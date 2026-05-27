Portföljkampen: Investor-effekt i Kinnevik

Nya rekord

Med positiva tongångar om fredsavtal från både Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio så fick börsen glädjefnatt senaste veckan och lyfte index med nära fem procent.

Både min egen Dagens PS portfölj och Realtids portfölj hängde med upp och lämnade därmed soffliggare långt bakom oss.

Dagens PS är nu upp 12,48 procent sedan start, att jämföra med index 8.67 procent. Realtidsportföljen noterar 5,67 procent, också det nivåer den inte varit i närheten av förut.

Hämtar vd från Investor

Dagens PS portfölj fick också rejäl hjälp av nyheten att Investors tidigare finansdirektör Helena Saxon tar över som vd för Kinnevik (börskurs Kinnevik).

Aktien är nu den som presterat bäst i hela portföljen sedan start.

Även Investor (börskurs Investor), har stigit mer än index sedan start vilket var strategin med att ta med din aktien från början.

Dagens PS portfölj 26 maj:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%) Investor 353,5 383 +29,5 +4,0 43 279 +9,49% Handelsbanken A 138,85 139 +0,15 +17,5 30 024 +12,70% Kinnevik 51,18 59,48 +8,30 — 34 855 +16,22% Kassa (inkl utd) — — — — 4 320 — Totalt 112 478 kr +12,48%

Svenska aktierna knappar in

Från att knappt ha haft näsan över nollstrecket är nu Edvards Realtidsportfölj ordentligt på plus.

Realtids portfölj 26 maj:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%) Boliden 624,4 558,4 -66,0 — 26 803 -10,57% Industrivärden C 479 507,4 +28,4 +8,75 52 770 +7,76% Alphabet A 303,69 USD 382,97 USD +79,28 USD — 24 865 +26,11% Kassa (inkl utd) — — — — 1 227 — Totalt 105 665 kr +5,67%

Den här veckan är det dock de svenska aktierna som framförallt gjort jobbet samtidigt som Alphapet faktiskt backat något, också påverkad av en svagare dollar.

Industrivärden (börskurs Industrivärden) knappade rejält in på investmentbolag-kollegan Investor från att tidigare ha legat långt efter.

