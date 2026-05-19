Portföljkampen: Nytt ras i kris-aktien

Dagens PS åter i topp

Det var i slutet av mars, bara två veckor in i portföljkampen, som det rasade i Bolidens gruva i Garpenberg.

Det ledde i sin tur till att aktien rasade hela 25 procent och drog med sig Edvard Lundqvist portfölj i fallet där aktien är en av de tre innehaven.

ANNONS

Som synes av utvecklingen i portföljerna sedan start så har bakslaget hämma utvecklingen sedan dess även om det skett en stadig återhämtning.

Nytt ras i helgen

Lyckligtvis så har Edvard även plockat in en riktigt raket i aktie-väskan; Alphabet, som nu är upp över makalösa 30 procent sedan start.

Men vad hjälper väl det när Bolidens (börskurs Boliden nu i helgen drabbades av ett nytt ras – denna gång i Lyckselse och av mindre påverkan på verksamheten vad det verkar.

Edvards portfölj 19 maj:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%) Boliden 624,4 504,8 -119,6 — 24 230 -19,15% Industrivärden C 479 474,3 -4,7 +8,75 49 327 +0,85% Alphabet A 303,69 USD 396,64 USD +92,95 USD — 26 047 +30,6% Kassa (inkl utd) — — — — 1 227 — Totalt 100 831 kr +0,83%

Men det fick ända aktiekursen i gruvaktien att backa än en gång.

”Varken svensk industri eller råvarumarknaden har varit på min sida den senaste veckan och Alphabet klarar inte av att väga upp fallen. Nu måste framtidstron och konjunkturförväntningarna vända om jag ska ha en chans innan vi stänger Portföljkampen”, kommenterar min kollega på Realtid.

ANNONS

Handelsbanken levererar

Utan större dramatik tuffar min egen portfölj på med tre relativt stadiga pjäser.

Investor (börskurs Investor), Kinnevik (börskurs Kinnevik) och Handelsbanken (börskurs Handelsbanken).

Davids portfölj 19 maj:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%) Investor 353,5 366,2 +12,7 +4,0 41 381 +4,72% Handelsbanken A 138,85 131,55 -7,30 +17,5 28 415 +7,35% Kinnevik 51,18 51,86 +0,68 — 30 390 +1,33% Kassa (inkl utd) — — — — 4 320 — Totalt 104 506 kr +4,51%

Särskilt den sistnämnda bank-aktien har bidragit starkt till utvecklingen och Dagens PS portfölj är nu åter i topp efter en vecka på andraplatsen.

Gott om tid för mer börsdrama

Trots att det bara är fyra veckor kvar av portföljkampen så är det gott om tid för nya ras, rus eller makro-ekonomiska händelser.

Den stora frågan är alltjämt om det hinner bli något ordentligt slut på konflikten i Iran innan vi når målsnöret.

ANNONS

Det kommer med största sannolikhet bli den viktigaste faktorn för om portföljerna och index lyfter innan midsommar eller om vi står kvar ungefär där vi gör nu.

Portföljkampen startar

Portföljkampen vecka 1

Portföljkampen vecka 2

Portföljkampen vecka 3

Portföljkampen vecka 4

Portföljkampen vecka 5

Portföljkampen vecka 6

Portföljkampen vecka 7

ANNONS

Portföljkampen vecka 8