så är ledningen nu över fem procentenheter mot index.
Davids Dagens PS portfölj 10 juni:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Investor
|353,5
|377,75
|+24,25
|+4,0
|42 686
|+8,28%
|Handelsbanken A
|138,85
|133,95
|-4,90
|+17,5
|28 933
|+9,07%
|Kinnevik
|51,18
|57,54
|+6,36
|—
|33 729
|+12,43%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|4 320
|—
|Totalt
|109 668 kr
|+9,67%
Hade du frågat mig i mars vilken aktie jag trodde mest på i portföljen hade jag nog inte svarat Kinnevik (börskurs Kinnevik) men så är alltså fallet.
Totalställning portföljkampen 10 juni:
|Placering
|Portfölj / Index
|Förändring (%)
|🥇 1
|Davids Dagens PS-portfölj
|+9,67%
|🥈 2
|OMX Stockholm PI GI
|+4,25%
|🥉 3
|Edvards Realtidsportfölj
|+1,87%
|4
|Soffliggaren
|0,00%
Segern i portföljkampen, som går i mål nästa tisdag, borda vara säkrad. Men osvuret är bäst, det känns som att nästa börsras lurar bakom hörnet.
Läs även:
Portföljkampen startar