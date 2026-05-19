Tänk vad mycket ett ras i en enda aktie kan förstöra en hel aktieportfölj. Ännu värre är det då såklart med dubbla ras.
Portföljkampen: Nytt ras i kris-aktien
Det är precis vad som har hänt min kollega Edvard Lundqvist som åkt på ett nytt ras i dubbel bemärkelse. Min egen portfölj seglar dock i jämn fart upp i toppen igen med mindre än en månad kvar av vår tävling.
Läs även: Wallenbergsfärens EQT ska förvalta EU-fond – Dagens PS
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en ”soffliggare” – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Dagens PS åter i topp
Det var i slutet av mars, bara två veckor in i portföljkampen, som det rasade i Bolidens gruva i Garpenberg.
Det ledde i sin tur till att aktien rasade hela 25 procent och drog med sig Edvard Lundqvist portfölj i fallet där aktien är en av de tre innehaven.
Som synes av utvecklingen i portföljerna sedan start så har bakslaget hämma utvecklingen sedan dess även om det skett en stadig återhämtning.
Nytt ras i helgen
Lyckligtvis så har Edvard även plockat in en riktigt raket i aktie-väskan; Alphabet, som nu är upp över makalösa 30 procent sedan start.
Men vad hjälper väl det när Bolidens (börskurs Boliden nu i helgen drabbades av ett nytt ras – denna gång i Lyckselse och av mindre påverkan på verksamheten vad det verkar.
Edvards portfölj 19 maj:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Boliden
|624,4
|504,8
|-119,6
|—
|24 230
|-19,15%
|Industrivärden C
|479
|474,3
|-4,7
|+8,75
|49 327
|+0,85%
|Alphabet A
|303,69 USD
|396,64 USD
|+92,95 USD
|—
|26 047
|+30,6%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|100 831 kr
|+0,83%
Men det fick ända aktiekursen i gruvaktien att backa än en gång.
”Varken svensk industri eller råvarumarknaden har varit på min sida den senaste veckan och Alphabet klarar inte av att väga upp fallen. Nu måste framtidstron och konjunkturförväntningarna vända om jag ska ha en chans innan vi stänger Portföljkampen”, kommenterar min kollega på Realtid.
Handelsbanken levererar
Utan större dramatik tuffar min egen portfölj på med tre relativt stadiga pjäser.
Investor (börskurs Investor), Kinnevik (börskurs Kinnevik) och Handelsbanken (börskurs Handelsbanken).
Davids portfölj 19 maj:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Investor
|353,5
|366,2
|+12,7
|+4,0
|41 381
|+4,72%
|Handelsbanken A
|138,85
|131,55
|-7,30
|+17,5
|28 415
|+7,35%
|Kinnevik
|51,18
|51,86
|+0,68
|—
|30 390
|+1,33%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|4 320
|—
|Totalt
|104 506 kr
|+4,51%
Särskilt den sistnämnda bank-aktien har bidragit starkt till utvecklingen och Dagens PS portfölj är nu åter i topp efter en vecka på andraplatsen.
Gott om tid för mer börsdrama
Trots att det bara är fyra veckor kvar av portföljkampen så är det gott om tid för nya ras, rus eller makro-ekonomiska händelser.
Den stora frågan är alltjämt om det hinner bli något ordentligt slut på konflikten i Iran innan vi når målsnöret.
Det kommer med största sannolikhet bli den viktigaste faktorn för om portföljerna och index lyfter innan midsommar eller om vi står kvar ungefär där vi gör nu.