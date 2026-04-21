Realtids portfölj må ligga dåligt till i den fiktiva tävlingens totalställning. Men går man på bästa aktie innehåller den ändå den starkaste kursresan hittills.
Portföljkampen: En aktie har "gått som tåget"
”Dollarn drar ner ett bra resultat för Alphabet som i övrigt går som tåget. Jag tror fortsatt på USA som en bra riskspridning mot svenska industribolag”, säger Edvard Lundqvist om sitt ”guldägg”.
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en soffliggare – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Börsen har fått fredsyra
Den senaste veckan – med hjälp av fredsryktena i Mellanöstern – har samtliga portföljer lyft rejält.
Undantaget är såklart soffliggaren som bara låter sina kontanter vila på kontot oavsett vad som händer i världen.
Den strategin visade sig klok under de första veckorna av portföljkampen då börsen fortsatte falla.
Men nu har hela försprånget och mer därtill ätits upp av portföljerna som har investerats på börsen – precis som förhoppningen var när bottenfisket inleddes.
Kinneviks rapport lyfte aktien
I toppen har nu min egen Dagens PS portfölj seglat upp.
Som jag skrev i förra veckans uppdatering så skulle kommande vecka till stor del avgöras utifrån kursreaktionen i Kinnevik (börskurs Kinnevik) aktie på rapportdagen.
Davids Dagens PS-portfölj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Investor
|113
|381,7
|43 133
|+8,0%
|Handelsbanken A
|216
|132,55
|28 631
|+9,1%
|Kinnevik
|586
|54,2
|31 761
|+5,9%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|3 868
|—
|Totalt
|107 393 kr
|+7,39%
Mottagandet blev positivt, plus 7 procent aktien senaste veckan. Därtill ett välkommet insynsköp av storägaren Christina Stenbeck under gårdagen.
Portföljens två andra aktier har också haft en bra vecka i spåren av det allmänna börslyftet i spåren av fredsryktena.
Viktiga rapporter i veckan som kommer
Edvard Lundqvist Realtidsportfölj har som sagt studsat upp rejält i veckan mycket tack vare utvecklingen i Googles aktie med namnet Alphabet.
Även de andra innehaven har gått starkt, men från läge nivåer. Dessutom trillade en härlig utdelning in från Industrivärden C (börskurs Industrivärden) i går på 8,75 kronor per aktie.
Edvards Realtids-portfölj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Boliden
|48
|553
|26 544
|-11,4%
|Industrivärden C
|104
|496,3
|51 615
|+5,4%
|Alphabet A
|7
|335,4 USD
|21 506
|+10,1%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|100 892 kr
|+0,89%
”Återhämtning för Boliden (börskurs Boliden) är långt från nog för att rädda magplasket som mycket väl kan kosta mig hela portföljkampen”, misströstar min kollega och medtävlande.
Han kan ändå trösta sig med att vara på plus som helhet och att ha lämnat sista platsen i tävlingen.
🏆 Totalställning – Portföljkampen 20 april:
|Placering
|Portfölj / Index
|Värde / Nivå
|Förändring (%)
|🥇 1
|Davids Dagens PS-portfölj
|107 393 kr
|+7,39%
|🥈 2
|OMX Stockholm PI GI
|565,67
|+6,89%
|🥉 3
|Edvards Realtidsportfölj
|100 892 kr
|+0,89%
|4
|Soffliggaren
|100 000
|0,00%
Kommande vecka kommer Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor) med rapport som kan möblera om rejält i totalställningen.
