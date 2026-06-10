Portföljkampen: "Risk för börsras på målrakan"

Börsras i USA

Juni har inletts rejält volatilt.

USA-börserna hade sin sämsta dag sedan tullkaoset i april 2025 med ett börsras på över 3 procent i tekniktunga Nasdaq. Att Donald Trump lovat fred för 37:e gången har inte hjälpt.

Det har framförallt märkts på Realtids portfölj som haft en tung vecka.

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Dagens PS portfölj har dock klarat sig hyfsta väl genom svängningarna och behåller en övertygande ledning på nästan plus 10 procent sedan starten.

Tidigare vinnare backar

I Realtids portfölj är det framförallt Boliden (börskurs Boliden) som tappat rejält men även den tidigare vinnaren Alphabet som påverkats av börsraset i tech-aktierna.

Portföljen är plus 1,97 procent men går en kamp mot soffliggaren om det skulle bli ytterligare en röd börsvecka.

Edvards Realtidsportfölj 10 juni:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%)

Boliden 624,4 515,6 -108,8 — 24 749 -17,43%

Industrivärden C 479 497,5 +18,5 +8,75 51 740 +5,70%

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Alphabet A 303,69 USD 364,26 USD +60,57 USD — 24 157 +20,1%

Kassa (inkl utd) — — — — 1 227 —

Totalt 101 873 kr +1,87%

Kinnevik har gått bäst

Dagens PS portfölj har däremot drygat ut ledningen senaste veckan.

På grund av, eller tack vare att portföljens aktier stått emot börsraset väl så är ledningen nu över fem procentenheter mot index.

Davids Dagens PS portfölj 10 juni:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%)

Investor 353,5 377,75 +24,25 +4,0 42 686 +8,28%

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Handelsbanken A 138,85 133,95 -4,90 +17,5 28 933 +9,07%

Kinnevik 51,18 57,54 +6,36 — 33 729 +12,43%

Kassa (inkl utd) — — — — 4 320 —

Totalt 109 668 kr +9,67%

Hade du frågat mig i mars vilken aktie jag trodde mest på i portföljen hade jag nog inte svarat Kinnevik (börskurs Kinnevik) men så är alltså fallet.

Totalställning portföljkampen 10 juni:

Placering Portfölj / Index Förändring (%) 🥇 1 Davids Dagens PS-portfölj +9,67% 🥈 2 OMX Stockholm PI GI +4,25% 🥉 3 Edvards Realtidsportfölj +1,87% 4 Soffliggaren 0,00%

Segern i portföljkampen, som går i mål nästa tisdag, borda vara säkrad. Men osvuret är bäst, det känns som att nästa börsras lurar bakom hörnet.

Läs även:

Portföljkampen startar

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Portföljkampen vecka 1

Portföljkampen vecka 2

Portföljkampen vecka 3

Portföljkampen vecka 4

Portföljkampen vecka 5

Portföljkampen vecka 6

Portföljkampen vecka 7

Portföljkampen vecka 8

Portföljkampen vecka 9

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Portföljkampen vecka 10