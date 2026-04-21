Portföljkampen: En aktie har "gått som tåget"

Börsen har fått fredsyra

Den senaste veckan – med hjälp av fredsryktena i Mellanöstern – har samtliga portföljer lyft rejält.

Undantaget är såklart soffliggaren som bara låter sina kontanter vila på kontot oavsett vad som händer i världen.

ANNONS

Den strategin visade sig klok under de första veckorna av portföljkampen då börsen fortsatte falla.

Men nu har hela försprånget och mer därtill ätits upp av portföljerna som har investerats på börsen – precis som förhoppningen var när bottenfisket inleddes.

Kinneviks rapport lyfte aktien

I toppen har nu min egen Dagens PS portfölj seglat upp.

Som jag skrev i förra veckans uppdatering så skulle kommande vecka till stor del avgöras utifrån kursreaktionen i Kinnevik (börskurs Kinnevik) aktie på rapportdagen.

Davids Dagens PS-portfölj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%) Investor 113 381,7 43 133 +8,0% Handelsbanken A 216 132,55 28 631 +9,1% Kinnevik 586 54,2 31 761 +5,9% Kassa (inkl utdelning) — — 3 868 — Totalt 107 393 kr +7,39%

Mottagandet blev positivt, plus 7 procent aktien senaste veckan. Därtill ett välkommet insynsköp av storägaren Christina Stenbeck under gårdagen.

ANNONS

Portföljens två andra aktier har också haft en bra vecka i spåren av det allmänna börslyftet i spåren av fredsryktena.

Viktiga rapporter i veckan som kommer

Edvard Lundqvist Realtidsportfölj har som sagt studsat upp rejält i veckan mycket tack vare utvecklingen i Googles aktie med namnet Alphabet.

Även de andra innehaven har gått starkt, men från läge nivåer. Dessutom trillade en härlig utdelning in från Industrivärden C (börskurs Industrivärden) i går på 8,75 kronor per aktie.

Edvards Realtids-portfölj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%)

Boliden 48 553 26 544 -11,4%

Industrivärden C 104 496,3 51 615 +5,4%

Alphabet A 7 335,4 USD 21 506 +10,1%

ANNONS

Kassa (inkl utdelning) — — 1 227 —

Totalt 100 892 kr +0,89%

”Återhämtning för Boliden (börskurs Boliden) är långt från nog för att rädda magplasket som mycket väl kan kosta mig hela portföljkampen”, misströstar min kollega och medtävlande.

Han kan ändå trösta sig med att vara på plus som helhet och att ha lämnat sista platsen i tävlingen.

🏆 Totalställning – Portföljkampen 20 april:

Placering Portfölj / Index Värde / Nivå Förändring (%) 🥇 1 Davids Dagens PS-portfölj 107 393 kr +7,39% 🥈 2 OMX Stockholm PI GI 565,67 +6,89% 🥉 3 Edvards Realtidsportfölj 100 892 kr +0,89% 4 Soffliggaren 100 000 0,00%

Kommande vecka kommer Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor) med rapport som kan möblera om rejält i totalställningen.

Läs även:

Portföljkampen startar

ANNONS

Portföljkampen vecka 1

Portföljkampen vecka 2

Portföljkampen vecka 3

Portföljkampen vecka 4