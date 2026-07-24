Jätteböter hotar Tiktok – anklagas för att bryta mot EU-lag

Om anklagelserna leder till ett slutgiltigt beslut riskerar bolaget böter på upp till sex procent av den globala årsomsättningen.

Lever inte upp till kraven

De preliminära slutsatserna är den fjärde gången på två år som Tiktok granskas inom ramen för DSA, skriver CNBC.

Enligt EU-kommissionen lever plattformens utformning inte upp till de säkerhetskrav som gäller för minderåriga användare.

Bland annat pekar myndigheten på att barn kan ha offentliga konton, vilket gör deras innehåll synligt för andra användare och ökar risken för nätmobbning och oönskade kontakter från vuxna.

Kommissionen anser också att även privata konton innebär risker eftersom barn fortfarande kan identifieras genom listor över följare och konton de själva följer.

Dessa uppgifter kan i vissa fall ses även av personer som saknar ett eget Tiktok-konto.

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