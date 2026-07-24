Många barn och unga har konton på Tiktok, men de får inte tillräckligt starkt skydd där. Det är EU-kommissionens slutsats.
Jätteböter hotar Tiktok – anklagas för att bryta mot EU-lag
EU-kommissionen anklagar Tiktok för att bryta mot unionens lag om digitala tjänster, Digital Services Act (DSA.
Orsaken är att man inte ska ha gett barn och unga ett tillräckligt starkt skydd på plattformen.
Om anklagelserna leder till ett slutgiltigt beslut riskerar bolaget böter på upp till sex procent av den globala årsomsättningen.
Lever inte upp till kraven
De preliminära slutsatserna är den fjärde gången på två år som Tiktok granskas inom ramen för DSA, skriver CNBC.
Enligt EU-kommissionen lever plattformens utformning inte upp till de säkerhetskrav som gäller för minderåriga användare.
Bland annat pekar myndigheten på att barn kan ha offentliga konton, vilket gör deras innehåll synligt för andra användare och ökar risken för nätmobbning och oönskade kontakter från vuxna.
Kommissionen anser också att även privata konton innebär risker eftersom barn fortfarande kan identifieras genom listor över följare och konton de själva följer.
Dessa uppgifter kan i vissa fall ses även av personer som saknar ett eget Tiktok-konto.
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Ska stärka skyddet
EU vill därför att minderårigas konton ska omfattas av starkare integritetsskydd redan från början. Innehåll från barnkonton bör som standard endast vara synligt för användare som barnet själv har godkänt.
Tiktok uppger att bolaget nu kommer att gå igenom kommissionens bedömning och fortsätta dialogen med EU:s tillsynsmyndigheter.
Bolaget framhåller samtidigt att tonårskonton redan omfattas av ett stort antal förinställda funktioner för integritet och säkerhet.
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Får lämna ett svar
Enligt Tiktok är konton för användare under 18 år privata som standard, och yngre tonåringar kan varken använda direktmeddelanden eller få sitt innehåll rekommenderat i plattformens personliga flöde.
Tiktok får nu möjlighet att ta del av kommissionens underlag och lämna ett formellt svar innan EU fattar ett slutligt beslut i ärendet.
Digital Services Act, som började tillämpas fullt ut 2024, ställer omfattande krav på stora digitala plattformar att motverka olagligt och skadligt innehåll samt att skydda särskilt utsatta användargrupper.
Tiktok har tidigare erbjudit eftergifter i två andra DSA-utredningar, medan ytterligare ett ärende fortfarande pågår.
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