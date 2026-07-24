Paramounts köp av Warner skjuts upp

Beskedet kommer sedan åklagare i flera amerikanska delstater, däribland Kalifornien, lämnat in stämningar för att försöka blockera affären av konkurrensskäl.

I ett uttalande beskriver Paramount det hela som en ”betydande seger” och det snabbaste sättet att visa att affären ”är bra för konkurrensen, bra för konsumenterna och bra för kreatörerna”.

”Vi ser fram emot att bevisa vår sak i rätten”, skriver bolaget.

Uppköpet – för 110 miljarder dollar, motsvarande omkring 1 000 miljarder kronor – fick grönt ljus av EU-kommissionen så sent som i onsdags.