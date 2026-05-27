Portföljerna rusade till rekordnivåer på nya fredsrykten. Allra mest lyfte Kinnevik som också fick hjälp av en oväntad ”Investor-effekt”.
Portföljkampen: Investor-effekt i Kinnevik
Med bara drygt tre veckor kvar av portföljkampen leder Dagens PS fiktiva aktieportfölj nu stort mot index.
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en ”soffliggare” – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Nya rekord
Med positiva tongångar om fredsavtal från både Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio så fick börsen glädjefnatt senaste veckan och lyfte index med nära fem procent.
Både min egen Dagens PS portfölj och Realtids portfölj hängde med upp och lämnade därmed soffliggare långt bakom oss.
Dagens PS är nu upp 12,48 procent sedan start, att jämföra med index 8.67 procent. Realtidsportföljen noterar 5,67 procent, också det nivåer den inte varit i närheten av förut.
Hämtar vd från Investor
Dagens PS portfölj fick också rejäl hjälp av nyheten att Investors tidigare finansdirektör Helena Saxon tar över som vd för Kinnevik (börskurs Kinnevik).
Aktien är nu den som presterat bäst i hela portföljen sedan start.
Även Investor (börskurs Investor), har stigit mer än index sedan start vilket var strategin med att ta med din aktien från början.
Dagens PS portfölj 26 maj:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Investor
|353,5
|383
|+29,5
|+4,0
|43 279
|+9,49%
|Handelsbanken A
|138,85
|139
|+0,15
|+17,5
|30 024
|+12,70%
|Kinnevik
|51,18
|59,48
|+8,30
|—
|34 855
|+16,22%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|4 320
|—
|Totalt
|112 478 kr
|+12,48%
Svenska aktierna knappar in
Från att knappt ha haft näsan över nollstrecket är nu Edvards Realtidsportfölj ordentligt på plus.
Realtids portfölj 26 maj:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Boliden
|624,4
|558,4
|-66,0
|—
|26 803
|-10,57%
|Industrivärden C
|479
|507,4
|+28,4
|+8,75
|52 770
|+7,76%
|Alphabet A
|303,69 USD
|382,97 USD
|+79,28 USD
|—
|24 865
|+26,11%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|105 665 kr
|+5,67%
Den här veckan är det dock de svenska aktierna som framförallt gjort jobbet samtidigt som Alphapet faktiskt backat något, också påverkad av en svagare dollar.
Industrivärden (börskurs Industrivärden) knappade rejält in på investmentbolag-kollegan Investor från att tidigare ha legat långt efter.
