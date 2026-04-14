Börsen har i veckan lyft på hopp om fred och så även de fiktiva aktierna i portföljkampen. Nu drar rapportsäsongen igång och redan på torsdag kan det bli dramatiskt när Kinnevik visar siffrorna.
Portföljkampen: Kinneviks rapport kan bli avgörande
I totalställningen har en ny portfölj tagit ledartröjan.
Läs även: ”163 skäl till att börsen inte rasade i dag” – Dagens PS
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en soffliggare – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Ny ledare efter fyra veckor
Frågan är vilken av de fyra ”deltagarna” som skulle lyckas bäst?
Skulle det ha visat sig att vara en smart strategi att investera i börsraset och hade vi i så fall köpt rätt aktier?
De första två veckorna hade soffliggaren en klar ledning eftersom börsen fortsatte ned.
Förra veckan lyckades min egen Dagens PS portfölj ta över förstaplatsen tack vare stark utveckling i både Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor).
Men lyckan var kortvarig – redan denna vecka har index-portföljen gått upp i topp.
Blir Kinnevik fågel, fisk eller mittemellan?
Min egen portfölj har visserligen fortsatt gå starkt och är nu plus 3,6 procent på en knapp månad.
Två av tre aktier är klart bättre än index.
Davids Dagens PS-portfölj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring sedan start inkl. utd.
|Investor
|113
|373,3
|42 183
|+6,1%
|Handelsbanken A
|216
|129,6
|27 994
|+6,7%
|Kinnevik
|586
|50,44
|29 558
|-1,5%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|3 868
|—
|Totalt
|103 602 kr
|+3,60%
Men den tredje, Kinnevik (börskurs Kinnevik), är fortsatt på minus sedan starten. Det visar hur svårt det är att slå index som sammanlagt stigit 4,13 procent inklusive utdelningar sedan start.
Redan från början var jag klar över att familjen Stenbecks anrika men utbombade investmentbolags-aktie var en chansning men nu behöver det nog verkligen komma lite goda nyheter för att kursen ska få fart.
Jag håller tummarna för att rapportdagen nu på torsdag kan bli ett sådant tillfälle, och inte tvärtom ytterligare ett sänke.
Även kurskrascharen återhämtar sig
Realtid-portföljens sorgebarn heter Boliden (börskurs Boliden).
Men aktien som som mest var back 25,7 procent har nu repat sig och är ”bara” ned 13 procent.
Edvards Realtidsportfölj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring (%)
|Boliden
|48
|544
|26 112
|-13,0%
|Industrivärden C
|104
|491,1
|51 074
|+2,5%
|Alphabet A
|7
|319,21 USD
|20 624
|+5,0%
|Kassa
|—
|—
|317
|0%
|Totalt
|98 127 kr
|-1,87%
Därmed närmar sig nu även Edvard Lundqvist soffliggarens portfölj och är bara ned knappt 2 procent totalt. Starkast av alla har amerikanska Alphabet gått.
Det tätnar med andra ord i portföljkampen och med två månader kvar till midsommar är racet fortfarande öppet men jag håller som sagt ögonen på Kinnevik i närtid!
🏆 Totalställning – Portföljkampen vecka 4
|Placering
|Portfölj / Index
|Värde / Nivå
|Förändring (%)
|🥇 1
|OMX Stockholm PI GI
|551,07
|+4,13%
|🥈 2
|Davids Dagens PS-portfölj
|103 603 kr
|+3,60%
|🥉 3
|Soffliggaren
|100 000
|0,00%
|4
|Edvards Realtidsportfölj
|98 127 kr
|-1,87%
Läs även: