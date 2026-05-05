Portföljkampen: "Investor kan man lita på"

Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist och Dagens PS ekonomijournalist David Ingnäs har utmanat varandra i en portföljkamp - tre aktier vardera har de valt som de för egen del tror kan vara värda att fiska upp i de senaste veckornas börsras. Vinner börsen eller någon av de två fiktiva portföljerna? Vid midsommar får vi svaret. (Kollage: Dagens PS / Getty Images)

Det spretar rejält i utvecklingen för de sex aktierna i våra fiktiva bottenfiskar-portföljer på en börs som fortsätter backa. I en stormig omvärld fortsätter Wallenbergarnas Investor ändå att leverera.

Trots att Realtids Edvard Lundqvist lyckats pricka in en riktig aktieraket i sin portfölj är han fast i botten av portföljkampen när vi nu är inne i vecka sju.

Det här är portföljkampen

Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.

Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid, och mig själv David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.

Utöver oss två så jämför vi oss också med en soffliggare – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.

Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram tills den 16 juni.

Dagens PS portfölj leder för tredje veckan på raken

För tredje veckan på raken så har min egen Dagens PS portfölj ledningen.

Jag gläds åt att marginalen mot de andra portföljerna ökar.

Samtidigt är det en trist trend att alla portföljer inklusive index backar.

Fortsätter det så här så kommer soffliggaren ta tillbaka täten med sin passiva strategi.

Skilda världar mellan bästa och sämsta aktie

Edvard har i sin portfölj lyckats pricka in både en riktig aktieraket och en rejäl kurskraschare.

På en period av mindre än två månader har Alphabet stigit med 25,5 procent samtidigt som Boliden (börskurs Boliden) rasat med 23,6 procent under samma period.

Det visar hur oerhört rörlig och riskfylld börsen kan vara på kort sikt.

Edvards Realtidsportfölj (USD/SEK: 9,29):

InnehavAntalKursVärde (kr)Förändring inkl. utd. (%)
Boliden48476,622 877-23,6%
Industrivärden C104469,148 786-0,3%
Alphabet A7379,5 USD24 685+25,5%
Kassa (inkl utdelning)1 227
Totalt97 575 kr-2,43%

Investor tuffar på

Min egen portfölj är mer jämnbra.

Samtliga tre innehav är bättre än index med Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) i topp inkluderat en saftig utdelning för ett par veckor sedan.

Att mitt största innehav, Investor (börskurs Investor), har gått något starkare än Edvards största, Industrivärden (börskurs Industrivärden), verkar ha varit tungan på vågen hittills.

Davids Dagens PS-portfölj:

InnehavAntalKursVärde (kr)Förändring inkl. utd. (%)
Investor113364,241 155+4,9%
Handelsbanken A216129,627 994+6,7%
Kinnevik58653,3631 273+4,7%
Kassa (inkl utdelning)3 868
Totalt104 290 kr+4,29%

Blir det en studs innan midsommar?

Förhoppningen när vi startade portföljkampen var att börsen skulle studsa fint de kommande tre månaderna.

Nu har mer än halva tiden gått och Iran-krisen har bara fördjupats.

Totalställning portföljkampen 4 maj:

PlaceringPortfölj / IndexVärde / NivåFörändring (%)
🥇 1Davids Dagens PS-portfölj104 290 kr+4,29%
🥈 2OMX Stockholm PI GI542,44+2,50%
🥉 3Soffliggaren100 0000,00%
4Edvards Realtidsportfölj97 575 kr-2,43%

En vecka till av bakslag och varken index eller ens Investor kommer att orka hålla sig över nollan.

Nu hoppas vi både för börsens och världens bästa att lite goda nyheter börjar komma om konflikten.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

