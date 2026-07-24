Paramounts köp av Warner skjuts upp
Paramount Skydance meddelar att man gått med på att skjuta upp köpet av Warner Bros Discovery. Anledningen är olika rättsprocesser, rapporterar CNBC.
Enligt handlingar som Paramount har lämnat in till domstolen väntas förvärvet inte kunna bli klart förrän i juni nästa år.
Beskedet kommer sedan åklagare i flera amerikanska delstater, däribland Kalifornien, lämnat in stämningar för att försöka blockera affären av konkurrensskäl.
I ett uttalande beskriver Paramount det hela som en ”betydande seger” och det snabbaste sättet att visa att affären ”är bra för konkurrensen, bra för konsumenterna och bra för kreatörerna”.
”Vi ser fram emot att bevisa vår sak i rätten”, skriver bolaget.
Uppköpet – för 110 miljarder dollar, motsvarande omkring 1 000 miljarder kronor – fick grönt ljus av EU-kommissionen så sent som i onsdags.