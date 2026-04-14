Portföljkampen: Kinneviks rapport kan bli avgörande

Ny ledare efter fyra veckor

Frågan är vilken av de fyra ”deltagarna” som skulle lyckas bäst?

Skulle det ha visat sig att vara en smart strategi att investera i börsraset och hade vi i så fall köpt rätt aktier?

De första två veckorna hade soffliggaren en klar ledning eftersom börsen fortsatte ned.

Förra veckan lyckades min egen Dagens PS portfölj ta över förstaplatsen tack vare stark utveckling i både Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och Investor (börskurs Investor).

Men lyckan var kortvarig – redan denna vecka har index-portföljen gått upp i topp.

Blir Kinnevik fågel, fisk eller mittemellan?

Min egen portfölj har visserligen fortsatt gå starkt och är nu plus 3,6 procent på en knapp månad.

Två av tre aktier är klart bättre än index.

Davids Dagens PS-portfölj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring sedan start inkl. utd. Investor 113 373,3 42 183 +6,1% Handelsbanken A 216 129,6 27 994 +6,7% Kinnevik 586 50,44 29 558 -1,5% Kassa (inkl utdelning) — — 3 868 — Totalt 103 602 kr +3,60%

Men den tredje, Kinnevik (börskurs Kinnevik), är fortsatt på minus sedan starten. Det visar hur svårt det är att slå index som sammanlagt stigit 4,13 procent inklusive utdelningar sedan start.

Redan från början var jag klar över att familjen Stenbecks anrika men utbombade investmentbolags-aktie var en chansning men nu behöver det nog verkligen komma lite goda nyheter för att kursen ska få fart.

Jag håller tummarna för att rapportdagen nu på torsdag kan bli ett sådant tillfälle, och inte tvärtom ytterligare ett sänke.

Även kurskrascharen återhämtar sig

Realtid-portföljens sorgebarn heter Boliden (börskurs Boliden).

Men aktien som som mest var back 25,7 procent har nu repat sig och är ”bara” ned 13 procent.

Edvards Realtidsportfölj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring (%) Boliden 48 544 26 112 -13,0% Industrivärden C 104 491,1 51 074 +2,5% Alphabet A 7 319,21 USD 20 624 +5,0% Kassa — — 317 0% Totalt 98 127 kr -1,87%

Därmed närmar sig nu även Edvard Lundqvist soffliggarens portfölj och är bara ned knappt 2 procent totalt. Starkast av alla har amerikanska Alphabet gått.

Det tätnar med andra ord i portföljkampen och med två månader kvar till midsommar är racet fortfarande öppet men jag håller som sagt ögonen på Kinnevik i närtid!

🏆 Totalställning – Portföljkampen vecka 4

Placering Portfölj / Index Värde / Nivå Förändring (%) 🥇 1 OMX Stockholm PI GI 551,07 +4,13% 🥈 2 Davids Dagens PS-portfölj 103 603 kr +3,60% 🥉 3 Soffliggaren 100 000 0,00% 4 Edvards Realtidsportfölj 98 127 kr -1,87%

