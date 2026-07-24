Blandat på Wall Street när oljepriset föll

Vid stängning var Dow Jones industriindex på plus 0,5 procent, breda S&P 500 steg 0,1 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex sjönk 0,6 procent.

Bland vinnarna hittades bland andra Apple som lyfte 3,5 procent.

Intel, som i sin kvartalsrapport på torsdagen, slog förväntningarna handlades nedåt och föll 7,9 procent. Andra chiptillverkare följde samma trend, till exempel tappade Broadcom 2,7 procent.

Irankriget fortsätter med attacker från både Iran och USA. Trots det hade priset på Nordsjöolja (Brent) sjunkit, till cirka 96,70 dollar per fat vid 22-tiden, jämfört med torsdagens topp på 102 dollar.