Finska Wärtsilä redovisar ett starkt kvartal med ökad vinst och framför allt fler beställningar än någonsin tidigare.
Finska jätten slår orderrekord
Finländska industrikoncernen Wärtsilä har en inriktning mot gasmotorer, navigationssystem, drivsystem för fartyg och kompletta kraftverk samt olika former av batterilösningar.
Nu redovisar man ett starkt första halvår, där bolaget fått fler beställningar än någonsin tidigare, skriver HBL.
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Beställningar för 31 miljarder
Totalt fick Wärtsilä årets första sex månader beställningar till ett värde av motsvarande 31 miljarder kronor. Det är en ökning med 33 procent jämfört med första halvåret 2025.
Omsättningen låg på ungefär samma nivå som tidigare, motsvarande 17,6 miljarder kronor, och vinsten steg sju procent till motsvarande 2,4 miljarder.
”Starkt för Wärtsilä”
”Det andra kvartalet var starkt för Wärtsilä. Orderingången nådde en ny toppnivå och lönsamheten förbättrades ytterligare. Trots fortsatt geopolitisk oro, särskilt i Mellanöstern, är efterfrågan på våra lösningar fortsatt hög”, kommenterar Wärtsiläs vd Håkan Agnevall i rapporten.
Orderingången för tjänster minskade något under kvartalet. Bolaget har sålt verksamheter utanför kärnverksamheten och satsar nu på att bygga ut fabriken i Vasa.
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Servar världens största fartyg
Denna vecka har det även blivit klart att Wärtsilä tecknat ett åttaårigt serviceavtal med världens största kryssningsbolag, Carnival Corporation.
Avtalet omfattar fyra kryssningsfartyg och innebär att Wärtsilä ska ansvara för underhåll och service av fartygens motorer och utrustning.
Wärtsiläs analys är att efterfrågan kommer att vara fortsatt stabil under resten av året, både inom energi och sjöfart.
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