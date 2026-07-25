Finska jätten slår orderrekord

Nu redovisar man ett starkt första halvår, där bolaget fått fler beställningar än någonsin tidigare, skriver HBL.

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Beställningar för 31 miljarder

Totalt fick Wärtsilä årets första sex månader beställningar till ett värde av motsvarande 31 miljarder kronor. Det är en ökning med 33 procent jämfört med första halvåret 2025.

Omsättningen låg på ungefär samma nivå som tidigare, motsvarande 17,6 miljarder kronor, och vinsten steg sju procent till motsvarande 2,4 miljarder.

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