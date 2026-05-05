Det spretar rejält i utvecklingen för de sex aktierna i våra fiktiva bottenfiskar-portföljer på en börs som fortsätter backa. I en stormig omvärld fortsätter Wallenbergarnas Investor ändå att leverera.
Portföljkampen: "Investor kan man lita på"
Trots att Realtids Edvard Lundqvist lyckats pricka in en riktig aktieraket i sin portfölj är han fast i botten av portföljkampen när vi nu är inne i vecka sju.
Läs även: Se upp med börsens ”högrisk-investmentbolag” – Dagens PS
Det här är portföljkampen
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver oss två så jämför vi oss också med en soffliggare – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.
Dagens PS portfölj leder för tredje veckan på raken
För tredje veckan på raken så har min egen Dagens PS portfölj ledningen.
Jag gläds åt att marginalen mot de andra portföljerna ökar.
Samtidigt är det en trist trend att alla portföljer inklusive index backar.
Fortsätter det så här så kommer soffliggaren ta tillbaka täten med sin passiva strategi.
Skilda världar mellan bästa och sämsta aktie
Edvard har i sin portfölj lyckats pricka in både en riktig aktieraket och en rejäl kurskraschare.
På en period av mindre än två månader har Alphabet stigit med 25,5 procent samtidigt som Boliden (börskurs Boliden) rasat med 23,6 procent under samma period.
Det visar hur oerhört rörlig och riskfylld börsen kan vara på kort sikt.
Edvards Realtidsportfölj (USD/SEK: 9,29):
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Boliden
|48
|476,6
|22 877
|-23,6%
|Industrivärden C
|104
|469,1
|48 786
|-0,3%
|Alphabet A
|7
|379,5 USD
|24 685
|+25,5%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|97 575 kr
|-2,43%
Investor tuffar på
Min egen portfölj är mer jämnbra.
Samtliga tre innehav är bättre än index med Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) i topp inkluderat en saftig utdelning för ett par veckor sedan.
Att mitt största innehav, Investor (börskurs Investor), har gått något starkare än Edvards största, Industrivärden (börskurs Industrivärden), verkar ha varit tungan på vågen hittills.
Davids Dagens PS-portfölj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Investor
|113
|364,2
|41 155
|+4,9%
|Handelsbanken A
|216
|129,6
|27 994
|+6,7%
|Kinnevik
|586
|53,36
|31 273
|+4,7%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|3 868
|—
|Totalt
|104 290 kr
|+4,29%
Blir det en studs innan midsommar?
Förhoppningen när vi startade portföljkampen var att börsen skulle studsa fint de kommande tre månaderna.
Nu har mer än halva tiden gått och Iran-krisen har bara fördjupats.
Totalställning portföljkampen 4 maj:
|Placering
|Portfölj / Index
|Värde / Nivå
|Förändring (%)
|🥇 1
|Davids Dagens PS-portfölj
|104 290 kr
|+4,29%
|🥈 2
|OMX Stockholm PI GI
|542,44
|+2,50%
|🥉 3
|Soffliggaren
|100 000
|0,00%
|4
|Edvards Realtidsportfölj
|97 575 kr
|-2,43%
En vecka till av bakslag och varken index eller ens Investor kommer att orka hålla sig över nollan.
Nu hoppas vi både för börsens och världens bästa att lite goda nyheter börjar komma om konflikten.
Läs även: