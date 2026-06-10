Varning för ”trippelsmäll” mot hushållen när räntan höjs

Då tror Swedbank på fler höjningar

Om Hormuzsundet förblir stängt, vilket mycket talar för i nuläget där oroligheterna eskalerat med nya attacker, kommer det påverka inflationen ännu mer och Swedbanks prognoschef är säker på att det då kommer ”fler räntehöjningar” från ECB, säger han till Handelsbankens ekonomikanal.

På samma sätt som ECB har tvingats ändra sin räntepolitik har det skett en stor omsvängning kring den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

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Innan krigsutbrottet trodde bedömarna att det skulle komma två till tre räntesänkningar under året från Fed. Nu ligger det i stället, tror man, två räntehöjningar i pipen.

Svenska Riksbanken inte oberörd

När det gäller ECB och räntan kommer det enligt Wallström få verkningar på svenska Riksbanken, som vid senaste mötet valde att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent.

Samtidigt ligger inflationen i Sverige under Riksbankens 2-procentsmål, därför borde Riksbanken enligt Swedbanks prognoschef ”vara sist på bollen med att höja räntan”.

Förutsatt att inflationen blir kvar på en låg nivå, förklarar han.

”Skapar trippelsmäll mot hushållen”

”Men en räntehöjning från ECB och andra centralbanker skapar en trippelsmäll mot hushåll där du får högre inflation på grund av Mellanösternkriget, högre räntor och en inbromsning i tillväxten och återhämtningen”, tillägger Andras Wallström samtidigt i artikeln och understryker att Riksbanken sneglar på vad ECB gör.

Tommy von Brömsen, valutastrateg på Handelsbanken, som också figurerar i artikeln, utgår från att ECB:s besked får någon direkt påverkan på den svenska kronan. Däremot tror han på en kronförsvagning om konflikten i Mellanöstern blir utdragen.

Jan Törnstrand, förvaltare på Norron Asset Management, som även han intervjuas av EFN, slår fast att Riksbanken inte kan ligga för långt efter ECB om den sistnämnda centralbanken höjer räntan.

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Förvaltare: Då tvingas Riksbanken höja

”Höjer ECB tre gånger så tvingas Riksbanken också höja styrräntan”, är hans övertygelse.

Han anser emellertid att marknadens utgångsläge om tre räntehöjningar från ECB i år är ”lite överdriven”, framgår det.

Han tror också, säger han, på en öppning av Hormuzsundet snart så att räntan stabiliseras något.

I ett mer allvarligt scenario, att Hormuzsundet inte öppnar, finns det skäl att ”vara försiktig”, enligt Törnstrand som även höjer varningsflagg för effekter på riskmarknaderna på börsen om Hormuzsundet förblir stängt.

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