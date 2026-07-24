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Jätteböter hotar Tiktok – anklagas för att bryta mot EU-lag

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För Tiktok kan EU-lagen bli ett problem framöver. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT).

Många barn och unga har konton på Tiktok, men de får inte tillräckligt starkt skydd där. Det är EU-kommissionens slutsats.

EU-kommissionen anklagar Tiktok för att bryta mot unionens lag om digitala tjänster, Digital Services Act (DSA.

Orsaken är att man inte ska ha gett barn och unga ett tillräckligt starkt skydd på plattformen.

Om anklagelserna leder till ett slutgiltigt beslut riskerar bolaget böter på upp till sex procent av den globala årsomsättningen.

Lever inte upp till kraven

De preliminära slutsatserna är den fjärde gången på två år som Tiktok granskas inom ramen för DSA, skriver CNBC.

Enligt EU-kommissionen lever plattformens utformning inte upp till de säkerhetskrav som gäller för minderåriga användare.

Bland annat pekar myndigheten på att barn kan ha offentliga konton, vilket gör deras innehåll synligt för andra användare och ökar risken för nätmobbning och oönskade kontakter från vuxna.

Kommissionen anser också att även privata konton innebär risker eftersom barn fortfarande kan identifieras genom listor över följare och konton de själva följer.

Dessa uppgifter kan i vissa fall ses även av personer som saknar ett eget Tiktok-konto.

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Ska stärka skyddet

EU vill därför att minderårigas konton ska omfattas av starkare integritetsskydd redan från början. Innehåll från barnkonton bör som standard endast vara synligt för användare som barnet själv har godkänt.

Tiktok uppger att bolaget nu kommer att gå igenom kommissionens bedömning och fortsätta dialogen med EU:s tillsynsmyndigheter.

Bolaget framhåller samtidigt att tonårskonton redan omfattas av ett stort antal förinställda funktioner för integritet och säkerhet.

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Får lämna ett svar

Enligt Tiktok är konton för användare under 18 år privata som standard, och yngre tonåringar kan varken använda direktmeddelanden eller få sitt innehåll rekommenderat i plattformens personliga flöde.

Tiktok får nu möjlighet att ta del av kommissionens underlag och lämna ett formellt svar innan EU fattar ett slutligt beslut i ärendet.

Digital Services Act, som började tillämpas fullt ut 2024, ställer omfattande krav på stora digitala plattformar att motverka olagligt och skadligt innehåll samt att skydda särskilt utsatta användargrupper.

Tiktok har tidigare erbjudit eftergifter i två andra DSA-utredningar, medan ytterligare ett ärende fortfarande pågår.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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