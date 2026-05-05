Portföljkampen: "Investor kan man lita på"

Dagens PS portfölj leder för tredje veckan på raken

För tredje veckan på raken så har min egen Dagens PS portfölj ledningen.

Jag gläds åt att marginalen mot de andra portföljerna ökar.

Samtidigt är det en trist trend att alla portföljer inklusive index backar.

Fortsätter det så här så kommer soffliggaren ta tillbaka täten med sin passiva strategi.

Skilda världar mellan bästa och sämsta aktie

Edvard har i sin portfölj lyckats pricka in både en riktig aktieraket och en rejäl kurskraschare.

På en period av mindre än två månader har Alphabet stigit med 25,5 procent samtidigt som Boliden (börskurs Boliden) rasat med 23,6 procent under samma period.

Det visar hur oerhört rörlig och riskfylld börsen kan vara på kort sikt.

Edvards Realtidsportfölj (USD/SEK: 9,29):

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%) Boliden 48 476,6 22 877 -23,6% Industrivärden C 104 469,1 48 786 -0,3% Alphabet A 7 379,5 USD 24 685 +25,5% Kassa (inkl utdelning) — — 1 227 — Totalt 97 575 kr -2,43%

Investor tuffar på

Min egen portfölj är mer jämnbra.

Samtliga tre innehav är bättre än index med Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) i topp inkluderat en saftig utdelning för ett par veckor sedan.

Att mitt största innehav, Investor (börskurs Investor), har gått något starkare än Edvards största, Industrivärden (börskurs Industrivärden), verkar ha varit tungan på vågen hittills.

Davids Dagens PS-portfölj:

Innehav Antal Kurs Värde (kr) Förändring inkl. utd. (%) Investor 113 364,2 41 155 +4,9% Handelsbanken A 216 129,6 27 994 +6,7% Kinnevik 586 53,36 31 273 +4,7% Kassa (inkl utdelning) — — 3 868 — Totalt 104 290 kr +4,29%

Blir det en studs innan midsommar?

Förhoppningen när vi startade portföljkampen var att börsen skulle studsa fint de kommande tre månaderna.

Nu har mer än halva tiden gått och Iran-krisen har bara fördjupats.

Totalställning portföljkampen 4 maj:

Placering Portfölj / Index Värde / Nivå Förändring (%) 🥇 1 Davids Dagens PS-portfölj 104 290 kr +4,29% 🥈 2 OMX Stockholm PI GI 542,44 +2,50% 🥉 3 Soffliggaren 100 000 0,00% 4 Edvards Realtidsportfölj 97 575 kr -2,43%

En vecka till av bakslag och varken index eller ens Investor kommer att orka hålla sig över nollan.

Nu hoppas vi både för börsens och världens bästa att lite goda nyheter börjar komma om konflikten.

